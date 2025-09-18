НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Ярославле
Погода+7°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +6

1 м/c,

вос.

 754мм 87%
Подробнее
2 Пробки
USD 83,00
EUR 98,30
Ярославна на «Мисс Россия — 2025»
Пожар в промзоне. Видео
Пресс-конференция губернатора
Ярославский бренд покорил Россию
Нашли целебный гриб
Резкая смена погоды
Почему продают Центральный рынок
Продлят работу общественного транспорта
Создадут транспортный хаб
Ярославец на шоу Малахова
Работа Зумеры против нейросетей: кто в 2025 году сильнее меняет рынок труда в России — разбор

Зумеры против нейросетей: кто в 2025 году сильнее меняет рынок труда в России — разбор

Отвечают аналитики hh.ru

238
Аналитики объяснили, как искусственный интеллект повлиял на рынок труда в России | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUАналитики объяснили, как искусственный интеллект повлиял на рынок труда в России | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Аналитики объяснили, как искусственный интеллект повлиял на рынок труда в России

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

Последние пару лет все чаще в Сети обсуждается тренд: зумеры изменили рынок труда в России. Молодое поколение, в отличие от возрастных коллег, ценит удобный график, высокую зарплату и дружелюбную среду. Это настроение прослеживается не только по опросам работодателей и соискателей, но и соцсетям.

Вторая тенденция, которая стала ярче отслеживаться и на рынке, и в целом в обществе — использование искусственного интеллекта в работе и быте. Что же внушительнее оказало влияние на рынок труда в России — зумеры или общество? Этот вопрос мы задали на конференции со специалистами hh.ru.

Зумеры (иначе их называют поколение Z) — люди, родившиеся в период с конца 90-х до начала 2010-х годов. Особенность этого поколения, что они родились и выросли с открытым доступом в Интернет. Считается, что зумеры предрасположены к многозадачности, но испытывают проблемы с концентрацией.

«Общество реагирует на социальные процессы»

Как ранее объясняла директор ярославского филиала hh.ru Ирина Котусенко, с приходом на рынок молодого поколения появились новые условия и даже термины. Например, «гостинг», то есть резкое прекращение каких-либо отношений без объяснения причин. При этом статистика показывает: в выигрышном положении на рынке те сотрудники, кто адаптируется под новые цифровые реалии и осваивает инструменты, способствующие упрощению работы. К примеру, в Москве и Санкт-Петербурге в сотнях резюме стало появляться уточнение «AI-навыки».

«Если смотреть на соцсети, пока зумеры больше повлияли на рынок труда. Как обычно общество реагирует на острые социальные процессы, происходящие в обществе в виде шуток, юмора. Сейчас я больше вижу шуток, направленных в сторону зумеров, в том числе зумеров на работе», — рассказал руководитель лаборатории искусственного интеллекта hh.ru Евгений Биндасов.

Читайте также

При этом по мнению Евгения, поколение Z будет способствовать тому, чтобы максимально адаптировать инструменты с AI и в повседневной жизни, и в работе.

«Это будет нормой. Я думаю, они вместе единым фронтом двинутся. Через 3-5 лет AI сможет как новичок закрывать в большинстве работ интеллектуальные задачи. Общий уровень умений и интеллекта всего на земле повысится. Человек с чатом GPT может быстрее и больше, чем человек с минимальным опытом. Все с AI будут на уровень выше. Это будет классный специалист с уровнем мидл (от англ. middle, средним. — Прим. Ред.) просто потому, что он сможет взаимодействовать с AI», — добавил Евгений.

<p>Евгений Биндасов</p><p>Евгений Биндасов</p>

Мне кажется, чтобы искусственный интеллект проявился, надо 3-5 лет. Вот тогда он сможет оказывать понятное влияние на рынок и на бизнес.

Евгений Биндасов

руководитель лаборатории искусственного интеллекта hh.ru

По мнению директора филиала hh.ru Ольги Брылевой, AI-навыки применимы в работе, но на данный момент это не такая внушительная группа профессий.

По данным hh.ru, к профессиям с наибольшим потенциалом применения AI относят переводчиков, менеджеров и представителей по продажам, авторов, корректоров и редакторов, офисных и административных специалистов. Лидерами по внедрению AI-навыков стали аналитики, разработчики и специалисты по контенту.

<p>Ольга Брылева</p><p>Ольга Брылева</p>

Это начало изменений, которые мы еще не ощутили на физике, но на хайпе

Ольга Брылева

директор филиала hh.ru

«Часть больших корпораций и люди в целом стали во всю использовать искусственный интеллект. На последних конференциях крупнейших компаний эйчарам была четко поставлена задача искать специалистов, которые умеют работать с промтами и критически мыслить. Мы помним, что рынок труда большой и количество людей, которые могут в работе использовать AI с точки зрения большой массы других профессий — их не так много. Все познается в сравнении», — добавила Ольга Брылева.

С 2023 года в России подскочил рост доли вакансий с AI-навыками в сферах клиентского сервиса и поддержки, дизайна, разработки и аналитики, а также контента и языка. При этом ИИ практически не проникает в работу юристов и логистов.

Какие последствия ждать от AI?

Любые изменения приводят не только к позитивным итогам, но и негативным последствиям. По прогнозу руководителя лаборатории искусственного интеллекта hh.ru Евгения Биндасова в ближайшие 10 лет в России может сократиться количество офисных сотрудников. Поскольку эту профессию сможет замещать искусственный интеллект.

«Рынок должен быть саморегулирующимся. Недостаток рабочих рук будет в профессиях, связанных с работой руками. При этом искусственный интеллект сможет прикрыть нас там, где сейчас работают „белые воротнички“. Раньше у нас все хотели быть адвокатами, потом айтишниками. В какой-то момент люди захотят работать на ферме, а не перекладывать бумажки», — добавил Евгений Биндасов.

По последним данным, в Ярославской области катастрофически не хватает медиков и фармацевтов, продавцов, а также обычных работяг на производства. Ранее мы также публиковали большой разбор о том, как изменения переживает российский рынок труда этой осенью.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Искусственный интеллект Зумер Рынок труда
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Полное отсутствие страха». Турист рассказал, как встретил медведя на Камчатке и как группу преследовали суслики
Павел Кошкин
Мнение
«Красиво, но никакого „вау“»: ярославец попробовал кучу развлечений в Сочи и составил топ лучших
Кирилл Поверинов
фотограф
Мнение
«Мы смеемся, когда слышим, что в России пьют хванчкару»: журналист побывала в Грузии и узнала всю правду о вине
Юлия Дроглева
журналист
Мнение
«Не скажешь, что ему под 60»: журналистка побывала на концерте Мэрилина Мэнсона. Что ее удивило
Алина Ромашова
Корреспондент
Мнение
«Всего три правила»: простые секреты сбора грибов — вы будете возвращаться с полными корзинами
Александра Бруня
Ведущий корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление