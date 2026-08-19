«Крым нас не пощадил». Красотка-блогер объехала российский юг на машине — фото и видео

Какая там сейчас обстановка Источник: stylebyalenaresh / Max.ru

Российские курорты этим летом переживают настоящий кризис — самолеты летают с опозданием из-за беспилотной опасности, туристы просыпаются по ночам от сирен, а бензин стоит по 150 рублей за литр. Но, несмотря на всё это, находятся смельчаки, выбирающие провести отпуск в Геленджике, Анапе и Крыму. Среди них — блогер и стилист Алена Реш.

В своих соцсетях она подробно рассказала, какая обстановка сейчас царит на курортах. Более того, она объехала сразу несколько южных городов на машине и показала последствия топливного кризиса. Далее — дорожный дневник от первого лица, который публикуют наши коллеги из E1.RU.

Алена Реш стилист и блогер Телеграм-канал

«Не будет воды — помоемся в море»

Геленджик нас принял спокойно и даже не вышвырнул в соседний аэропорт. Летели «Уральскими», билет за 40 тысяч рублей. Сутки провели здесь в роскошном гостевом доме с кальянами и курящим балконом. Рядом прикольный пляж, я прямо ждала момента искупаться. Есть концентрация водорослей в море, но легкое прикосновение плавающей травы меня не напрягало.

Ситуация с бензином на юге всё такая же. Топлива либо нет, либо на заправке огромные очереди. Стояли в Анапе на улице Ленина, когда бензин только подвезли — а в Новороссийске бензина не было. По топливным картам «Роснефти» в Анапе работает одна заправка, очередей нет.

Блогер показала обстановку на заправке Источник: stylebyalenaresh / Max.ru

Анапская жизнь такова: ночью орали сирены, я затолкала поплотнее беруши, поэтому не слышала, как работала ПВО. Тут другие звуки, не такие, как в Геленджике, напоминают скорую помощь. Решили с друзьями поехать в Крым. Нас ничего не парит — без бензина, без света. Проверим обстановку, лишь бы с мостом ничего не произошло, пока мы там.

Решили ехать в Орджоникидзе на машине, 230 км от Анапы. Там свет отключали на три часа в день. Если не буду выходить на связь, знайте: у нас романтика со свечами. Если не будет воды — помоемся в море. Если не будет еды — мы на сыроедении.

«Простой душевный отдых»

На Крымском мосту стояли триста машин. Нам было ехать до него около часа. В путешествие я даже взяла с собой коврик для спорта на случай отключения электроэнергии, чтобы было чем заняться. Хочу снимать всё по дороге и выкладывать в сеть, когда будет связь.

Остановились в Орджоникидзе у старого знакомого, в гостевом доме в СНТ. Хозяин Слава — мировой мужик, из Харькова, в 2012-м построил дом в Орджо и очутился в России. У него чувствуем себя как у родственников в гостях. После приезда с утра уже снимали отеки в море.

Алена провела в Крыму три дня Источник: stylebyalenaresh / Max.ru На отдых она отправилась с компанией друзей и детьми Источник: stylebyalenaresh / Max.ru

Набрали продуктов в Феодосии, готовили на нашу ораву сами, потому что здесь были случаи отравления в кафешках из-за того, что отключают свет каждый день. В общем, простой душевный отдых, без гламурной нагрузки. Номера простые, с пестрым постельным, но спится шикарно. Выбрали номер на первом этаже, с балконом, в тени. Четыре-пять тысяч за ночь.

За сутки в Крыму выявили, что:

продуктов в магазинах навалом;

электричество отключали на три часа в день;

воду даже не знаю, отключали или нет;

море чистейшее, но холодное;

сирен не слышали;

людей ощутимо мало в Феодосии и в Береговом, на пляже Орджоникидзе было много: в выходные одни местные;

в кафе не ели — говорят, были случаи отравления, еда тухнет без света.

+2

Море градусов 20. Перед заходом у меня психологическая сессия с собой. Но главное же — зайти, потом уже плещешься. В Орджо мелко у берега и хорошее дно, это мне нравится. Не люблю глубину и под ногами всякие субстанции. И пусть этот пляж не вылизанный бичклаб Дубая, душевности тут в миллион раз больше.

По ночам были прилеты где-то над нами. Работала ПВО, но я ничего не слышала в берушах — а парни смотрели футбол, слышали, как шмаляли во время трансляции. Мы столько военных видели в горах, что можно спать спокойно, службы начеку. Съездили на Кубань заправиться: потратили 30 часов времени, бензин со всеми расходами вышел в 130 руб./литр.

На пляже много отдыхающих, обстановку блогер показала в видео Источник: stylebyalenaresh / Max.ru

Перед отъездом назад в Геленджик Крым пытался меня забрать: стало плохо прямо в ларьке косметики, куда мы приехали тариться тайскими шампунями. Повело, и я начала терять сознание. В паре метров было кафе, на ватных ногах доползаю туда и начинаю отключаться. Народ у нас отзывчивый, сразу набежала толпа: кто воду, кто парварду (восточная сладость. — Прим. ред.), кто кофе несет. Благо был нашатырь. Давление 70/40, вызвали скорую. Фельдшер — красотка, воткнули укол, сделали ЭКГ, меня отпустило.

Напоследок перед отлетом домой почувствовала, что меня мутит, и дальше всё как в тумане. У друга всё так же было, вызвали ему скорую, он терял сознание. Крым нас не пощадил или хейтеры нагнали на меня понос.

Сейчас всё хорошо. Напоследок искупались, стала отличная вода, уже не 20 градусов, теплее где-то на пять. Попрощались с Крымом — он был прекрасен и спокоен. Рада, что не побоялись и притащились. Прошли мост за пять минут, пробки не было. Хватило 50 литров бензина от Анапы до Орджо, в Крыму не заправлялись.

Вы бы рискнули отправиться в такой отпуск? Да, главное — что у моря Нет, предпочитаю более спокойные направления Я работаю без отпуска Напишу в комментариях