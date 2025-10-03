НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Работа «Идеальным стартом считаю 150 тысяч»: чего ждут от работы зумеры в Ярославле — видео

«Идеальным стартом считаю 150 тысяч»: чего ждут от работы зумеры в Ярославле — видео

Мы поинтересовались у студентов экономфака

816
Сколько хочет зарабатывать ярославская молодежь | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСколько хочет зарабатывать ярославская молодежь | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сколько хочет зарабатывать ярославская молодежь

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В современном обществе нередко звучит мнение о завышенных зарплатных ожиданиях молодого поколения. Но действительно ли это так? Редакция 76.RU решила узнать у ярославских студентов. В этот раз мы опросили обучающихся экономического факультета ЯрГУ им. П. Г. Демидова.

Студенты рассказали, сколько они хотят зарабатывать

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

«Чем выше, тем лучше»

Андрей учится на втором курсе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUАндрей учится на втором курсе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Андрей учится на втором курсе

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Андрей Киселев, второкурсник направления «Финансовый управленческий учет, анализ и аудит», уже успел поработать в общепите. Отмечает, что хотел бы работать по профилю, но встречал только неоплачиваемые стажировки.

«Я хотел бы работать в банке. В первую очередь для меня важна зарплата: чем выше, тем лучше. Остальное не так важно. В Ярославле тысяч 70–80 после университета — оптимальный вариант. Но если заводить семью, этой суммы уже будет мало», — считает Андрей.

По данным «Ярославльстата» на январь 2025 года, средняя зарплата в Ярославской области составляет 65 756 рублей.

«50 тысяч для Ярославля — нормально»

Антон учится на последнем курсе бакалавриата | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUАнтон учится на последнем курсе бакалавриата | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Антон учится на последнем курсе бакалавриата

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Антон Самойлов, студент 4-го курса направления «Финансы и кредит», уже пробует себя в IT-разработке. Он планирует работать по профессии и отмечает, что уже некоторые знания, полученные в университете, применяет на практике — от бухгалтерии до фондовых рынков.

«В Ярославле рынок труда такой: если человек идет в финансы, он начинает с шаткой позиции. Но 50 тысяч рублей получить реально — этого в целом хватает для жизни. В Москве цифра ближе к 100 тысячам».

По словам Антона, перспективнее всего совмещать финансы с проектным управлением и IT, там стартовые зарплаты выше — около 70 тысяч рублей.

«Работа в офисе — это не мое»

Даша после выпуска из университета планирует попробовать найти работу по профессии | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДаша после выпуска из университета планирует попробовать найти работу по профессии | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Даша после выпуска из университета планирует попробовать найти работу по профессии

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Дарья, студентка 2-го курса направления «Менеджмент и управление проектами», совмещает учебу с работой тренером. Но в будущем планирует попробовать себя в профессии. Правда сидеть целый день в офисе ей кажется скучным и неэффективным.

«Работа в офисе — это не совсем мое. Идеально, если будет комбинированный график: часть дней дома, часть в офисе. А зарплату хотелось бы минимум 60–70 тысяч рублей плюс какой-нибудь процент», — считает девушка.

Для нее важны не только деньги, но и разнообразие: командировки, новые задачи, возможность менять обстановку.

«Коллектив и карьерный рост важнее всего»

Валерий готов после получения высшего образования поработать в найме, но недолго. В планах у студента&nbsp;— собственный бизнес | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВалерий готов после получения высшего образования поработать в найме, но недолго. В планах у студента&nbsp;— собственный бизнес | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Валерий готов после получения высшего образования поработать в найме, но недолго. В планах у студента — собственный бизнес

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Валерий, студент 3-го курса направления «Менеджмент в инновационном социальном предпринимательстве», подрабатывает в SMM и мечтает в будущем открыть собственное дело.

«В первую очередь для меня важно сообщество внутри компании, а также карьерные перспективы. Идеальным стартом считаю 100–150 тысяч рублей, чтобы покрывать все расходы и не чувствовать финансовой нагрузки», — рассказал Валерий.

Он признается, что вырос в селе, где с детства учили трудиться, поэтому к работе относится серьезно и рассчитывает на стабильность.

«Хочу быть банкиром»

Арина с раннего детства мечтала о работе в банке. График 5/2 и офисная специфика ее не пугают | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUАрина с раннего детства мечтала о работе в банке. График 5/2 и офисная специфика ее не пугают | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Арина с раннего детства мечтала о работе в банке. График 5/2 и офисная специфика ее не пугают

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Алина, первокурсница направления «Финансы и инвестиции в банке», давно решила, чем хочет заниматься. Она мечтает о карьере в банковской сфере и уверенно называет себя будущим руководителем.

«Мне нравится атмосфера банка, офисная работа. Хотела бы строить карьеру и каждый год двигаться выше. Для меня главное — зарплата и коллектив. Стартовая зарплата — от 60 тысяч рублей. Хочу иметь возможность откладывать деньги и путешествовать хотя бы раз в год», — рассказала Алина.

«Главное — комфорт и удобство»

Катя учится на первом курсе направления «Финансы и инвестиции в банке» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКатя учится на первом курсе направления «Финансы и инвестиции в банке» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Катя учится на первом курсе направления «Финансы и инвестиции в банке»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Однокурсница Арины Катя пока не уверена, что хочет связать жизнь с финансами, но свои ожидания обозначает ясно: «Для меня важны комфорт на рабочем месте, удобное расположение и, конечно, зарплата. Думаю, тысяч 50–60 в начале будет нормально».

Зарплатные ожидания студентов экономфака колеблются от 50 до 150 тысяч рублей. Для кого-то главное — высокий доход, для кого-то — гибкий график, коллектив и карьерные перспективы. Но объединяет всех одно: зумеры хотят не просто зарабатывать, а работать там, где им будет интересно и комфортно.

Ранее у нас выходил экспертный текст про то, кто больше меняет рынок труда в России — зумеры или нейросети.

Какую зарплату вы бы хотели получать?

До 50 тысяч рублей достаточно
От 50 до 100 тысяч рублей
От 100 до 200 тысяч рублей
От 200 до 300 тысяч рублей
Более 500 тысяч рублей
Чем больше, тем лучше
Свой вариант напишу в комментариях
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Студент Зарплата Зарплатные ожидания
