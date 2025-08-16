НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Ярославле
Погода+10°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +10

1 м/c,

южн.

 753мм 100%
Подробнее
0 Пробки
USD 80,02
EUR 93,71
Снимают фильм в Ярославской области
Пропала мама с детьми. Онлайн
Афиша на выходные
Раскупили билеты на игру «Локомотива»
Незрячего не впустили в монастырь
Улицы под платные парковки
Что изменится в школах с 1 сентября
Когда откроют уличный бассейн в «Термолэнде»
Построят третий мост через Волгу
Мошенничество с землей
Политика Переговоры России и США Спецоперация на Украине Путин заявил о возможности завершить конфликт на Украине по итогам саммита с Трампом

Путин заявил о возможности завершить конфликт на Украине по итогам саммита с Трампом

Украинский конфликт стал центральной темой разговора

79
Написать комментарий
Президенты России и США встретились на Аляске | Источник: МИД России / TelegramПрезиденты России и США встретились на Аляске | Источник: МИД России / Telegram

Президенты России и США встретились на Аляске

Источник:

МИД России / Telegram

Первая за семь лет встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа завершилась. После почти трех часов общения они вышли к прессе.

«Наши переговоры прошли в конструктивной и весьма уважительной атмосфере», — начал подводить их итоги Путин. В первую очередь он поблагодарил президента США за приглашение на Аляску.

Путин назвал логичным встретиться именно здесь, ведь страны на самом деле являются соседями, хоть Россию с США и разделяют океаны. Именно из-за того, что Трамп президент соседствующей с РФ страной, Владимир Путин поприветствовал его так тепло и дружественно.

Президент России отметил, что отношения двух стран скатились до самой низкой точки со времен Холодной войны.

«Очевидно, что рано или поздно России и США необходимо было переходить от конфронтации к диалогу», — отметил он.

Одним из центральных вопросов их встречи был украинский конфликт. Путин сказал, что всегда считал украинский народ братским и отметил заинтересованность в завершении текущего кризиса. Для этого необходимо устранить все первопричины.

«Безусловно должна быть обеспечена безопасность Украины, мы готовы над этим работать», — сказал Путин.

Также он подчеркнул, что России и США есть над чем работать, и Москва рассчитывает, что «в европейских столицах не будут чинить препятствий и пытаться сорвать намечающийся прогресс».

В завершении своей речи Путин поблагодарил Трампа за доверительных ход беседы и выразил надежду, что достигнутые с Трампом понимания откроют дорогу к миру на Украине.

Источник:

Смотрим / Telegram

Как проходит двусторонний саммит, мы рассказываем в онлайн-трансляции.

ПО ТЕМЕ
Мария ФилипповаМария Филиппова
Мария Филиппова
Шеф-редактор оперативной редакции
Владимир Путин Дональд Трамп Переговоры России и США
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Если рейс задерживают, нам всё равно платят»: стюардесса рассказала, сколько зарабатывает и как тратит
Анонимный автор
Мнение
«Думала, рабство уже давно отменили. Как же я ошибалась»: россиянка — о волонтерстве в отеле в Черногории
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
«Они там совсем берега потеряли». Журналист — о поездке в Египет двадцать лет спустя
Артем Краснов
Мнение
Я устал, я ухожу. Как уволиться по собственному желанию и не подставиться под удар: три подводных камня
Кирилл Балицкий
Мнение
Чезабретта? Почему снятый для зумеров фильм «Иван Семенов. Первый поцелуй» оскорбляет самих зумеров
Мария Зиновьева
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление