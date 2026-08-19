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Город Реконструкция центра В центре города установили кресла в форме лиц — фото

В центре города установили кресла в форме лиц — фото

Разглядываем новинки с Депутатской улицы

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Благоустройство пешеходного центра в Ярославле продолжается | Источник: Александр Куренной / 76.RU Благоустройство пешеходного центра в Ярославле продолжается | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Благоустройство пешеходного центра в Ярославле продолжается

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В центре Ярославля появилась новинка — кресла в форме лиц. Их установили 17 августа на улице Депутатской по проекту благоустройства пешеходного центра.

Девять кресел поставили в кучку рядом со входом на Центральный рынок, перед домом № 3. Судя по имеющимся креплениям, в дальнейшем их установят на улице стационарно в разных местах.

В Ярославле создают единый пешеходный центр, часть улиц освободят от машин. Идея коснется участков улиц Максимова, Депутатской, Кирова, Нахимсона, Андропова, площади вокруг часовни Александра Невского и Депутатского переулка. Для каждой новой пешеходной зоны придумали свой стиль. Улица Нахимсона — кинематографичная, а Депутатская — театральная, Максимова — музыкальная, Андропова и площадь у часовни Александра Невского — «Купеческая». Кирова станет улицей «памяти».

Новые кресла появились на Депутатской улице | Источник: Александр Куренной / 76.RUНовые кресла появились на Депутатской улице | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Новые кресла появились на Депутатской улице

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Правда, садиться на кресла-лица желающих было немного.

Грязное кресло на Депутатской | Источник: Александр Куренной / 76.RUГрязное кресло на Депутатской | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Грязное кресло на Депутатской

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Кресла еще не расставили по своим местам | Источник: Александр Куренной / 76.RUКресла еще не расставили по своим местам | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Вблизи кресла выглядят так | Источник: Александр Куренной / 76.RUВблизи кресла выглядят так | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Пока они стоят в кучке | Источник: Александр Куренной / 76.RUПока они стоят в кучке | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Напомним, в Ярославле преображают центральные улицы. Машины здесь больше не ездят, а вот сами жители и туристы любят прогуляться, хотя работы еще продолжаются и центр официально не открывали.

Ранее показывали проект для Депутатской улицы. Среди арт-объектов, запланированных к установке здесь, была предложена фигурная лавка со спинкой в форме пера. А также световые инсталляции в виде театральных масок. Их, кстати, тоже завезли и подготовили к установке.

В качестве наполнения улицы рассматриваются варианты полукруглой скамейки и кресел в форме масок | Источник: Проектный институт Ярославской областиВ качестве наполнения улицы рассматриваются варианты полукруглой скамейки и кресел в форме масок | Источник: Проектный институт Ярославской области

В качестве наполнения улицы рассматриваются варианты полукруглой скамейки и кресел в форме масок

Источник:

Проектный институт Ярославской области

Инсталляции из гирлянд | Источник: Александр Куренной / 76.RU Инсталляции из гирлянд | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Инсталляции из гирлянд

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Театральные кулиски&nbsp;— их будет две штуки | Источник: Александр Куренной / 76.RU Театральные кулиски&nbsp;— их будет две штуки | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Театральные кулиски — их будет две штуки

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Маски огромные | Источник: Александр Куренной / 76.RU Маски огромные | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Маски огромные

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

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Во время реконструкции центра в Ярославле непростые времена переживает бизнес. Какие-то заведения потеряли до половины своих клиентов, а одно из кафе открылось буквально накануне большой стройки. Предприниматели рассказали, как выкручиваются из ситуации.

Все новости по теме реконструкции центра публикуем в специальном сюжете.

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Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Благоустройство Пешеходный центр Кресло Лицо
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Комментарии
294
Гость
1 час
Тем самым город не имеет кладбища, фасады домов разрушены,дома в канализации плавают,а службам нет аремени и бензина доехать,Скоро опять еалоги повысят и выше чем в других городах региона А это,как и все ужасно и серость,,лишь бы куда потратить народные деньги
Гость
1 час
Кому пришла такая мысль с такими креслами, просто ужас и безвкусица! А материал - пластик! Полный треш! Завтра от них останутся рожки да ножки! Их ведь не будут менять каждую неделю, поэтому через месяц то точно будет печальное зрелище, туристы точно запомнят Ярославль!!!
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