ИИ в твоей голове: друг, помощник или цифровой наркотик? Честный разговор с врачом-психотерапевтом

Для кого-то рабочий инструмент, а кто-то уходит от реальности Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Сегодня уже трудно представить нашу жизнь без умных алгоритмов. Они добры и услужливы, всегда готовы помочь хоть с докладом, хоть с «домашкой по математике», дадут совет в самой деликатной ситуации и не осудят. Но как в итоге эта «цифровая забота» влияет на нашу психику? Не слишком ли высокую цену мы платим за удобство? Вместе с кандидатом медицинских наук, врачом-психотерапевтом высшей категории МНОИ МГУ имени М. В. Ломоносова Татьяной Петиной MSK1.RU разбирается, почему взрослые люди боятся остаться не у дел, подростки влюбляются в ботов и как не потерять себя в мире, где машины знают о нас всё.

Уже более 60% россиян обращаются за психологической помощью и поддержкой к искусственному интеллекту. Исследование, проведенное в 2026 году платформой для психологов PsyAi.pro и исследовательским агентством MAGRAM MR, показало, что не менее 37% респондентов обращались к ИИ не из любопытства, а для решения конкретной проблемы. Почти каждый пятый рассматривал такие сервисы как единственный канал помощи, так как не планировал тратить деньги на психологические консультации или обсуждать проблему даже со специалистом. И лишь 15% опрошенных заявили о намерении в дальнейшем обратиться к реальному психологу.

— Татьяна Вячеславовна, сегодня беспокоиться о том, что алгоритмы буквально управляют нашей жизнью от покупок до новостей — это просто нервы или уже диагноз?

— Это абсолютно нормальная реакция на новую реальность. Мы боимся потерять контроль. Посмотрите, например, гильдия сценаристов в Голливуде в 2023 году бастовала 148 дней, требуя, чтобы «творчество» ИИ не подменяло работу штатных сценаристов. В медицине также почти четверть врачей (данные опроса Medscape) испытывают тревогу за свое будущее в профессии. Но большинству, как и мне, всё же близка мысль, что алгоритмы — это просто очень мощный инструмент, который помогает обрабатывать тонны данных, берет на себя рутину. Это не замена, а умный скальпель в руках специалиста. Согласно национальной стратегии развития ИИ, нейросети должны помочь в профилактике заболеваний, диагностике, прогнозировании, подборе лекарств, автоматизации и точности хирургических вмешательств, а также в сокращении угроз пандемий.

Эксперты бьют тревогу. Уровень полной удовлетворенности консультациями ИИ среди всех возрастов составил 34%, при этом у молодых пользователей в возрасте 18–24 лет отмечается самая высокая степень доверия — 51%.

— То есть бояться нечего? Но ведь нейросеть даже стихи пишет за секунду!

— Нейросеть — это, безусловно, удобный инструмент для анализа мыслей, обработки данных и получения советов по тайм-менеджменту. Но нужно понимать, что нейросеть не способна на эмпатию, как человек. Мы привыкли считать себя уникальными прежде всего благодаря творчеству. А нейросеть — это некий компас, а не проводник. Она показывает направление, но сопереживать и вкладывать душу не умеет. Поэтому важно разделять: рутину можно делегировать, а творчество и осмысление оставлять за собой.

— Однако многие люди, прежде всего подростки, не просто делегируют, а ищут в ботах друга. Можно ли серьезно говорить о чувствах к машине?

— Это называется эмоциональная зависимость. Машина всегда вежлива, не высмеивает и не осуждает. Это создает иллюзию понимания. Вот, например, исследование Колумбийского университета: ученые выделили три типа зависимости. Один из них — псевдосоциальная привязанность, когда человек формирует глубокие эмоциональные связи с чат-ботом, воспринимая его как друга, психотерапевта или даже романтического партнера. Одиночество становится главным фактором для этой категории. Один такой пользователь написал: «Почему человечество отказывает мне в той доброте, которую предлагает робот?» А это тревожный звонок.

Наиболее распространенными причинами обращений к ИИ стали стресс, тревожность, апатия, панические состояния и другие признаки депрессивных расстройств (44%). На втором месте — вопросы, связанные с поиском смысла жизни (36%). Кроме того, респонденты использовали ИИ для обсуждения проблем в личных отношениях (27%), трудностей на работе, включая эмоциональное выгорание (24%), а также в кризисных ситуациях: при разводе, утрате близких или потере работы (21%).

— Получается, машина нас «просчитывает» и лишает воли?

— Когда человек перестает доверять себе и спрашивает у бота совет по каждому пустяку, боится действовать без его одобрения, формируется «мышление по доверенности». Часто появляется тревога, если бот недоступен. Человек уходит в «цифровую комнату», где все согласны с ним, а в реальности его проблемы не решаются. Человек реже общается с друзьями, близкими, заменяя общением с нейросетью. Это ведет к изоляции и часто к депрессии.

