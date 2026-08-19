500 тысяч за сутки: сколько стоит качественный отдых в Турции этим летом — и не говорите, что в Сочи дорого

Дорогая наша Турция… Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RU, Наталья Лапцевич / 74.RU

Полмиллиона рублей за сутки отдыха в Турции — как вам такое? Цены этим летом просто слетели с катушек: анталийское побережье, которое раньше было по карману даже студенту, превратилось в прямо-таки элитное направление всё с тем же знакомым сервисом. В МSK1.RU посмотрели цены на отели в Турции в августе, выпали в осадок и поискали альтернативы турецкому «всё включено».

«Супероценки — не гарантия замечательного отдыха»

Поездка к морю всей семьей этим летом — целый квест. В Сочи не всегда спокойно, ценник заоблачный, а сервис оставляет желать лучшего. В Крыму проблемы с бензином, электричеством, и добраться туда не так просто. Да и Абхазия тоже не радует длинными очередями на границе и перебоями с топливом. В итоге те, кто мечтает отдохнуть на море, по привычке смотрят в сторону старой доброй Турции, но и там не всё гладко.

«Турция становится всё недоступнее и недоступнее! Цены такие, что полгода потом рассчитываться за недельный отдых! Причем не скажу, чтобы было адекватно за такие деньги по качеству: кормят не очень, развлечения слабые, до моря далеко. На троих с ребенком дешевле 200 ничего нет более-менее нормального», — недовольна читатель MSK1.RU Лариса.

За удовольствия надо платить — именно это выражение древних приходит в голову, когда видишь цены на путевки Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RU

«Разочаровались в отдыхе в Анталье! 5 звезд ultra all inclusive и супероценки на турсайтах — не гарантия замечательного отдыха. Плюс к этому всё очень дорого, даже сувениры как будто взлетели в цене», — пишет Кристина.

«Где те времена, когда мы с подружками могли горящую путевку цапнуть и улететь? Турция же реально была спасением: дешево, „всё включено“, вкусно кормят, море теплое, анимация. Доступно было хоть студенту, хоть пенсионеру. А сейчас что? Цены такие, что глаза на лоб вылезли! За такие деньги, простите, я и дома посижу», — возмущается Любовь Павловна.

Дорогой отдых и для местных

Чтобы съездить в Турцию на недельку всей семьей — двое взрослых и один-два ребенка, — теперь приходится серьезно потратиться. Стоимость комфортных пятизвездочных отелей, работающих по системе «всё включено», на первой линии и с собственным пляжем, измеряется не одной сотней тысяч рублей. В попытках сэкономить опытные путешественники из Москвы всё чаще самостоятельно бронируют билеты, проживание и трансфер, покупая их отдельно.

«Учитывая, что мы придумали ехать к морю в последний момент и покупали всё за 1,5 дня до вылета, я считаю, что цены на отдых, даже такой внезапный, как у нас, вполне адекватные и приемлемые. Отель — 200 тысяч. Билеты на троих — я и двое взрослых детей — стоили чуть больше 100 в обе стороны. Правда, и туда, и обратно летели с компаниями-лоукостерами (бюджетные авиакомпании, которым нужно при необходимости отдельно доплачивать за багаж, выбор места и еду. — Прим. ред.). Это турецкая „Южный ветер“ и наша „Победа“», — рассказала москвичка Оксана.

В Турции есть отдых и бюджетнее, но это далеко не курорты «всё включено» Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RU

Причем если вы думаете, что Турция подорожала только для россиян, то нет — местным отдых тоже ощутимо бьет по карману. Позволить себе отели «всё включено» могут далеко не все турки, и даже люди с хорошим доходом берут их в рассрочку на полгода и больше.

Например, не очень известный в России Llake River Side, работающий по системе «ультра всё включено», стоит примерно 410 тысяч рублей за ночь на семью . А популярный и у россиян, и у турок Rixos со входом в парк развлечений Land of Legends стоит свыше 336 тысяч лир — это 583 тысячи рублей только за одну ночь на семью с одним ребенком. Перелет и трансфер в эту стоимость не входят.

