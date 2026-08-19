В центре города установили кресла в форме лиц — фото

Благоустройство пешеходного центра в Ярославле продолжается Источник: Александр Куренной / 76.RU

В центре Ярославля появилась новинка — кресла в форме лиц. Их установили 17 августа на улице Депутатской по проекту благоустройства пешеходного центра.

Девять кресел поставили в кучку рядом со входом на Центральный рынок, перед домом № 3. Судя по имеющимся креплениям, в дальнейшем их установят на улице стационарно в разных местах.

В Ярославле создают единый пешеходный центр, часть улиц освободят от машин. Идея коснется участков улиц Максимова, Депутатской, Кирова, Нахимсона, Андропова, площади вокруг часовни Александра Невского и Депутатского переулка. Для каждой новой пешеходной зоны придумали свой стиль. Улица Нахимсона — кинематографичная, а Депутатская — театральная, Максимова — музыкальная, Андропова и площадь у часовни Александра Невского — «Купеческая». Кирова станет улицей «памяти».

Новые кресла появились на Депутатской улице Источник: Александр Куренной / 76.RU

Правда, садиться на кресла-лица желающих было немного.

Грязное кресло на Депутатской Источник: Александр Куренной / 76.RU

Напомним, в Ярославле преображают центральные улицы. Машины здесь больше не ездят, а вот сами жители и туристы любят прогуляться, хотя работы еще продолжаются и центр официально не открывали.

Ранее показывали проект для Депутатской улицы. Среди арт-объектов, запланированных к установке здесь, была предложена фигурная лавка со спинкой в форме пера. А также световые инсталляции в виде театральных масок. Их, кстати, тоже завезли и подготовили к установке.

В качестве наполнения улицы рассматриваются варианты полукруглой скамейки и кресел в форме масок Источник: Проектный институт Ярославской области

Инсталляции из гирлянд Источник: Александр Куренной / 76.RU Театральные кулиски — их будет две штуки Источник: Александр Куренной / 76.RU

Маски огромные Источник: Александр Куренной / 76.RU

Во время реконструкции центра в Ярославле непростые времена переживает бизнес. Какие-то заведения потеряли до половины своих клиентов, а одно из кафе открылось буквально накануне большой стройки. Предприниматели рассказали, как выкручиваются из ситуации.