«Вокруг повалило 20 деревьев»: туристка отправилась в путешествие в самодельном автодоме с солнечными батареями и пережила ураган в горах

В Казахстане хватает красивых и живописных мест. О некоторых мало кто знает Источник: Настасья Медведева / NGS.RU

Есть места, куда едут за сервисом, красивыми отелями и лежаками у воды. А есть такие, где главным развлечением становятся сама дорога, природа и возможность несколько дней никого вокруг не видеть. Корреспондент Настасья Медведева отправилась с семьей на берег горной реки Убы в Восточном Казахстане и поделилась впечатлениями в своей колонке для NGS.RU. Далее — от первого лица.

Настасья Медведева Журналист

Путешествие по Убе Источник: Настасья Медведева / NGS.RU

Дом на колесах из старого ГАЗ-66

У всех разное представление об отдыхе. Кто-то любит лежать у воды и загорать, кто-то — ходить в горы, кому-то нужен экстрим. А я люблю практически любой отдых. Даже поездка в ближайшее село радует меня больше, чем несколько дней в пыльном городе.

Мне очень нравится путешествовать по Алтаю, но этим летом выбраться туда не получилось. Зато я планировала съездить к родным в Восточный Казахстан. Мои родители как раз собирались в очередную поездку в дикие места на берег горной реки Убы, и я решила присоединиться.

По дороге мы встретили много красивых пейзажей Источник: Настасья Медведева / NGS.RU

Причин было сразу несколько. Во-первых, хотелось провести время с семьей. Во-вторых, мои родители каждый год ездят в глушь, и места эти пока относительно непопулярные. В-третьих, природа Рудного Алтая напоминает Горный Алтай, что неудивительно: если посмотреть на карту, эти территории разделяют всего несколько горных хребтов.

Отдельная история — транспорт, на котором путешествуют мои родители. Мой отчим и крестный когда-то выкупили старый ГАЗ-66 и решили превратить его в настоящий дом на колесах.

Ехать в кабине этого автомобиля страшно, но зато гарантирован хороший обзор. В кузове — непривычно, но безопасно Источник: Настасья Медведева / NGS.RU

Они поставили на машину дизельный двигатель, а в кузове полностью переделали пространство: стены обшили, заменили окна, сделали стол и сиденья, которые при необходимости превращаются в огромную пятиместную кровать, собрали кухонный гарнитур с кучей функциональных ящиков и полок и даже придумали сборную лестницу, чтобы было удобнее забираться внутрь.

Получился настоящий маленький дом на колесах. Внутри есть холодильник, который может работать в том числе от солнечной энергии, освещение, зарядки и всё необходимое для автономной жизни.

Три часа дороги и несколько бродов

Лагерь мы разбили на уютной поляне прямо в лесу, на берегу реки Источник: Настасья Медведева / NGS.RU

Всего нас было семеро. До места пришлось ехать около трех часов, причем часть путешественников отправилась на ГАЗ-66, а часть — на УАЗе с пристегнутой моторной лодкой.

Когда добрались до реки, УАЗ с прицепом оставили, а дальше уже несколько человек искали подходящее место на лодке, а вещи и основной состав компании следовали до места назначения на ГАЗ-66.

Дорога была не самой простой: пришлось преодолеть несколько бродов, чтобы найти красивый и удобный участок берега. В кузове автодома ехать довольно безопасно. Кто не хотел трястись по бездорожью или боялся, перебрались в лодку. Я же экстрим люблю, поэтому всю дорогу, включая броды, провела в жаркой кабине чудо-техники.

Ураган повалил много деревьев, но все остались целы Источник: Настасья Медведева / NGS.RU

Когда наконец выбрали место, разложили вещи, натянули огромный шатер, поставили столы и стулья, начался отпуск. Всё было примерно так, как я и представляла: мы купались, катались на лодке, исследовали окрестности, по вечерам веселились и танцевали. Но на третий день отдыха начался ураган.

Погода в этот день изменилась буквально на глазах. Поднялся сильный ветер, начался ледяной дождь с градом. Мы всей компанией вцепились в шатер, пытаясь удержать его на месте. Промокли практически насквозь.

Когда спустя минут 20 непогода закончилась, обнаружили, что вокруг нас повалило около двадцати деревьев. Мы не на шутку испугались, ведь они могли рухнуть прямо на нас, и тогда уже было бы не важно, спасли мы шатер или нет. В тот момент было уже не до красивых фотографий. Зато после того, как всё успокоилось, стало понятно, насколько мощной может быть природа в этих местах.

Особое удовольствие — разглядывать насекомых и растения на природе Источник: Настасья Медведева / NGS.RU

В остальном мир животных и растений вокруг радовал. К нам регулярно прилетали орлы — норовили поживиться мясом, которое мы готовили. На другом берегу в заводи жило семейство белых цапель. Во время поездок на лодке мы видели диких утят и косулю. В шатер постоянно прилетали шмели и шершни, которые охотились на мух, но не трогали нас, а мы — их: бесплатный природный репеллент не помешает никому. В лесу рядом находили необычные грибы, встречали забавных жучков.

Людей практически не было. За день мимо нас обычно проплывали две–три лодки, однажды по реке прошла целая группа рафтеров, которые сплавлялись с верха реки, где находятся действительно опасные пороги.

Отшельник, который знает Убу как свои пять пальцев

Сама Уба оказалась довольно непредсказуемой рекой: в одном месте она может быть глубокой, а через несколько секунд пути становится совсем мелкой и каменистой. Только жители окрестных деревень знают ее лучше любого навигатора, а нас мой крестный успокаивал, что «в лучшем случае, если налетим на камень, мы вылетим из лодки». И, честно, это не очень-то успокаивало.

Участники похода Источник: Настасья Медведева / NGS.RU

Нам даже удалось познакомиться с одним из старожилов этих мест — Сергеем Ивановичем Живодуевым. Для местных он — настоящая легенда Убы. Мужчина живет здесь отшельником еще с 1970-х годов, знает особенности реки, ее опасные места и местные правила.

Сергей Иванович живет вдали от людей и суеты давно и знает много интересных историй Источник: Настасья Медведева / NGS.RU

Несколько раз он заезжал к нам на огонек и рассказывал истории о здешней жизни. А еще научил нас определять, будет ли дождь, по местным растениям. Правда, или мы пока плохие синоптики, или метод не работает, но тот самый ураган предсказать не смогли. В целом после встреч с такими людьми особенно понимаешь, насколько этот край отличается от привычных туристических маршрутов.

Большой плюс отдыха здесь — отсутствие большого количества туристов Источник: Настасья Медведева / NGS.RU

Конечно, я не стану говорить, что Уба — это один в один Горный Алтай, но сходство действительно есть: горы, хвойный лес, горная река, дикая природа и ощущение, что до ближайшей цивилизации далеко. При этом здесь пока нет толп туристов, очередей на популярных локациях и десятков машин на каждом свободном участке берега. В основном встречаются рыбаки и местные жители.

Для меня это оказался очень хороший вариант отдыха: без дорогих баз, ресторанов и развлечений по расписанию. Есть самодельный дом на колесах, лодка, шатер, горная река и компания близких людей. А еще — ощущение, что ты на неделю действительно уехал из обычной жизни и бесконечного потока информации. Пожалуй, именно за это я и люблю такие поездки.

Согласны с автором? Да, путешествия по диким местам прекрасны Нет, лучше уж в отеле с удобствами Напишу свое мнение в комментарии