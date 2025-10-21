«Желательно миллиона два»: ярославские студенты рассказали, сколько хотели бы зарабатывать — видео

Сколько хотят зарабатывать ярославские студенты Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Принято считать, что у молодого поколения завышенные зарплатные ожидания и требования к условиям труда. Так ли это, редакция 76.RU решила выяснить у студентов факультета иностранного языка Ярославского государственного педагогического университета им. К. Д. Ушинского.

Спойлер: кто-то хочет получать много миллионов, а кому достаточно иметь в доступе личный кабинет для комфортной педагогической деятельности. Подробности — в этом материале.

По данным «Ярославльстата» на январь 2025 года, средняя зарплата в Ярославской области составляет 65 756 рублей.

«50 тысяч — это да, нормально»

Вероника учится на пятом курсе направления «Английский и китайский языки» и уже работает репетитором.

Девушка говорит, что в Ярославле комфортной для себя считает зарплату от 50 тысяч рублей. Тут же отмечает, что вряд ли сможет заработать эти деньги, устроившись в школу.

«После окончания университета надеюсь, что смогу зарабатывать больше. Но, поскольку буду считаться начинающим педагогом, боюсь, ожидания не оправдаются», — признается Вероника.

Главное условие для девушки — организация рабочего пространства:

«Учитывая, что я буду учителем английского и китайского языков, хотелось бы хотя бы иметь свой кабинет. Потому что все знают, что учителя английского языка бегают туда-сюда по разным кабинетам. Это, наверное, первое и самое главное условие. Мне хотелось бы устроить атмосферу, обучающую и мотивирующую. Всё остальное со временем придёт».

Работу в школе Вероника рассматривает как основное направление, уверена, что с коллективом проблем не будет: «Остальное — разберёмся на месте».

Готов на любую работу

Юрий также учится на пятом курсе направления «Английский и китайский». Уже работает по специальности и параллельно подрабатывает частным репетитором.

«Для меня гибкий график в приоритете, потому что нужно успевать и строить личную жизнь», — говорит он.

Юрий считает, что в школе вряд ли удастся сразу получать желаемые деньги:

«Чем больше зарплата, тем лучше. Думаю, в школе сложно рассчитывать на хорошую сумму. Для начала я бы согласился на что угодно, просто, чтобы получить опыт. А там уже смотреть. Так, тысяч 50 было бы комфортно».

«В школе — для опыта, а зарабатывать — отдельно»

Илья учится на пятом курсе направления «Китайский и английский языки». Уже несколько лет он работает частным репетитором: летом — в детском лагере, а в течение учебного года ведёт занятия онлайн.

«Если я буду работать в школе, конечно, хотелось бы получать хотя бы 50 тысяч», — поделился своими зарплатными ожиданиями Илья.

По его словам, работу в школе он рассматривает как возможность получить опыт, а основные деньги планирует зарабатывать частной практикой.

«В школе планирую работать для опыта, а для заработка — в частном порядке», — подытожил он.

«Для комфортного проживания — от 120 тысяч»

Лиза учится на втором курсе направления «Китайский язык и межкультурная коммуникация». Пока она работает не по специальности, но уже задумывается о будущем.

«Естественно, зарплата и условия труда важны. Оптимальный график — 5/2. Думаю, хотелось бы отзывчивое руководство», — рассказывает студентка.

Размер комфортной зарплаты, по её словам, начинается от 50 тысяч:

«Хотелось бы от 50 тысяч точно. Вполне, я думаю, будет достаточно. Конечно, хотелось бы больше, но хотя бы столько. Для комфортного проживания нужно 120–150 тысяч рублей».

«Желательно миллиона два»

Семён и Ринат — первокурсники факультета иностранных языков сразу отметили, что рассчитывают на нормальную зарплату — в пару миллионов рублей.

«Желательно миллиона два, если повезёт», — сказал Семён.

Потом, уже серьёзнее, добавил, что для комфортной жизни в Ярославле хватило бы 200 тысяч рублей.

Ринат с ним согласился:

Я такого же мнения примерно. Минимум миллиона два, наверное, плюс-минус миллион. А если в Ярославле, то на два делить нужно — вот и всё. Ринат студент