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Происшествия Обглодал конечности и закопал останки: на Алтае медведь напал на туристов, пока они спали в палатке

Обглодал конечности и закопал останки: на Алтае медведь напал на туристов, пока они спали в палатке

Погибла девушка

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Зверя пытались отогнать, но ничего не вышло | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUЗверя пытались отогнать, но ничего не вышло | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Зверя пытались отогнать, но ничего не вышло

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Сегодня ночью в селе Артыбаш Турочакского района случилась трагедия. Медведь напал на палатку с туристами, пока они спали, и утащил 29-летнюю девушку в лес. Она не выжила.

По информации Telegram-канала «В курсе 22», хищник подошел к палатке, в которой находились люди. Он разгромил ее, напал на 29-летнюю девушку и утащил жертву в лес.

Хищник убил туристку, обглодал конечности и закопал останки, сообщает МЧС. В настоящее время на месте работают криминалисты Следственного комитета, сообщает «МК на Алтае».

«Отдыхали на туристической базе в палатке. Пришел медведь, вытащил девушку из палатки, утащил в лес, объел все конечности и прикопал. Девушка скончалась», — сообщили ТАСС в экстренных службах.

Девушку пытались спасти. Очевидцы старались отпугнуть зверя, но он кидался и на них. Никто не смог ничем помочь.

По факту трагедии организована проверка. Ситуацию держит на контроле прокуратура Республики Алтай.

«Проверка проводится, выясняются обстоятельства», — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Также решается вопрос о том, как поступить с животным.

Подробнее о трагедии наши коллеги из NGS.RU рассказывают в онлайн-репортаже. Он доступен по ссылке.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Медведь Хищник Трагедия Нападение животного Туризм Палатка Поход
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Комментарии
17
Гость
10 часов
Читаю и поражаюсь, как люди глумятся над ситуацией....Вы реально на столько бесчувственные? Соболезнование семье! Девушка умерла страшной смертью!
Гость
15 часов
И ведь выбрал же не мужское мясцо. Полакомился самкой.
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Гость
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