«Тренд на эгоцентричность»: зумеры изменили рынок труда в России — как с ними работать

Директор hh.ru рассказала, как зумеры повлияли на рынок труда Источник: Ирина Котусенко











Разница в поколениях становится ощутимее с каждым годом. Об этом свидетельствуют не только современные тренды, но и смена отношения к условиям работы. Комфорт встал на один уровень с требованием к зарплате. Ирина Котусенко рассказала 76.RU, как на рынке труда отразилась смена поколений.

Ирина Котусенко — директор ярославского филиала hh.ru, руководитель отдела продаж по работе с государственными организациями hh.ru.

По исследованию экспертов hh.ru, описывая работу мечты, жители Ярославской области ставят на первое место уважительное отношение начальника и комфортное сосуществование в коллективе. Следом идет требование к зарплате, она обязательно должна покрывать затраты. Немаловажен и баланс между работой и личной жизнью. Работа должна приносить положительные эмоции, а не стресс.

Мы поинтересовались у Ирины, повлияли ли на это зумеры.

Зумеры (поколение Z) — так называют людей, родившихся в период с конца 90-х до начала 2010-х годов. Зумеры родились в мире с доступным Интернетом, технологиями. Считается, что зумеры предрасположены к многозадачности, но испытывают проблемы с концентрацией.

«Конечно, повлияли. У зумеров очень большой запрос к психологическому комфорту. Для них важен баланс, быть в мире с собой. Предыдущие поколения более терпеливы, потому что они росли в эпоху перемен. А ребята родились во время, когда их родители понимают, как важно следить за психологическим состоянием ребенка, его комфортом. Такой же запрос к работодателям», — объяснила Ирина Котусенко.

Тренд будущего — грамотно использовать технологии, которые дает IT-сфера. Ирина Котусенко директор ярославского филиала hh.ru

Как рассказала 76.RU Ирина, зумеры, которые родились в эпоху развития искусственного интеллекта, быстро поняли, что рутинные обязанности можно решать быстро. Молодые специалисты нашли способ работать меньше, используя информационные технологии.

«Начался тренд на эгоцентричность. Под этим словом стоит очень глубинная проработка того, как компания относится к сотрудникам. Потому что красивые офисы, вкусный кофе, печенюшки — это не атрибутика богатого работодателя. Это для того, чтобы ребята приходили и им было здесь максимально комфортно», — подчеркнула Ирина Котусенко.

Молодые сотрудники привнесли в работу не только дополнительные требования, но и термины.

«С приходом на рынок труда зумеров появилось такое понятие, как „гостинг“. Сотрудник приходит, его берут за работу. Он придет, посидит три часа, поймет, что это не его, и пропадает. Появляется через полгода, приходит с трудовой книжкой, объясняет: „Ребят, мне не понравилось. Что я буду вас мучить, сам мучиться. Я просто пошел дальше“», — поделилась Ирина Котусенко.

Руководители эволюционируют

Ирина сообщила, что в современных реалиях меняется не только отношение к условиям труда, но и отношение к руководителю. Соискатели больше не хотят видеть на работе грозного и строгого директора.

«Сейчас тип руководителя эволюционирует с точки зрения человеческого подхода. То есть, помимо функций, у твоего работника есть чувства и эмоции. На это тоже важно обращать внимание», — рассказала 76.RU Ирина Котусенко.

У зумеров большой запрос на социальные факторы, на значимость их работы. Есть тяга быть сопричастным к тому, как развивать государство. Ирина Котусенко директор ярославского филиала hh.ru

Стоит ли более возрастным специалистам переживать?

Молодых любят за новизну, которую они привносят, опытных работников — за стабильность. Корреспондент 76.RU поинтересовался у Ирины Котусенко, нет ли преимущества у работодателя при выборе кандидата на место.

«Людей катастрофически не хватает, поэтому востребованы все, и те, кто старшего возраста, и молодежь в том числе. Здесь зависит от сферы деятельности и от руководителя», — сказала Ирина Котусенко.



Людям моего поколения, наверное, вообще ничего не страшно, потому что на наше поколение пришелся бум развития Интернета. Ирина Котусенко директор ярославского филиала hh.ru

Курьерская работа — отличный старт

Курьерская работа стала популярной после коронавируса и всё еще является одной из самых упоминаемых. Она популярна у молодежи как подработка.

«Я рада, что есть курьеры. Потому что, во-первых, доставка никуда не денется. И она уже часть нашей жизни. Во-вторых, это дает молодым ребятам и подросткам возможность понять, что такое труд», — сказала Ирина Котусенко.



Если ко мне придет молодой специалист и скажет: «Я год работал курьером». Что это значит? Он знает, что такое работа. Ирина Котусенко директор ярославского филиала hh.ru