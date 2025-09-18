Зумеры против нейросетей: кто в 2025 году сильнее меняет рынок труда в России — разбор

Аналитики объяснили, как искусственный интеллект повлиял на рынок труда в России Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Последние пару лет все чаще в Сети обсуждается тренд: зумеры изменили рынок труда в России. Молодое поколение, в отличие от возрастных коллег, ценит удобный график, высокую зарплату и дружелюбную среду. Это настроение прослеживается не только по опросам работодателей и соискателей, но и соцсетям.

Вторая тенденция, которая стала ярче отслеживаться и на рынке, и в целом в обществе — использование искусственного интеллекта в работе и быте. Что же внушительнее оказало влияние на рынок труда в России — зумеры или общество? Этот вопрос мы задали на конференции со специалистами hh.ru.

Зумеры (иначе их называют поколение Z) — люди, родившиеся в период с конца 90-х до начала 2010-х годов. Особенность этого поколения, что они родились и выросли с открытым доступом в Интернет. Считается, что зумеры предрасположены к многозадачности, но испытывают проблемы с концентрацией.

«Общество реагирует на социальные процессы»

Как ранее объясняла директор ярославского филиала hh.ru Ирина Котусенко, с приходом на рынок молодого поколения появились новые условия и даже термины. Например, «гостинг», то есть резкое прекращение каких-либо отношений без объяснения причин. При этом статистика показывает: в выигрышном положении на рынке те сотрудники, кто адаптируется под новые цифровые реалии и осваивает инструменты, способствующие упрощению работы. К примеру, в Москве и Санкт-Петербурге в сотнях резюме стало появляться уточнение «AI-навыки».

«Если смотреть на соцсети, пока зумеры больше повлияли на рынок труда. Как обычно общество реагирует на острые социальные процессы, происходящие в обществе в виде шуток, юмора. Сейчас я больше вижу шуток, направленных в сторону зумеров, в том числе зумеров на работе», — рассказал руководитель лаборатории искусственного интеллекта hh.ru Евгений Биндасов.

При этом по мнению Евгения, поколение Z будет способствовать тому, чтобы максимально адаптировать инструменты с AI и в повседневной жизни, и в работе.

«Это будет нормой. Я думаю, они вместе единым фронтом двинутся. Через 3-5 лет AI сможет как новичок закрывать в большинстве работ интеллектуальные задачи. Общий уровень умений и интеллекта всего на земле повысится. Человек с чатом GPT может быстрее и больше, чем человек с минимальным опытом. Все с AI будут на уровень выше. Это будет классный специалист с уровнем мидл (от англ. middle, средним. — Прим. Ред.) просто потому, что он сможет взаимодействовать с AI», — добавил Евгений.

Мне кажется, чтобы искусственный интеллект проявился, надо 3-5 лет. Вот тогда он сможет оказывать понятное влияние на рынок и на бизнес. Евгений Биндасов руководитель лаборатории искусственного интеллекта hh.ru

По мнению директора филиала hh.ru Ольги Брылевой, AI-навыки применимы в работе, но на данный момент это не такая внушительная группа профессий.

По данным hh.ru, к профессиям с наибольшим потенциалом применения AI относят переводчиков, менеджеров и представителей по продажам, авторов, корректоров и редакторов, офисных и административных специалистов. Лидерами по внедрению AI-навыков стали аналитики, разработчики и специалисты по контенту.

Это начало изменений, которые мы еще не ощутили на физике, но на хайпе Ольга Брылева директор филиала hh.ru

«Часть больших корпораций и люди в целом стали во всю использовать искусственный интеллект. На последних конференциях крупнейших компаний эйчарам была четко поставлена задача искать специалистов, которые умеют работать с промтами и критически мыслить. Мы помним, что рынок труда большой и количество людей, которые могут в работе использовать AI с точки зрения большой массы других профессий — их не так много. Все познается в сравнении», — добавила Ольга Брылева.

С 2023 года в России подскочил рост доли вакансий с AI-навыками в сферах клиентского сервиса и поддержки, дизайна, разработки и аналитики, а также контента и языка. При этом ИИ практически не проникает в работу юристов и логистов.

Какие последствия ждать от AI?

Любые изменения приводят не только к позитивным итогам, но и негативным последствиям. По прогнозу руководителя лаборатории искусственного интеллекта hh.ru Евгения Биндасова в ближайшие 10 лет в России может сократиться количество офисных сотрудников. Поскольку эту профессию сможет замещать искусственный интеллект.

«Рынок должен быть саморегулирующимся. Недостаток рабочих рук будет в профессиях, связанных с работой руками. При этом искусственный интеллект сможет прикрыть нас там, где сейчас работают „белые воротнички“. Раньше у нас все хотели быть адвокатами, потом айтишниками. В какой-то момент люди захотят работать на ферме, а не перекладывать бумажки», — добавил Евгений Биндасов.