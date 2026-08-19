Сокращенные уроки, новые предметы и морепродукты в столовых: что изменится в школах и детсадах с 1 сентября

Количество уроков и их продолжительность сократят Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Школы и детские сады переходят на новые правила с 1 сентября 2026 года. Минпросвещения комплексно обновило содержание предметов для школьников, а также рекомендации и санитарные правила для детских садов. Обо всех изменениях с начала нового учебного года рассказываем в материале.

Что изменится в школах

Школьники начнут изучать ряд новых предметов. Изменения коснутся предмета «Основы безопасности и защиты Родины». С нового учебного года его разделят на два единых обязательных курса — «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка».

Школьники научатся применять практические навыки для защиты в повседневной жизни, городской среде, быту, на природе и в цифровом пространстве. Это также подготовит их к ответственному и осознанному отношению к вопросам безопасности страны.

Обязательным станет курс «Россия — мои горизонты». Уроки по нему будут проходить с 6 по 11 класс. Ранее предмет был внеурочным.

Программа включает не менее восьми занятий по экономике. На уроках будут изучать предприятия и профессии региона.

«Такой подход поможет детям осознанно выбрать дальнейший образовательный маршрут, а регионам подготовить мотивированные кадры», — заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Особое внимание также посвятят изучению иностранного языка. В школьную программу официально войдет второй зарубежный — арабский язык. Уроки начнутся уже с 1 сентября 2026 года.

Однако предмет не будет обязательным. При этом его будут постепенно вводить в тех школах, где есть реальный спрос, кадры и нужные условия.

А вот общее количество уроков иностранного языка сократится. В пятых классах снизится до двух часов в неделю. Также это изменение затронет 6-е и 7-е классы, но уже с 1 сентября 2027 года. Общий объем учебных часов на предмет уменьшится со 110 до 68 за учебный год в параллели.

Обществознание в школах будут преподавать только в 9–11-х классах. Нововведение вступает в силу с 1 сентября 2026 года. При этом у девятиклассников будет всего один урок в неделю, а у старшеклассников предмет будет дважды встречаться в расписании. Общий объем курса сократился с 272 до 136 часов.

Кроме того, появится новый обязательный урок — «Духовно-нравственная культура России» (ДНКР). Занятия по нему начнутся с января 2027 года у пятиклассников, а вот у шестых и седьмых классов с сентября 2027 года. Курс рассчитан на 85 часов.

Предмет посвящен традиционным ценностям, культуре и истории страны. На уроках будут разбирать темы через биографии известных людей.

Преподавать ДНКР будут учителя истории после повышения квалификации. От изучения предмета можно отказаться, либо заменить его другим курсом, который тоже станет обязательной частью школьной программы.

Еще ученики будут получать оценки не только за свои знания, но и за поведение. Масштабный эксперимент по этому поводу вводится с 1 сентября 2026 года. В нем примут участие все регионы страны — по десять школ от каждого субъекта России.

Получать оценки за поведение будут ученики 2–8-х классов. Их будут выставлять по трехуровневой системе:

«образцовое поведение»;

«допустимое поведение»;

«недопустимое поведение».

При этом будут учитывать соблюдение дисциплины, социальное взаимодействие, личностные качества, учебную активность и участие в школьных мероприятиях. Без внимания теперь не останутся опоздания, разговоры вне темы и использование мобильных телефонов на уроках.

Важно, что оценки за поведение не коснутся академической успеваемости школьника. Они не повлияют на текущие оценки, промежуточную аттестацию и не скажутся на допуске к итоговым экзаменам.

Также ученикам сократят количество уроков в день. Это связано с адаптационным периодом.

«В течение сентября и октября учебная нагрузка первоклассников не должна превышать 15 часов в неделю. Это означает, что в день допускается не более трех уроков продолжительностью по 35 минут каждый», — говорится в рекомендациях Минпросвещения.

В дальнейшем расписание у первоклассников будет меняться. С начала будет три урока в день, после их количество увеличат до четырех. А уже с января по май до пяти уроков в день, но такое количество можно будет проводить один раз в неделю. Продолжительность занятий тоже вырастет — с 35 до 40 минут.

Некоторых школьников и вовсе освободят от домашних заданий. Это коснется первоклассников. Для остальных установили нормы на выполнение уроков дома. Ученики должны тратить на домашку от 1,5 до 3,5 часа, но всё зависит от класса.

«Действуют утвержденные и согласованные с Роспотребнадзором нормативы времени на выполнение домашней работы. Для учеников 2–3-х классов — не более 1,5 часа, 4–5-х классов — до 2 часов, 6–8-х классов — до 2,5 часа, а для 9–11-х классов — до 3,5 часа в день», — сказал эксперт Минпросвещения, руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко.

Что изменится в детских садах

Нововведения произойдут и в детских садах. Там запретят травмирующую для малышей музыку. Новые критерии отбора музыкального репертуара предусмотрены рекомендациями Минпросвещения. По информации сенатора и профессора Игоря Мурога, критерии отбора с учетом сразу нескольких параметров (текст, интонация, темп) на практике могут оказаться слишком размытыми для воспитателей, передают «Известия».

Вместе с этим в дошкольных учреждениях начнут уделять больше внимания духовно-нравственному воспитанию и личностному развитию детей, а не только подготовке к школе. Упор сделают на создание современной и безопасной среды, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В силу также вступают новые рекомендации и санитарные правила. Одно из заметных требований касается подносов для еды. После каждой подачи их предстоит дезинфицировать. В конце дня посуду обязаны обрабатывать обеззараживающими средствами.

Новое меню и другие нововведения

Пересмотрят питание в школах и детских садах. К популярным блюдам в столовых добавят не только рыбу, но и морепродукты. Роспотребнадзор разработал новые правила, в соответствии с которыми рыбные блюда должны подавать детям до двух раз в неделю.

Новое меню включает в себя:

щи из свежей капусты с ламинарией;

сливочный суп с рыбой;

рыба, запеченная в сметанном соусе либо с сыром и луком;

овощное рагу с кабачками и ламинарией.

«Для детей школьного возраста (7–18 лет) и молодежи рекомендуется включать в меню блюда из жирных, среднежирных и тощих видов рыбы. В качестве холодного блюда рекомендуется выдача детям филе слабосоленой рыбы в нарезке (сельдь, форель, семга), салатов с включением в качестве основного ингредиента водорослей (консервы и пресервы)», — говорится в методических рекомендациях Роспотребнадзора.