Путин заявил о возможности завершить конфликт на Украине по итогам саммита с Трампом

Президенты России и США встретились на Аляске Источник: МИД России / Telegram

Первая за семь лет встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа завершилась. После почти трех часов общения они вышли к прессе.

«Наши переговоры прошли в конструктивной и весьма уважительной атмосфере», — начал подводить их итоги Путин. В первую очередь он поблагодарил президента США за приглашение на Аляску.

Путин назвал логичным встретиться именно здесь, ведь страны на самом деле являются соседями, хоть Россию с США и разделяют океаны. Именно из-за того, что Трамп президент соседствующей с РФ страной, Владимир Путин поприветствовал его так тепло и дружественно.

Президент России отметил, что отношения двух стран скатились до самой низкой точки со времен Холодной войны.

«Очевидно, что рано или поздно России и США необходимо было переходить от конфронтации к диалогу», — отметил он.

Одним из центральных вопросов их встречи был украинский конфликт. Путин сказал, что всегда считал украинский народ братским и отметил заинтересованность в завершении текущего кризиса. Для этого необходимо устранить все первопричины.

«Безусловно должна быть обеспечена безопасность Украины, мы готовы над этим работать», — сказал Путин.

Также он подчеркнул, что России и США есть над чем работать, и Москва рассчитывает, что «в европейских столицах не будут чинить препятствий и пытаться сорвать намечающийся прогресс».

В завершении своей речи Путин поблагодарил Трампа за доверительных ход беседы и выразил надежду, что достигнутые с Трампом понимания откроют дорогу к миру на Украине.

Источник: Смотрим / Telegram