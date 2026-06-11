«Деньги — мотиватор»: вахтовик — о работе на Севере, зарплате и молодежи

Подробности о жизни Яши — в материале Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

О работе на вахте вспоминают, когда говорят о высоких зарплатах. Но за деньгами стоят месяцы вдали от дома, жизнь в изоляции и суровые северные условия. Несмотря на это, некоторые сознательно выбирают такой образ жизни и не хотят возвращаться к офисной работе.

32-летний Яков Феоктистов из Омска — один из таких. Он работал на заводах, а два года назад уехал за полярный круг. Теперь трудится на вахте, получает 240 тысяч рублей в месяц и говорит, что «влюблен в такой темп жизни». Почему Якова перестала привлекать пятидневка и как выглядит быт среди тундры и болот, читайте в колонке вахтовика для NGS55.RU.

Яков Феоктистов

Как нашел работу

Раньше не было мысли работать на вахте. В детстве не задавался вопросом, кем хочу стать. В школу пошел в 5 лет, а окончил уже в 16. На первом курсе ОмГУ учился на юридическом. В тот момент выбором не рулил, и родители настаивали, что я должен туда поступать. После первого курса ушел из универа и попал в армию. После этого понял, что мне нужно. Начал официантом и закончил работой на заводах.

Деньги — мотиватор. Люди работают за деньги, так уж вышло. А на вахте на зарплаты грех жаловаться. Знакомый рассказал о таком варианте заработка, пообщался с людьми. После очередного диалога спросили: «Будешь пробовать?» Я ответил: «Поехали», и в итоге условия устроили. По сей день работаю на Ванкорском кластере. Занимаюсь цементажом скважин. За два года было повышение зарплаты — в месяц получаю 240 тысяч.

Так выглядит место работы Яши Источник: архив Якова Феоктистова

Плюсы и минусы вахты

Плюс в том, что появилось много свободного времени. Когда работал на пятидневке, вечером приезжал домой и уже не было сил на личные дела. Так каждый день — как день сурка. Живешь из недели в неделю. Теперь, когда возвращаюсь после вахты в Омск, месяц свободен. Появилось свободное время, чтобы заниматься собой. Нашел хобби — шелкографию. Возможно, это перерастет из увлечения в бизнес, но ладно, это другой вопрос.

Шелкография, или трафаретная печать, — это технология нанесения изображений через специальную сетку-трафарет. Краска продавливается через ее ячейки и переносится на ткань, бумагу, картон и другие поверхности. Название метода связано с тем, что раньше такие трафареты изготавливали из шелковых нитей.

Из минусов — естественно, изоляция. Вахтовиков закидывают на базу на вертолете. Мы метеозависимые, если погода портится, то остаемся на Севере. Помимо месяца можно еще месяц пересидеть, но вахта вахте рознь — везде разные климатические условия и пути сообщения. По плану работаешь месяц, но не всегда так получается. Я не против, хорошо оплачивается.

Как работают вахтой

Перед собой вижу тундру — много летом непроходимых болот, а зимой трясина застывает. Изредка проглядываются деревья, но в основном одни болота.

Деревья встречаются редко Источник: архив Якова Феоктистова

Чтобы справляться с эмоциональной нагрузкой, заранее ставлю себе планку. За полярный круг лечу с мыслью, что на два-три месяца могу застрять на вахте. На объект добираются сугубо на вертолете. Вертолет — транспорт метеозависимый. Поэтому не отсчитываю 30 дней до конца вахты. Прекрасно понимаю, что мне может остаться и 40, и 50, и 60 дней. Настраиваюсь, что не через месяц домой лечу. Так легче проходят недели. В последнюю вахту за 40 дней вышло три выходных.

На работе быстро входишь в темп. Бывает вахта, где просто мало работы. К примеру, нет цементажей, ходишь на подготовки. Может быть пять основных работ за месяц, а может и 20. Всё зависит от того, куда перераспределят.

У меня следующие задачи: в пробуренное отверстие засаживается труба меньшего диаметра. На глубину через трубу подается цемент под давлением. Снизу из трубы материал выходит и попадает в пространство между стенкой скважины и стенкой трубы.

Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Про коллектив на вахте

На вахтах свободное время люди используют с пользой. Решают бытовые вопросы, ходят постираться, например. Есть и тренажерные залы, на некоторых базах оборудованы бассейны — зависит от компании и местоположения объекта.

Мне комфортно жить с чужими людьми, могу месяц один прожить, а могу и вчетвером. Коллектив разношерстный: молодежи много, и стариков, и людей среднего возраста.

Молодежь в команде разная. Среди них есть парень, который вырос в деревне и с детства любил возиться с техникой — гаечками и железками. Он устроился на свою первую вахту в 22 года и работой вполне доволен. Другой парень городской, начал ездить на вахту уже в 18 лет. Состав молодежи разношерстный: здесь можно встретить и спортивных парней, и неформалов.

Как всех можно свести в одно и сказать, что эта молодежь хочет или не хочет работать? Разные люди. Семейным тоже реально трудоустроиться: сам так рос, и отец постоянно ездил на вахты.

«Вахта затягивает»

Вид с высоты на тундру Источник: архив Якова Феоктистова А это Яша уже подлетал к Красноярску. Разница между кадрами — час Источник: архив Якова Феоктистова

Вахта правда затягивает. В таком темпе два года провел, и это же замечательно: тетушка там готовит в вагончике, заниматься рутиной не надо. Сходил поел, проснулся — и на работе, ехать никуда не надо. Нравится образ жизни: приехал домой и занимаешься хобби, отдыхаешь. Влюблен в такой темп.

Не знаю, уникальный ли у меня случай, но я один на данный момент. Матушка уже лежачая, а отец возрастной. Работаю и зарабатываю денежки для себя любимого. Решил заняться ремонтом в квартире. О родителях тоже, конечно, не забываю. Чем могу, тем помогаю.

Меньше стала потребность в социуме. Раньше всё было интересно, но это, возможно, еще и из-за возраста. Сегодня шум уже не привлекает. Живу спокойно и размеренно. Стремлюсь к созданию семьи, но не факт, что получится: это проблематично. Тяжело доверять. Людей стали больше интересовать коммерция, личные блага.

На фотографии — зимник. Так называется дорога, по которой можно проехать только зимой. Покрытие состоит из уплотненного снега, льда или замерзшего грунта Источник: архив Якова Феоктистова

Почему устраивает работа

Самая худшая работа для меня — слесарь на нефтезаводе. Тотальный контроль во всём. Начальство давит на мозги, и темп работы бешеный: всё ускоряется быстрее и быстрее. А зарплата маленькая — неприкольно. Ну и коллеги, намного приятнее работать в нормальном коллективе, где нет пустых ссор. Пусть даже меньше платят.

На Севере окружает дружный коллектив. Нет такого, что руководитель работает сугубо за компьютером, всегда чистенький и опрятненький.

Начальник выходит и тоже марается, а на заводах я такой практики не наблюдал. На вахте живем в одной маленькой локации, как у бабушки в деревне. Яков Феоктистов работает на вахте

Не бойтесь работы на вахте, ничего страшного, месяц — это не так долго. Пробуйте. Но и в шараш-монтаж тоже идти не рекомендую. Выбирайте компании, у которых всё по-белому. В некоторых трудоустраивают по-черному: платят маленький оклад без премий. С таким не сталкивался, но знакомые натыкались.

Девушки тоже работают, не преобладающее большинство, а скорее из ряда вон выходящее, что появляются на базе. Раньше казалось, что если видят девушку, то сразу появляется избыточное внимание. А на деле мужчины спокойно относятся. В большинстве люди не идиоты, понимают, что это человек, который тоже здесь работает, и не надо его доставать.

В будущем хочу добиться успехов в хобби. Работа — это замечательно, в ней тоже нужно расти, но всё-таки хотелось бы заниматься тем, что нравится. Среди всех работ для меня это лучший вариант. Но совру, если скажу, что нравится работать. Никому это не нравится, будем честны.