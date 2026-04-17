Россия и Украина были в шаге от длительного перемирия: всё изменило одно решение. Главные новости СВО за неделю

Минобороны РФ зафиксировало 6558 нарушений со стороны Украины во время пасхального перемирия Источник: Олег Федоров / CHITA.RU

В зоне СВО продолжаются боевые действия, пока на высшем уровне обсуждают возможные варианты завершения конфликта. Россия и Украина решили провести пасхальное перемирие, которое могло стать основой для дальнейшего отказа от ударов. Однако нарушения не дали этого сделать. О главных событиях вокруг СВО за семь дней расскажем в этом материале.

Атаки и нарушение пасхального перемирия

Россия и Украина заключили пасхальное перемирие, которое действовало с 16:00 мск 11 апреля до 23:59 мск 12 апреля 2026 года. Его предлагали продлить и далее, но только если не будет нарушен режим без огня.

В результате перемирие закончилось и продлять его не стали, так как за первую ночь украинские войска ударили по территории России авиабомбами и беспилотниками. Тогда в Курской области пострадали трое человек, среди них — годовалый ребенок. У него осколочное ранение головы, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Всего за время пасхального перемирия Минобороны РФ зафиксировало 6558 нарушений со стороны Украины.

«Статистические данные являются весьма красноречивыми. Действительно, нарушений было очень много, цифры говорят сами за себя», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

По словам посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, Украина не прекращала обстрелы практически на всех направлениях, лишь немного сбавила интенсивность ударов.

При этом российские войска строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях. Но после этого продолжили СВО, передают в Минобороны РФ.

После временного прекращения боевых действий между Москвой и Киевом атаки по России продолжились с новой силой. Ударам подверглась Липецкая область. В городе Ельце погибла женщина, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов.

«Еще пять человек пострадали, из них четверо госпитализированы. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Обломками БПЛА повреждено остекление в нескольких жилых домах», — написал глава региона.

Еще беспилотники долетели до Башкортостана. Об этом в своем Telegram-канале глава республики Радий Хабиров. Несколько БПЛА сбили над промышленной зоной Стерлитамака, обломки упали на территорию одного из предприятий, началось возгорание.

Кадры с предположительного места падения обломков Источник: Baza / Telegram

Источник: StrLive (Стерлитамак) / Telegram

Источник: Mash Batash / Telegram

Массированной атаке на этой неделе подвергся юг России. Там пострадали семь человек.

«По уточненным данным, после разбора завалов и работы экспертов погиб один ребенок — 14-летняя девочка, вторая погибшая — взрослая девушка, ее личность устанавливают», — написал глава региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

В Туапсинском округе обломки дронов повредили 24 частных и 6 многоквартирных домов, два учебных учреждения и музыкальную школу, добавил губернатор. Там ввели режим ЧС.

Другие города тоже пострадали. В Сочи повреждения получили частные и многоквартирный дома, а также детский сад в Дагомысе. Там оцепили территорию, детей принимают в другом корпусе. В Новороссийске обломки попали в гражданское судно, вспыхнул пожар, его потушили, один человек пострадал.

В ответ на непрекращающиеся налеты Россия поразила украинские предприятия, задействованные в производстве крылатых ракет, военные аэродромы, объекты транспортной инфраструктуры. Вместе с тем российские военные освободили населенные пункты Зыбино и Волчанские Хутора в Харьковской области и населенный пункт Каленики в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Несмотря на продолжающиеся боевые действия, Россия и Украина осуществили новый раунд обмена пленными. Москва передала Киеву 175 украинских военнослужащих. Взамен Украина передала 175 военнопленных. Еще в Россию вернули семерых жителей Курской области.

Украинские беспилотники падают в других странах

Не только российские регионы сталкиваются с атаками украинских беспилотников. В Финляндии зафиксирован уже четвертый случай падения беспилотника, который, по данным местных властей и СМИ, может быть связан с Украиной. Новый инцидент произошел в муниципалитете Ийтти, где дрон нашли в лесу.

На этом фоне член партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Россия может отреагировать, если подобные случаи продолжатся. По его словам, речь может идти не только о политических последствиях, но и о рисках для безопасности самой Финляндии и ее жителей. Он раскритиковал власти страны за то, что они недооценивают ситуацию и не требуют от Киева прекращения полетов дронов через финское воздушное пространство.

Дроны падают не только в Финляндии. Обломок неизвестного аппарата, вероятно украинского беспилотника, нашел на севере Эстонии местный житель.

По данным телеканала ERR, фрагмент дрона обнаружили в Ляэне-Вирумаа на пляже Кальви. В полиции предполагают, что это выброшенный на берег обломок крыла украинского дрона.

Информацию о том, что участились случаи пролета украинских беспилотников через Финляндию и страны Прибалтики для ударов по России, подтвердил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что в этой ситуации может применяться статья устава ООН о праве на самооборону.

«В последнее время участились случаи, когда через Финляндию и страны Прибалтики осуществляются удары украинских беспилотников по России. В результате страдают мирные люди, наносится значительный ущерб гражданской инфраструктуре», — сказал Шойгу.

