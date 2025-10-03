«Идеальным стартом считаю 150 тысяч»: чего ждут от работы зумеры в Ярославле — видео

Сколько хочет зарабатывать ярославская молодежь Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В современном обществе нередко звучит мнение о завышенных зарплатных ожиданиях молодого поколения. Но действительно ли это так? Редакция 76.RU решила узнать у ярославских студентов. В этот раз мы опросили обучающихся экономического факультета ЯрГУ им. П. Г. Демидова.

«Чем выше, тем лучше»

Андрей Киселев, второкурсник направления «Финансовый управленческий учет, анализ и аудит», уже успел поработать в общепите. Отмечает, что хотел бы работать по профилю, но встречал только неоплачиваемые стажировки.

«Я хотел бы работать в банке. В первую очередь для меня важна зарплата: чем выше, тем лучше. Остальное не так важно. В Ярославле тысяч 70–80 после университета — оптимальный вариант. Но если заводить семью, этой суммы уже будет мало», — считает Андрей.

По данным «Ярославльстата» на январь 2025 года, средняя зарплата в Ярославской области составляет 65 756 рублей.

«50 тысяч для Ярославля — нормально»

Антон Самойлов, студент 4-го курса направления «Финансы и кредит», уже пробует себя в IT-разработке. Он планирует работать по профессии и отмечает, что уже некоторые знания, полученные в университете, применяет на практике — от бухгалтерии до фондовых рынков.

«В Ярославле рынок труда такой: если человек идет в финансы, он начинает с шаткой позиции. Но 50 тысяч рублей получить реально — этого в целом хватает для жизни. В Москве цифра ближе к 100 тысячам».

По словам Антона, перспективнее всего совмещать финансы с проектным управлением и IT, там стартовые зарплаты выше — около 70 тысяч рублей.

«Работа в офисе — это не мое»

Дарья, студентка 2-го курса направления «Менеджмент и управление проектами», совмещает учебу с работой тренером. Но в будущем планирует попробовать себя в профессии. Правда сидеть целый день в офисе ей кажется скучным и неэффективным.

«Работа в офисе — это не совсем мое. Идеально, если будет комбинированный график: часть дней дома, часть в офисе. А зарплату хотелось бы минимум 60–70 тысяч рублей плюс какой-нибудь процент», — считает девушка.

Для нее важны не только деньги, но и разнообразие: командировки, новые задачи, возможность менять обстановку.

«Коллектив и карьерный рост важнее всего»

Валерий, студент 3-го курса направления «Менеджмент в инновационном социальном предпринимательстве», подрабатывает в SMM и мечтает в будущем открыть собственное дело.

«В первую очередь для меня важно сообщество внутри компании, а также карьерные перспективы. Идеальным стартом считаю 100–150 тысяч рублей, чтобы покрывать все расходы и не чувствовать финансовой нагрузки», — рассказал Валерий.

Он признается, что вырос в селе, где с детства учили трудиться, поэтому к работе относится серьезно и рассчитывает на стабильность.

«Хочу быть банкиром»

Алина, первокурсница направления «Финансы и инвестиции в банке», давно решила, чем хочет заниматься. Она мечтает о карьере в банковской сфере и уверенно называет себя будущим руководителем.

«Мне нравится атмосфера банка, офисная работа. Хотела бы строить карьеру и каждый год двигаться выше. Для меня главное — зарплата и коллектив. Стартовая зарплата — от 60 тысяч рублей. Хочу иметь возможность откладывать деньги и путешествовать хотя бы раз в год», — рассказала Алина.

«Главное — комфорт и удобство»

Однокурсница Арины Катя пока не уверена, что хочет связать жизнь с финансами, но свои ожидания обозначает ясно: «Для меня важны комфорт на рабочем месте, удобное расположение и, конечно, зарплата. Думаю, тысяч 50–60 в начале будет нормально».

Зарплатные ожидания студентов экономфака колеблются от 50 до 150 тысяч рублей. Для кого-то главное — высокий доход, для кого-то — гибкий график, коллектив и карьерные перспективы. Но объединяет всех одно: зумеры хотят не просто зарабатывать, а работать там, где им будет интересно и комфортно.

