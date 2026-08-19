«Здравствуй, Княжечка!»: механик восстановил редкую машину, предназначенную для московских чиновников 1990-х

Андрей сам восстанавливал машину Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU

Синий блестящий кузов сияет на солнце, два маленьких российских флага закреплены на капоте. На таком автомобиле могла бы ездить какая-нибудь важная персона, но в просторном салоне, удобно расположившись на кожаных креслах и вытянув ноги, не чиновники и не бизнесмены, а два журналиста. За рулем — слесарь-механик Андрей Шеванев из Омска.

Ему 45, его машина — редчайший «Князь Владимир», который задумывался как авто представительского класса для столичных государственных служащих. Производство запустили в 1990-е, но из-за финансовых трудностей быстро свернули. Выпустили всего около 1300 экземпляров. Популярным автомобиль так и не стал. Большинство купленных моделей теперь либо понемногу ржавеют в гаражах, либо обретают вторую жизнь у коллекционеров и любителей нестандартного транспорта.

«Князь Владимир» Андрея — как раз второй случай. Корреспондент NGS55.RU Екатерина Шрайнер и внештатный фотограф Кирилл Башинский прокатились на машине. О том, как это было, — в материале.

Базовый седан «Москвич-2142» разработали в 1988–1990 годах на заводе АЗЛК на основе хетчбэка «Москвич-2141». Первый прототип был готов в 1990 году, но в серию в том виде машина не пошла. Позже на этой базе создали серийную модель «Князь Владимир» («Москвич-21422»), которую выпускали с 1997 по 2002 год. Ее отличительная особенность — удлиненный кузов, из-за которого на дверях появилась вставка 20 сантиметров. На этом автомобиле устанавливали двигатель УЗАМ 1,7, 1,8 или 2 литра, а также Renault F3R и F7R. По желанию клиента комплектацию могли дополнить аудио- и видеосистемой Clarion, мини-холодильником в заднем подлокотнике, кондиционером. На «Князе Владимире» ездил, например, бывший мэр Москвы Юрий Лужков.

«Автомобиль очень разграбленный был»

В Омске есть несколько подобных клубов Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU

Андрей — слесарь-механик Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU

В гараже порядок Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU

— Тут как в операционной! — удивляется наш фотограф, как только мы заходим в гараж Андрея.

— Да, всё продумано и удобно, — с гордостью отвечает тот.

Все инструменты и запчасти аккуратно разложены по полкам, что-то висит на стенах. На потолке — удобная выдвижная лампа, которую можно вращать в разные стороны. В этой «операционной» есть даже «пациент» — двигатель для «шестерки». Его Андрей собрал для Демида — приятеля из омского автомобильного ретроклуба. И как раз в день нашего приезда решил провести первый запуск.

Двигатель заводится и громко рычит, по стенам и полу гаража проходит легкая дрожь. Теперь осталось установить деталь в машину — и можно ехать.

Запускаем двигатель Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU

Андрей и Демид Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU

Андрея в ретроклубе считают отличным механиком, который способен «починить даже то, что не просили» — шутливая грамота с такой надписью висит на видном месте в гараже.

Грамота от друзей Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU

А вот и «Князь» Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU

«Князя Владимира» специалист восстанавливает практически полностью сам. Начал еще в 2014 году и до сих пор не может остановиться — влюбился в эту машину. Купил ее в плохом состоянии всего за 30 тысяч рублей и решил подарить вторую жизнь. Сейчас это его основной автомобиль, на котором мастер ездит каждый день.

— Машина мне досталась чисто случайно. В 2013 году появилось объявление в интернете, что продается «Москвич» — «Князь Владимир» за 100 тысяч. Тогда поехал его посмотреть и успокоился на этом. Через год поехал к другу чинить машину и увидел, что [«Князь Владимир»] до сих пор стоит на стоянке — в землю полностью врос. Автомобиль очень разграбленный был: стекла не было бокового, стоял вялый мотор. Договорились на цену в 30 тысяч. Оформил на себя, потом начались работы восстановительные.

На полу настоящие ковры Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU

Есть рация Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU

Красота! Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU

На реставрацию ушло немало сил и времени. Андрей поменял пороги, с помощью знакомого маляра перекрасил кузов. Восстановить салон помог директор завода, где работает механик.

Реставрировать редкий автомобиль владелец старается максимально приближенно к оригиналу. Многие запчасти берет от других авто. Сейчас в салоне есть бар, мягкие красные ковры, столики, рация. В планах у Андрея установить кондиционер и мини-холодильник для пассажиров сзади.

