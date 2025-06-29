Аналитики рассказали, в каких отраслях катастрофически не хватает кадров в Ярославской области

Аналитики рассказали, в каких сферах труднее всего найти работу Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославской области за год вырос спрос на медиков и уменьшился запрос на сотрудников сферы консалтинга. К такому выводу пришли аналитики hh.ru.

«На одно рабочее место в Ярославской области претендуют 5,1 резюме от активных соискателей. При этом годом ранее в весеннее время на одну вакансию приходилось 3,3 активных резюме от местных жителей. Таким образом, в годовом выражении уровень конкуренции в регионе вырос сразу более чем на 2 пункта», — рассказала в беседе с 76.RU директор ярославского филиала hh.ru Ирина Котусенко.

Средний показатель конкуренции — пять резюме на вакансию. Как объясняют эксперты, в таком случае у работодателя есть из кого выбирать, а соискатели не чувствуют напряжения.

«Наиболее высокий уровень конкуренции в Ярославской области сейчас держится среди соискателей, претендующих на работу в сфере стратегии и консалтинга», — указали в пресс-службе hh.ru.

Конкуренция за свободные места в этой сфере — 26 резюме на одну вакансию. Еще в прошлом году на одно место претендовали 14 соискателей.

«Подобная ситуация может объясняться тем, что в условиях кризиса или рецессии компании сокращают расходы на, как им может казаться „необязательные“ услуги, включая консалтинг. Кроме того, мы видим, что крупный бизнес стал более скептично относиться к ROI (окупаемости) консалтинговых услуг. Также компании всё чаще ищут узкоспециализированных экспертов (например, в AI, кибербезопасности, ESG), а не общих-консультантов», — объяснила Ирина Котусенко.

Рецессия — это период экономического спада, характеризующийся снижением объемов производства и падением уровня занятости.

Консалтинговые услуги — проведение консультаций по оптимизации бизнес-процессов.

В каких сферах выросла конкуренция:

инвестиции, консалтинг — 26 кандидатов на одно рабочее место;

искусство, развлечения, массмедиа — 19 человек на вакансию;

высший и средний менеджмент — 17 человек на вакансию;

маркетинг, реклама, PR — 16 человек на место;

административный персонал — 14 человек на место;

Однако такая картина наблюдается не везде:

«Ряд сфер все также остаётся кадрово „оголенными“ и к таким в первую очередь относятся медицина — в регионе на одно рабочее место в этой сфере приходится не более 2 активных соискателя, это в 3 раза ниже нормы. Также кадрово „голодными“ остаются ретейл и производство».

В каких отраслях есть дефицит кадров:

медицина, фармацевтика — два кандидата на должность;

розничная торговля — аналогично, два человека на место;

производство, сервисное обслуживание — три человека на место;

туризм, гостиницы, рестораны — четыре кандидата на вакансию;

продажи, обслуживание клиентов — аналогично четыре человека на место.