Секретарь Совбеза предположил, что либо западные средства ПВО «действуют крайне неэффективно», либо указанные государства сознательно предоставляют свое воздушное пространство.

Киев пытается наладить отношения с Венгрией

Поставки нефти по южной ветке «Дружбы» в Словакию и Венгрию через территорию Украины приостановлены с конца января. Киев объясняет это повреждением трубопровода.

Власти Венгрии и Словакии заявляли, что не верят в эту версию, и считают остановку поставок нефти политическим решением. Кроме того, экс-премьер Венгрии Виктор Орбан, пока еще занимал свою должность, обвинил Киев в том, что он устроил Будапешту «нефтяную блокаду» на фоне энергокризиса в Европе с согласия Брюсселя, чтобы вызвать резкий рост цен на топливо и недовольство населения властями перед выборами. Орбан ожидал открытия Украиной «Дружбы» сразу после выборов в Венгрии, но этого не произошло.

Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе пообещал, что нефтепровод отремонтируют до конца апреля, но не полностью.

«Касаемо нефтепровода, как обещали, до конца апреля он будет отремонтирован. Не полностью, но достаточно, чтобы работать. Резервуары все не будут отремонтированы, это долгий процесс», — сказал Зеленский на брифинге с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Помощь Украине

Глава венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр, он же новый премьер-министр Венгрии, заявил, что страна не станет участвовать в выделении Евросоюзом кредита Украине в размере 90 миллиардов евро, поскольку находится в очень сложной экономической ситуации. Но препятствовать в предоставлении займа не будет.

Также он отметил, что не поддерживает ускоренное вступление Украины в Евросоюз. По его словам, вопрос о приеме страны в ЕС будет решаться в Венгрии на референдуме, но не в ближайшие 10 лет.

Еще он надеется на снятие санкций с России после завершения конфликта на Украине.

«Я могу сказать, что как только эта война закончится, <…> Европа снимет санкции, потому что мы здесь, рядом с Россией, и Европа не заинтересована в приобретении сырья по завышенной цене, потому что, поступая так, мы только вредим конкурентоспособности Европы», — сказал он, выступая на пресс-конференции для международной прессы.

С тем, что новый премьер-министр Венгрии не принесет большой выгоды Киеву, согласны и на самой Украине. По информации издания «Страна.ua», в Европе будут всё чаще поднимать вопрос о том, чтобы возобновить закупку российских энергоносителей. И по тем же причинам может увеличиться число тех, кто выступит против предоставления Киеву крупной финансовой помощи с учетом резкого ухудшения экономической ситуации в самой Европе.

Еще на этом фоне может усилиться раздражение президента США Дональда Трампа в отношении Европы и вызвать новый поток угроз относительно выхода из НАТО и сворачивания американского военного присутствия на континенте. И чем больше будет обостряться это противостояние, тем выше вероятность, что это напрямую коснется и поддержки Украины — в плане сворачивания поставок американского оружия и разведданных.

Тем временем европейские страны нарастили производство беспилотников для поставок Украине. Такую информации опубликовало Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«Расцениваем данное решение как намеренный шаг, ведущий к резкой эскалации военно-политической обстановки на всём европейском континенте и ползучему превращению этих стран в стратегический тыл Украины», — говорится в сообщении ведомства.

ЕС оказывает активную поддержку Украине в целях затягивания конфликта с Россией. Как сообщил начальник вооруженных сил Бельгии Фредерик Вансина, так получится выиграть время для собственного перевооружения. А текущая помощь Киеву направлена на сдерживание России до момента, когда Европа сможет противостоять ей самостоятельно.

«Следовательно, к 2030 году необходимо быть в состоянии сказать (президенту РФ) Владимиру Путину, что даже без американцев он не выиграет войну против Европы. У нас еще есть несколько лет. Благодаря мужеству и крови украинцев, которые покупают для нас это время. Именно поэтому мы их так активно поддерживаем», — заявил Вансина в интервью газете Soir.

Переговоры и завершение конфликта

Трехсторонние встречи между Россией, США и Украиной временно приостановились, и пока неясно, когда страны вновь сядут за стол переговоров. В Кремле назвали главный предмет разногласий в достижении соглашения с Киевом — спор о границах. Как отметил Дмитрий Песков, всё упирается в считаные километры.

«Это действительно считаные километры <…>, грубо говоря, там 18–17% Донецкой Народной Республики, которую осталось нам освободить, и это будет означать выход на административные границы», — сказал Песков в беседе с репортером Павлом Зарубиным.

Представитель Кремля напомнил, что президент России Владимир Путин говорил об этом еще более года назад. Также Песков отметил, что российские военные продвигаются вперед.

К прямому диалогу с Киевом без участия посредников Россия пока не готова. По информации посла МИД РФ Родиона Мирошника, страна пока не видит оснований говорить, что Украина серьезно и существенно поменяла свою позицию. Он добавил, что ждать прямого диалога бесперспективно без давления на Киев.

«Более чем полгода назад, когда переговоры были в стамбульском формате, прошло последнее заседание, Россия передала текст проекта меморандума. До сих пор мы ничего на него не получили», — подчеркнул дипломат в разговоре с «Известиями».