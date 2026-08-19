Школа пиццайоло, йога без сахара и много еды: что готовит «Пир на Волге» в Ярославле — обзор

Стала известна программа «Пира на Волге» в Ярославле в 2026 году Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В ближайшие выходные, 22 и 23 августа, в Ярославле пройдет «Пир на Волге» (6+). В этом году большой гастрономический фестиваль переедет со Стрелки в Парк Тысячелетия. И сменит формат.

Организаторы мероприятия рассказали, чем будут удивлять гостей.

«Тёплая, домашняя атмосфера „фестиваля-гостиной“, где границы между артистами и зрителями, шефами и гостями, художниками и публикой, взрослыми и детьми стираются», — рассказали организаторы «Пира».

10 лет «Пир на Волге» хранит ярославский дух. Проект стал взрослым, эстетичным, осмысленным и еще более родным. Это место, где традиции сохраняются и зарождаются. Где зажигаются сердца через творчество, добро и любовь к своим корням. Юлия Скороходова генеральный продюсер фестиваля «Пир на Волге»

Искусство и спорт

На территории парка появятся фотозоны с «ярославскими словечками», арт-двери и инсталляция с наличниками. Во время «Пира» известный российский художник Алексей Ган вместе с гостями фестиваля создаст арт-объект из личных вещей ярославцев.

«Захвати с собой любую вещь (значок, шарф, сувенир) и отдай ее художнику. Он вплетет ее в инсталляцию прямо на твоих глазах, а твоя история станет частью современного искусства!» — объяснили представители фестиваля.

Любителей спорта будет ждать студия «Яро.Славно.Молодежно». Кроме того, на спортивной площадке запланированы шахматные баталии от Rep chess, йога без сахара (требуется предварительная регистрация), мастер-классы от ведущих фитнес-клубов, возможность сдать нормы ГТО, нарды, керлинг, настольный теннис, большая спортивная ярмарка, деревянные и дворовые игры, мастер-классы от волейбольного клуба «Ярославич».

Музыка и еда

Не обойдется и без кулинарных проектов. На главной сцене представят «Кулинарный стендап», где примут участие бармены и шеф-повара, участник Высшей Лиги КВН, актеры и другие. Там же пройдет проект «Битва на кухне», в котором популярные блогеры будут готовить под руководством шефов.

В этом году будут открыты более 40 точек питания с кыстыбаем, эчпочмаками, черноморской барабулькой, мидиями, греческим гиросом, удмуртскими перепечами, грузинскими хинкалями, вьетнамским фо-бо, корейскими корн-догами, итальянской пастой, чурросом и другой едой.

Музыкальным хэдлайнером станет ярославская группа «Волков Бэнд», состоящая из актеров Волковского театра, и петербургский проект «Хор на весь Двор». Также пройдет квартирник, где музыканты будут собирать средства для благотворительного фонда «Дети Ярославии».

А что для детей

Для маленьких гостей оборудуют просторное поле для активностей: деревянные игры на траве, сельский боулинг, шалаши, гирлянды, картонный дом, воздушные змеи, волчки и большие раскраски, домашний театр, пряничная мастерская.

В арт-мастерской пройдет мастер-классы по сборке 3D-макетов, для самых маленьких — создание бумажной флотилии в арт-ваннах. 23 августа заработает Школа юных пиццайоло под руководством Сергея Кошлакова — известного ярославского мастера-пиццайоло, призёра Чемпионата России и участника Чемпионата мира по пицце.

Сувениры

Одежда и аксессуары от локальных брендов будут представлены в «Гардеробной», также оборудуют маркеты с продукцией более чем 60 ремесленников со всей страны.