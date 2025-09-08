«Сидеть ровно становится рискованно». Какие изменения переживает российский рынок труда осенью 2025-го

Нейросети — реальная угроза для людей? Источник: Максим Бутусов / E1.RU

Сентябрь традиционно приносит с собой оживление на рынке труда в России, когда открываются новые вакансии и активизируются кадровые процессы. Этот период считается благоприятным временем для смены работы и предоставляет как работодателям, так и соискателям новые возможности. Работодатели, например, возобновляют проекты, которые были приостановлены на время летних отпусков.

По крайней мере, так было всегда. А каких приятных (или, наоборот, безрадостных) тенденций ждать этой осенью потенциальным соискателям? Особенно учитывая, что на фоне сверхнизкой безработицы в России (2,2%) растет конкуренция не только между людьми… но и между ними и нейросетями.

Вот что рассказали в ответ на вопросы MSK1.RU эксперты из разных отраслей.

«Изучайте финтех, нейросети и психологию»

— Для начала давайте поймем, кому сейчас хорошо на рынке труда. Востребованы специалисты в IT, кибербезопасности, цифровых финансах, логистике, фармацевтике и образовании, — говорит президент Ассоциации финансовых и инвестиционных советников Юлия Кузнецова. — Также растет спрос на экспертов по автоматизации бизнес-процессов и аналитиков данных — бизнес всё активнее ищет решения, которые позволяют экономить ресурсы.

При этом снижается потребность в классических офисных позициях среднего звена: бухгалтеров, секретарей, административного персонала. Их функции частично уже закрывает автоматизация и специализированные сервисы.

— А что посоветуете всем тем бухгалтерам и секретарям, которые нас читают? Переучиваться? Искать новую работу?

— Искать работу в начале делового сезона — правильный шаг, так как осенью открывается больше вакансий. Но делать это стоит с пониманием трендов. «Сидеть ровно» становится всё более рискованно, если вы не адаптированы под новые цифровые реалии и не инвестируете в собственное развитие. Самые перспективные направления для переквалификации — IT-инструменты (аналитика, программирование, работа с большими данными), финтех, искусственный интеллект, а также профессии, связанные с ESG (снижение операционных расходов компании. — Прим. ред.), психологией и soft skills. Важно, что ценятся не только «жесткие» знания, но и способность быстро адаптироваться, мыслить стратегически и работать в условиях неопределенности.

«Даже в детсады уже не готовы брать кого попало»

— Хороших, высококвалифицированных кадров по-прежнему не хватает. Впрочем, можно отметить уже снижение тенденции к кадровому голоду, когда на работу были готовы брать специалистов, менее квалифицированных и с меньшим опытом. Как говорится, всех подряд. Ситуация выравнивается постепенно. Работодатель смотрит на потенциального сотрудника уже более внимательно. В первую очередь это касается профессий, где необходимо высшее образование, — говорит ведущий аналитик финансовой компании AMarkets Игорь Расторгуев.

— И в каких именно профессиях сильнее всего ужесточают требования?

— Ну возьмем, к примеру, рынок образования. Требования к педагогам и педагогическим сотрудникам как в детских садах, так и в школах растут — необходимо постоянное повышение квалификации, ужесточаются требования к административной работе. Вчерашние выпускники без опыта работы уже не подходят работодателям. И на данный момент им уже есть из кого выбрать.

Что касается таких сфер, как IT, нефтегаз, технологии, то здесь работодатели также уже готовы рассматривать сотрудников более внимательно и постепенно повышают требования к опыту работы и способностям потенциальных сотрудников. Ситуация с кадровым голодом, возникшим после 2022 года, в этих отраслях серьезно сгладилась.

«Нейросети „съедят“ кассиров и переводчиков»

— На рынке IT сильные специалисты по-прежнему востребованы: их позиции остаются устойчивыми, а уровень предложений либо сохраняется, либо снижается незначительно. Для остальных ситуация иная: спрос падает резко, — говорит основатель Академии ИТ-менеджмента IPWK Алексей Карпунин.

— Получается, профессия «айтишник» уже не гарантия классной работы и высокого заработка, как было еще в прошлом году?

— Всё зависит от направления. Сильные позиции занимают разработчики, специалисты по кибербезопасности, аналитики данных и инженеры, работающие с облачными технологиями и DevOps (разработка и эксплуатация программ. — Прим. ред.). Эти направления развиваются особенно быстро, и спрос на них растет по всему миру. Одновременно востребованы те, кто способен интегрировать решения на базе искусственного интеллекта и управлять сложными цифровыми системами. В этих сегментах рынок ощущает явный кадровый дефицит и специалисты с опытом могут рассчитывать на широкий выбор вакансий и отличные предложения.

— И на ком же тогда экономят работодатели?

— Начинающим специалистам сложно. Например, молодые сотрудники, выполняющие стандартные и рутинные задачи, сталкиваются с конкуренцией не только друг с другом, но и с искусственным интеллектом. Он действительно «съедает» профессии, где деятельность легко формализовать и описать в алгоритмах.

«Изменится суть многих современных профессий»

— Искусственный интеллект в ближайшие 5 лет не приведет к массовой безработице, но изменит суть большинства профессий, — говорит бизнес-аналитик Виталий Лавринович. — Спрос сместится в сторону тех, кто умеет работать с ИИ, анализировать данные и адаптироваться. По статистике, специалисты, умеющие работать с ИИ, зарабатывают на треть больше. До 60% профессий изменятся в своей структуре. ИИ-инструменты будут активно внедряться даже в обучение: появятся цифровые наставники и персонализированные треки развития.