Трамп и Путин завершили встречу

Политики встретились на Аляске Источник: The White House / X

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп завершили свои переговоры. Они общались почти три часа, что является для них рекордом, отметил Bloomberg.

Первая за 7 лет встреча состоялась на Аляске. Путин и Трамп прилетели туда ради проведения личной встречи. Они встретились на красной дорожке: президент США поаплодировал, когда увидел российского коллегу.

После рукопожатия политики отправились на место проведения переговоров. Примечательно, что Трамп позвал Путина сесть в авто из его кортежа, на что получил согласие.

Именно в машине началось их личное общение, причем без переводчика. После этого президенты вышли к прессе, но на вопросы журналистов они отвечать не стали и удалились на встречу.

Кроме них там были глава российского МИД Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков, министр обороны США Пит Хегсет, глава американского Минфина Скотт Бессент и министр торговли Говард Латник.

Предполагалось, что политики обсудят украинский конфликт и отношения между Россией и США. Деталями встречи они должны поделиться на совместной пресс-конференции.

После этого их ждут переговоры в расширенном составе. На них также будут присутствовать с российской стороны — министр обороны Андрей Белоусов, глава Минфина Антон Силуанов. Группу США дополнят вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент и спецпосланник президента США Стив Уиткофф.