— Особенно остро это касается детей. Боты-«психологи» для стеснительных подростков — это спасение или обманка?

— Это палка о двух концах. Бот может дать и обучить базовым упражнениям: дыхательным техникам, ведению дневника мыслей, ему можно «выговориться» без страха и осуждения. Но он не обладает эмпатией, не видит живых микрореакций и не гарантирует конфиденциальности. А подросткам часто не хватает критического мышления, чтобы отфильтровать информацию. Кроме того, нужен опыт общения с ботом. Они не знают, как правильно «программировать» запрос. Вместо помощи — переизбыток советов, что скорее может навредить. Хуже того — бот дает ложное чувство безопасности и стабильности, и ребенок может не обратиться к живому специалисту, когда это действительно нужно. К тому же у детей формируется искаженное представление: они ждут от людей такой же бесконечной терпеливости, как от машины. Когда этого не случается, нарастает агрессия и тревога. Есть даже данные о трагических случаях, когда зависимость от чатов доводила до суицидальных мыслей. Многое тут по-прежнему зависит от родителей: те, кто устанавливает четкие лимиты времени и следит за контентом, действительно защищают ребенка.

— Как объяснить ребенку, что машина — это не одушевленный друг?

— Нужно говорить об этом гибко и мягко. Объяснять, что бот — это программа, которая может «исчезнуть» при переустановке оборудования. Акцентировать внимание на чувствах: «У тебя есть настоящие друзья, с которыми можно играть, шутить, обняться. А бот — это как энциклопедия, которая отвечает на вопросы». И, конечно, самим подавать пример: чаще переключаться на реальное творчество, гулять, общаться.

— Да уж, быть детям примером для большинства взрослых, как говорится, задача со звездочкой. Мы ведь тоже регулярно «зависаем» в играх и стратегиях.

— Конечно. Это та же самая зависимость, уход от реальности. Особенно сложно вытаскивать человека из виртуального мира, если в семье дисфункциональные отношения. Тогда это становится единственным местом, где он чувствует себя успешным. Важно не запрещать, а создавать такие условия в реальной жизни, из которых не хочется убегать.

— И всё-таки через 10 лет кто будет лечить нас: машина или человек?

— Уверена, что человек. Даже за известным роботом — хирургом Da Vinci — всё равно стоит реальный хирург. Нейросеть — это лишь система поддержки принятия врачебных решений. Однако ставить диагноз и назначать лечение должен сам врач. Думаю, что и в психотерапии, психиатрии роль врача также останется ключевой. У машины нет интуиции, она не способна на настоящие живые эмоции, сопереживание. ИИ возьмет на себя расчеты и анализ данных, но глубокое проникновение в душу — это всегда человеческое участие.

Интересно, что неожиданными лидерами по частоте обращений к ИИ стали мужчины: 67 против 59% среди женщин.

— Дайте, пожалуйста, главный совет: как нам остаться в гармонии с цифровым миром?

— Прежде всего используйте ИИ осмысленно. Перед тем как спросить о чем-то бота, попробуйте подумать сами, можно поискать ответ, например, в книгах, а потом уже в чатах.

Установите границы. Удалите быстрый доступ и ярлыки ИИ-помощников с главного экрана, поставьте блокировку сайтов и приложений на ночь, выделите время для цифрового детокса.

Не бойтесь, но проверяйте. Относитесь к ИИ как к мощному, но не всегда точному помощнику. Проводите регулярный фактчекинг.

Чаще возвращайтесь в реальность. Никакая нейросеть не заменит прогулку, спорт или разговор с близкими.

Сейчас модно говорить о том, что мы вступаем в эру так называемой цивилизации праздности, когда большую работу за нас, возможно, будут делать роботы. И перед человеком может встать проблема поиска новых целей существования и смысла жизни из-за освобождения от привычной работы. Чтобы не деградировать, нам нужно постоянно тренировать мозг и помнить: техника — это лишь зеркало. Чем интереснее наша реальная жизнь, тем меньше нам захочется прятаться в цифровой скорлупе.

Мне близка мысль профессора, доктора философских и биологических наук, нейролингвиста Татьяны Черниговской: «Если нам, людям, удастся договориться с искусственным интеллектом и объединить его возможности, которых нет у нас, с нашими возможностями, которых нет у него, это может быть просто фантастический ход».

Эксперты подчеркивают, что использование ИИ допустимо лишь в качестве вспомогательного инструмента, однако в случаях выраженных эмоциональных и психических состояний необходима профессиональная помощь настоящего, «живого» специалиста.