— Все компоненты потихоньку находил, ставил. Бар здесь стоит, делал для антуража. Ковровое покрытие на полу. Столики сам выпиливал по шаблону. Первая модель коряво получилась, сейчас стоит вторая. Стараюсь полностью делать, как с завода автомобиль был. Запчасти можно с других машин брать. Они у нас сделаны таким путем, что от каждой модели можно что-то поставить. Опорники стоек, например, у меня от ВАЗ-2110. Передние подшипники — от «Логана», фары — от «Святогора», — объясняет мастер.

Смотрим, что внутри Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU

Восстанавливали всё до мелочей Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU

Сейчас Андрей не представляет себя без «Князя», но несколько лет назад серьезно думал продать машину и купить вместо нее «Ниву». В итоге расстаться с автомобилем, в который вложил столько труда, не смог и очень этому рад.

— В 2019 году решил продать и взять «Ниву» пятидверную. Машина всё чувствует. Она у меня как ласточка стала ездить. Бодрая такая, веселая. Ничего не ломалось. А «Нивы», сколько я ни приезжал смотреть, все были какие-то ржавые, гнилые, не на ходу. В итоге решил, что буду дальше эту машину восстанавливать. И понеслось.

Поехали!

Внутри очень просторно Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU

Рассуждать об автомобиле в теории можно долго, но лучше всего узнать его можно, если хотя бы немного прокатиться. Усаживаемся в салон: я — вперед, фотограф — назад. За рулем — Андрей. Двери закрываются легко и беззвучно.

— Мы вообще тут разуваемся даже, — говорит водитель.

— Как дома? — спрашиваю у него.

— Конечно!

Красные мягкие коврики совсем не похожи на резиновые, которые обычно встречаются в легковушках. Кажется, ты и правда сидишь не в машине, а на какой-то деловой встрече. Расположиться с максимальным комфортом легко: пространства для ног хватает даже спереди, а пассажир сзади может практически лечь и передохнуть после долгого трудового дня.

Машина привлекает много внимания Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU

Эмблема есть даже на дисках Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU

Автомобиль трогается с места и неторопливо набирает скорость. Едет мягко и легко проходит все кочки, которые встречаются на пути. Ничего не мешает ему двигаться спокойно и даже величественно, как и положено авто с таким гордым названием.

— Машина какого года выпуска у вас? — обращаюсь к нашему водителю.

— 2000-го.

— Почти 30 лет ей уже, не ломается?

— Ездишь каждый день, а не ломается. Это машина с душой, она живая. Приходишь утром в гараж, здороваешься: «Здравствуй, Княжечка!» Если ты к ней ласковый, то и она к тебе. Довезет до дома и дома сломается, а в дороге — никогда. За столько лет одна была серьезная поломка, когда ездили в Екатеринбург. На пятой передаче обломился болт. В итоге всё равно быстро починили.

Место водителя Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU

Еще одна эмблема Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU

«Князя Владимира» мужчина купил еще в 2014 году Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU

Удлиненная машина с российскими флагами на капоте привлекает много внимания. Стоим на светофоре, а на нас глазеют прохожие. Кто-то просто с любопытством разглядывает необычный транспорт, кто-то уважительно кивает. К подобному Андрей привык.

— Сейчас меньше стали замечать, а поначалу очень много внимания было. Как-то на светофоре останавливается BMW X5. Две девчонки молодые. Одна хихикает, говорит: « " Князь Владимир " — это прозвище ваше?» Я им сказал: «Девчонки, почитайте просто в интернете про эту машину». Разъехались, а на следующем светофоре они снова около меня остановились. Почитали, видимо, попросили поближе машину посмотреть, спрашивали даже, продается или нет. Иногда люди говорят, что из гаража особого назначения, потому что флажки стоят, — смеется мастер.

«Главное — наследство молодому поколению»

Андрей планирует купить еще одну машину под реставрацию Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU

Останавливаемся на парковке и выходим из машины. Андрей смотрит на нее ласково, почти с любовью. Назвать точную сумму, которую вложил в автомобиль, не может и говорит, что деньги в этом вопросе — совсем не главное.

— Когда занимаешься таким автомобилем, деньги не считаешь. Цель одна — восстановить, дать машине жизнь, чтобы радовала окружающих. И главное — наследство молодому поколению. Я сыну сказал, что машина ему после меня достанется. Если не захочет заниматься, пусть лучше отдаст в музей. Так лучше она сохранится, чем пойдет барыгам на растерзание.

В планах у мастера приобрести для коллекции еще один редкий автомобиль — «Москвич-2901». Говорит, давно высматривает объявления о продаже.