Обглодал конечности и закопал останки: на Алтае медведь напал на туристов, пока они спали в палатке

Зверя пытались отогнать, но ничего не вышло Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Сегодня ночью в селе Артыбаш Турочакского района случилась трагедия. Медведь напал на палатку с туристами, пока они спали, и утащил 29-летнюю девушку в лес. Она не выжила.

По информации Telegram-канала «В курсе 22», хищник подошел к палатке, в которой находились люди. Он разгромил ее, напал на 29-летнюю девушку и утащил жертву в лес.

Хищник убил туристку, обглодал конечности и закопал останки, сообщает МЧС. В настоящее время на месте работают криминалисты Следственного комитета, сообщает «МК на Алтае».

«Отдыхали на туристической базе в палатке. Пришел медведь, вытащил девушку из палатки, утащил в лес, объел все конечности и прикопал. Девушка скончалась», — сообщили ТАСС в экстренных службах.

Девушку пытались спасти. Очевидцы старались отпугнуть зверя, но он кидался и на них. Никто не смог ничем помочь.

По факту трагедии организована проверка. Ситуацию держит на контроле прокуратура Республики Алтай.

«Проверка проводится, выясняются обстоятельства», — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Также решается вопрос о том, как поступить с животным.