Муниципалитет рассмотрел вопрос о лишении мандата ярославского депутата — что с ним будет

Алексея Малютина могут лишить статуса депутата Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

8 июля на комиссии муниципалитета Ярославля по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка депутаты рассмотрели вопрос, касающийся работы депутата и заместителя председателя муниципалитета Алексея Малютина. Прокуратура через суд требует лишить его полномочий за историю прошлых лет.

Однако специальная комиссия муниципалитета по контролю за соблюдением запретов, обязанностей и ограничений лицами, замещающими муниципальные должности, сообщила остальным депутатам о том, что в период работы Алексея Малютина в муниципалитете в его деятельности не было выявлено нарушений. Иными словами, сам муниципалитет не видит причин лишать его статуса депутата.

Проверку его работы проводили по требованию прокуратуры. Данные комиссии остальные депутаты выслушали и приняли к сведению.

В комиссию муниципалитета по контролю за соблюдением запретов, обязанностей и ограничений лицами, замещающими муниципальные должности входят председатели комиссий и руководители фракций муниципалитета.

Также было принято к сведению, что 26 июня Кировский районный суд Ярославля удовлетворил иск прокурора Ярославской области о лишении Алексея Малютина депутатских полномочий. Пока это решение в законную силу не вступило, так как на изготовление мотивировочного решения дается 10 рабочих дней и оно еще не готово, а участники процесса, соответственно, с ним не ознакомлены.

«В случае, если решение суда вступит в законную силу, то каких-либо решений муниципалитета по этому вопросу не требуется. На основании решения суда должен быть издан приказ председателя муниципалитета о прекращении полномочий. Если же решение будет изменено, то для нас тоже ничего не поменяется», — пояснил председатель комиссии муниципалитета по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка Олег Ненилин.

Кто такой Алексей Малютин Узнать Алексей Малютин родился в Ярославле 17 октября 1973 года. В 2002 году он окончил Российский государственный гуманитарный университет по специальности «Юриспруденция», некоторое время работал в органах полиции. Алексей Малютин несколько раз избирался депутатом муниципалитета. С 3 июня 2015 года по 21 сентября 2016 года исполнял обязанности мэра Ярославля. Известно, что также он был сооснователем первого в Ярославле боулинга. Больше фактов об Алексее Малютине здесь.

Напомним, ранее Алексей Малютин сообщил порталу 76.RU, что не согласен с решением суда и будет его оспаривать.

В чем провинился Малютин

Проверки и суд в отношении Алексея Малютина связаны с его работой на посту исполняющего обязанности мэра Ярославля в 2015–2016 годах. Ему приписывают участие в продаже городом частной компании участка земли площадью 5,1 га в районе Сокола в Ярославле. Позже эту землю разделили на 14 частей.

«В 2015–2016 годах бывший и. о. мэра, действуя в коммерческих интересах [ФИО скрыто] и их совместного холдинга „Аванград“, обеспечил незаконное отчуждение в пользу своего компаньона высоколиквидного государственного земельного участка», — говорится в документах на сайте Симоновского районного суда Москвы.

Позже эти участки были возвращены в собственность Российской Федерации. Прокуратура Ярославской области посчитала, что Малютин должен в связи с этой историей сложить депутатские полномочия.

Осенью 2025 года Алексей Малютин в беседе с 76.RU опроверг обвинения. Он отметил, что участки никогда не были его собственностью, и он лично, и его сотрудники не занимались их продажей.

«Сообщают, что продажа была осуществлена в 2018 году, а я к тому времени уже не руководил ни городской администрацией, ни муниципалитетом. Другая команда была на всех ключевых постах, плюс продажи тогда осуществлялись только когда их одобрял координационный совет, созданный при правительстве Ярославской области. Поэтому здесь никакого отношения к данной ситуации я не имею», — объяснял ранее Алексей Малютин.