Цены на комфортный отдых в Турции взлетели Источник: сайт бронирований

На этом фоне известная в России «пятерка» Kaya Belek кажется уже вполне приемлемой по цене — «всего» лишь 340 рублей за сутки на семью .

В Турции отдых для миллионеров? Источник: сайт бронирований

Если же вы считаете, что это самые дорогие и люксовые варианты отдыха «всё включено» в Турции, то нет, это далеко не предел. Как насчет «ультра всё включено» за 800 тысяч в сутки на Villa Nirvana? Правда, в эту опцию входит проживание сразу четырех детей бесплатно.

458 350 лир в сутки, или 800 тысяч рублей, — от этих цифр теряется ощущение реальности Источник: сайт бронирований

Есть ли альтернатива отдыху в Турции

Мы решили посмотреть, куда ещё рвануть в августе на море, если не в Турцию, чтобы без визы, на «всё включено» и комфортно с детьми. Взяли, к примеру, Эмираты, которые снова набирают популярность после вынужденных мартовских локдаунов.

На те же даты мы нашли самые дорогие пятизвездочные отели Дубая. И на фоне турецких ценников местный дубайский all inclusive выглядит даже бюджетно, хотя мы сортировали по максимальной стоимости.

Те же море, солнце, пляж, но за куда более вменяемые деньги Источник: сайт бронирований

Еще более доступный конкурент Турции — Египет, куда россияне массово летают на отельный отдых еще с 90-х. Самые дорогие варианты на популярных курортах Красного моря на ближайшие даты не превышают 200 тысяч рублей на семью. И это за четыре ночи в пятизвездочных отелях на «всё включено».

Красное море — это выгодно Источник: сайт бронирований

При этом, как отмечают в Российском союзе туриндустрии, Египет стабильно держится в топе самых популярных заграничных направлений у наших туристов. Только за первую половину 2026 года на курортах страны отдохнуло больше 960 тысяч россиян. Это почти на треть больше, чем за тот же период прошлого года.

Кстати, если вы фанат Средиземного моря и ищете способы сэкономить, отличные новости: из Москвы запускают рейсы в Борг-эль-Араб и Эль-Аламейн. Росавиация уже выдала отечественным авиакомпаниям разрешения на регулярные и чартерные полеты в эти два египетских аэропорта.

Борг-эль-Араб — главная воздушная гавань Александрии, второго по масштабу города страны. А Эль-Аламейн — курортная локация на северном побережье, которую за ослепительно белый песок уже окрестили «египетскими Мальдивами». Здесь климат без изнуряющего летнего зноя, заход в воду комфортный и без кораллов.

«Эль-Аламейн — быстроразвивающееся туристическое направление. Там есть отели многих мировых гостиничных сетей, — говорит соруководитель комитета Российского союза туриндустрии по выездному туризму Дмитрий Арутюнов. — На севере Египта живут копты, и в этом регионе больше достопримечательностей, связанных с христианством. Курорт может стать для обеспеченных россиян своего рода египетской Рублевкой и неплохой альтернативой западноевропейскому сегменту Средиземного моря».

В итоге непонятно, то ли Турция настойчиво рвется в сегмент «только для богатых», то ли россиянам пора смотреть в сторону других направлений с морем, солнцем и «всё включено». Хотя смена привычек — дело сложное: Турция все-таки и ближе, и лететь меньше.

Готовы ли вы платить несколько сотен тысяч рублей за недельный семейный отдых? Да, всё равно полечу в Турцию. Привычка дороже денег Меняю локацию для отпуска — выбираю Египет или ОАЭ Поеду на российское побережье, хотя там тоже непросто Подожду горящих туров и скидок, авось подешевеет Посижу на даче с надувным бассейном — за 500 тысяч пусть сами отдыхают