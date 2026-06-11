«Деньги — мотиватор»: вахтовик — о работе на Севере, зарплате и молодежи

О работе на вахте вспоминают, когда говорят о высоких зарплатах. Но за деньгами стоят месяцы вдали от дома, жизнь в изоляции и суровые северные условия. Несмотря на это, некоторые сознательно выбирают такой образ жизни и не хотят возвращаться к офисной работе.
32-летний Яков Феоктистов из Омска — один из таких. Он работал на заводах, а два года назад уехал за полярный круг. Теперь трудится на вахте, получает 240 тысяч рублей в месяц и говорит, что «влюблен в такой темп жизни». Почему Якова перестала привлекать пятидневка и как выглядит быт среди тундры и болот, читайте в колонке вахтовика для NGS55.RU.
Как нашел работу
Раньше не было мысли работать на вахте. В детстве не задавался вопросом, кем хочу стать. В школу пошел в 5 лет, а окончил уже в 16. На первом курсе ОмГУ учился на юридическом. В тот момент выбором не рулил, и родители настаивали, что я должен туда поступать. После первого курса ушел из универа и попал в армию. После этого понял, что мне нужно. Начал официантом и закончил работой на заводах.
Деньги — мотиватор. Люди работают за деньги, так уж вышло. А на вахте на зарплаты грех жаловаться. Знакомый рассказал о таком варианте заработка, пообщался с людьми. После очередного диалога спросили: «Будешь пробовать?» Я ответил: «Поехали», и в итоге условия устроили. По сей день работаю на Ванкорском кластере. Занимаюсь цементажом скважин. За два года было повышение зарплаты — в месяц получаю 240 тысяч.
Плюсы и минусы вахты
Плюс в том, что появилось много свободного времени. Когда работал на пятидневке, вечером приезжал домой и уже не было сил на личные дела. Так каждый день — как день сурка. Живешь из недели в неделю. Теперь, когда возвращаюсь после вахты в Омск, месяц свободен. Появилось свободное время, чтобы заниматься собой. Нашел хобби — шелкографию. Возможно, это перерастет из увлечения в бизнес, но ладно, это другой вопрос.
Шелкография, или трафаретная печать, — это технология нанесения изображений через специальную сетку-трафарет. Краска продавливается через ее ячейки и переносится на ткань, бумагу, картон и другие поверхности. Название метода связано с тем, что раньше такие трафареты изготавливали из шелковых нитей.
Из минусов — естественно, изоляция. Вахтовиков закидывают на базу на вертолете. Мы метеозависимые, если погода портится, то остаемся на Севере. Помимо месяца можно еще месяц пересидеть, но вахта вахте рознь — везде разные климатические условия и пути сообщения. По плану работаешь месяц, но не всегда так получается. Я не против, хорошо оплачивается.
Как работают вахтой
Перед собой вижу тундру — много летом непроходимых болот, а зимой трясина застывает. Изредка проглядываются деревья, но в основном одни болота.
Чтобы справляться с эмоциональной нагрузкой, заранее ставлю себе планку. За полярный круг лечу с мыслью, что на два-три месяца могу застрять на вахте. На объект добираются сугубо на вертолете. Вертолет — транспорт метеозависимый. Поэтому не отсчитываю 30 дней до конца вахты. Прекрасно понимаю, что мне может остаться и 40, и 50, и 60 дней. Настраиваюсь, что не через месяц домой лечу. Так легче проходят недели. В последнюю вахту за 40 дней вышло три выходных.
На работе быстро входишь в темп. Бывает вахта, где просто мало работы. К примеру, нет цементажей, ходишь на подготовки. Может быть пять основных работ за месяц, а может и 20. Всё зависит от того, куда перераспределят.
У меня следующие задачи: в пробуренное отверстие засаживается труба меньшего диаметра. На глубину через трубу подается цемент под давлением. Снизу из трубы материал выходит и попадает в пространство между стенкой скважины и стенкой трубы.
Про коллектив на вахте
На вахтах свободное время люди используют с пользой. Решают бытовые вопросы, ходят постираться, например. Есть и тренажерные залы, на некоторых базах оборудованы бассейны — зависит от компании и местоположения объекта.
Мне комфортно жить с чужими людьми, могу месяц один прожить, а могу и вчетвером. Коллектив разношерстный: молодежи много, и стариков, и людей среднего возраста.
Молодежь в команде разная. Среди них есть парень, который вырос в деревне и с детства любил возиться с техникой — гаечками и железками. Он устроился на свою первую вахту в 22 года и работой вполне доволен. Другой парень городской, начал ездить на вахту уже в 18 лет. Состав молодежи разношерстный: здесь можно встретить и спортивных парней, и неформалов.
Как всех можно свести в одно и сказать, что эта молодежь хочет или не хочет работать? Разные люди. Семейным тоже реально трудоустроиться: сам так рос, и отец постоянно ездил на вахты.
«Вахта затягивает»
Вахта правда затягивает. В таком темпе два года провел, и это же замечательно: тетушка там готовит в вагончике, заниматься рутиной не надо. Сходил поел, проснулся — и на работе, ехать никуда не надо. Нравится образ жизни: приехал домой и занимаешься хобби, отдыхаешь. Влюблен в такой темп.
Не знаю, уникальный ли у меня случай, но я один на данный момент. Матушка уже лежачая, а отец возрастной. Работаю и зарабатываю денежки для себя любимого. Решил заняться ремонтом в квартире. О родителях тоже, конечно, не забываю. Чем могу, тем помогаю.
Меньше стала потребность в социуме. Раньше всё было интересно, но это, возможно, еще и из-за возраста. Сегодня шум уже не привлекает. Живу спокойно и размеренно. Стремлюсь к созданию семьи, но не факт, что получится: это проблематично. Тяжело доверять. Людей стали больше интересовать коммерция, личные блага.
Почему устраивает работа
Самая худшая работа для меня — слесарь на нефтезаводе. Тотальный контроль во всём. Начальство давит на мозги, и темп работы бешеный: всё ускоряется быстрее и быстрее. А зарплата маленькая — неприкольно. Ну и коллеги, намного приятнее работать в нормальном коллективе, где нет пустых ссор. Пусть даже меньше платят.
На Севере окружает дружный коллектив. Нет такого, что руководитель работает сугубо за компьютером, всегда чистенький и опрятненький.
Начальник выходит и тоже марается, а на заводах я такой практики не наблюдал. На вахте живем в одной маленькой локации, как у бабушки в деревне.
Не бойтесь работы на вахте, ничего страшного, месяц — это не так долго. Пробуйте. Но и в шараш-монтаж тоже идти не рекомендую. Выбирайте компании, у которых всё по-белому. В некоторых трудоустраивают по-черному: платят маленький оклад без премий. С таким не сталкивался, но знакомые натыкались.
Девушки тоже работают, не преобладающее большинство, а скорее из ряда вон выходящее, что появляются на базе. Раньше казалось, что если видят девушку, то сразу появляется избыточное внимание. А на деле мужчины спокойно относятся. В большинстве люди не идиоты, понимают, что это человек, который тоже здесь работает, и не надо его доставать.
В будущем хочу добиться успехов в хобби. Работа — это замечательно, в ней тоже нужно расти, но всё-таки хотелось бы заниматься тем, что нравится. Среди всех работ для меня это лучший вариант. Но совру, если скажу, что нравится работать. Никому это не нравится, будем честны.
Вы бы работали вахтой?