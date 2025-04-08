Аналитики назвали размер средней зарплаты в Ярославской области. Сравните со своей

Уровень средней зарплаты в Ярославской области Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











В 2025 году средняя зарплата в Ярославской области выросла на 15,7% по сравнению с январем 2024 года. Об этом свидетельствуют данные из отчета по социально-экономическому положению в регионе от Ярославльстата.

«Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в январе 2025 года составила 65 756 рублей», — говорится в документах.

Согласно данным аналитиков, больше всего получают сотрудники в области спорта, отдыха и развлечений — 112 тысяч рублей. На втором месте по уровню заработка находятся работники производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, — 102 тысячи рублей. Тройку лидеров по уровню ежемесячной зарплаты замыкает сфера производства напитков — 98 тысяч рублей.

При этом, по данным Ярославльстата, к концу февраля 2025 года на учете по безработице находятся 3,1 тысячи нетрудоустроенных граждан.

«Из них 2,6 тысячи человек имели статус безработного, в том числе 2,2 тысячи человек получали пособие по безработице», — уточняется в данных аналитиков.