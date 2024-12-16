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Бизнес Строят склады под Ярославлем эксклюзив Размолвка Бакальчука и Ким повлияют? Что теперь будет со складом Wildberries под Ярославлем

Размолвка Бакальчука и Ким повлияют? Что теперь будет со складом Wildberries под Ярославлем

Портал 76.RU выяснил, что будет с проектом

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8 комментариев

На стройке уже были вооруженные разборки

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После раздора между основательницей Wildberries Татьяной Ким и ее бывшим мужем Владиславом Бакальчуком ярославцы задались вопросом: достроит ли компания распределительный центр в районе деревни Корюково? Осенью 2024 года экс-супруг Татьяны Ким заявил, что Wildberries остановила строительство складов по всей России и СНГ.

По словам бизнесмена, руководство компании заблокировало 1 миллиард рублей платежей, предназначенных строителям-подрядчикам. Он утверждал, что многие сотрудники на объектах остались без работы. К слову, до семейного разлада строительством складов занимался как раз сам Владислав — через собственную компанию «ВБ Девелопмент».

Правда, после раздоров и череды публичных скандалов между Татьяной Ким и Владиславом Бакальчуком в Wildberries сообщили, что компания рассматривает вариант расторжения контрактов, так как обязательства по ним якобы не исполнялись. В декабре 2024 года компания подтвердила — объекты отданы другому подрядчику.

— Wildberries завершила передачу строительных площадок логистических объектов новому техническому заказчику. В настоящее время работы по строительству новых объектов и расширению текущих складов продолжаются в штатном режиме во Владимире, Рязани, Волгограде, Котовске, Сарапуле, Самаре, Саратове, Шушарах, Пензе, Воронеже, Твери, Ярославле, Владивостоке, Чите и Ростове-на-Дону, а также в странах присутствия компании — общая площадь всех объектов составляет более 2,3 млн квадратных метров, большинство из объектов планируется ввести в эксплуатацию в 1-м полугодии 2025 года, — пояснили в Wildberries 3 декабря.

Строительством склада под Ярославлем теперь занимается другой подрядчик

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Кто достроит склад под Ярославлем?

В компании пояснили, что ввод в эксплуатацию новых логистических центров обеспечит рабочие места для тысяч человек, улучшит региональную инфраструктуру и экономику. Также по задумке новые склады должны поспособствовать развитию предпринимателей. Продавцы, продающие товары на площадке, смогут доставлять их в ближайшие распределительные центры и тратить меньше денег на перевозки.

Новым техническим заказчиком стало ООО «ВБ Инжиниринг». Эта же фирма занимается строительством склада под Ярославлем.

Огромный склад под Ярославлем пока не достроен

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Судя по данным сервиса «Контур.Фокус», существуют две компании с подобным названием. Одна из них занимается оптовой торговлей лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Генеральный директор и владелец фирмы — Вазген Багатурович Петросян.

А вот вторая компания с названием «ВБ Инжиниринг» больше похожа на ту, что стала новым техзаказчиком по объектам Wildberries. Она была образована в городском округе Подольск Московской области 21 декабря 2023 года. Учредитель организации с июля 2024 года — ООО «РВБ». Это юрлицо появилось после слияния Wildberries с компанией Russ.

По территории вокруг ездит спецтехника

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Генеральный директор «ВБ Инжиниринг» — Алексей Альбертович Куликов. А конечными владельцами фирмы, по данным «Контур.Фокуса», через компанию «РВБ» являются восемь человек, большие доли в бизнесе из которых принадлежат Татьяне Ким (~64,35%), Григорию Садояну (~17,5%) и Алексею Власову (~9,29%). Кстати, Владислав Бакальчук тоже числится в учредителях «РВБ». Ему принадлежит доля в ~0,65%. То есть меньше полного процента.

Журналисту 76.RU в компании Wildberries пояснили, что складской комплекс под Ярославлем планируют ввести в эксплуатацию во 2-й половине 2025 года.

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Что за склад строят под Ярославлем?

В декабре 2023 года Татьяна Ким лично приезжала в Ярославскую область, чтобы подписать соглашение о строительстве склада компании и открыть школу предпринимателей. Тогда власти сообщили, что в регионе появятся логистические центры компаний Wildberries, Ozon и X5 Group.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев, говорил, что на новых объектах откроется около 13 тысяч рабочих мест. Места под них подобрали совсем неподалеку от Ярославля. Распределительный центр сети дискаунтеров «Чижик», входящих в состав X5 Group, расположится на Костромском шоссе в Ярославле. А для логистических центров Wildberries и Ozon выбрали места в Ярославском районе недалеко от деревень Корюково, Цеденово, Алексеевское Карабихского сельского поселения. Кстати, склад «Озона» уже открыл двери для предпринимателей.

Но спокойно строительство объекта не прошло. После публичного раздора в семье бизнесменов и заявления Татьяны Бакальчук о том, что она подала на развод, последствия размолвки дошли и до Ярославля. В ноябре 2024 года к строящемуся складу Wildberries приехали вооруженные мужчины.

Владислав Бакальчук утверждал, что туда приехали люди, связанные с гендиректором «РВБ» Робертом Мирзояном, и не пускали сотрудника от Владислава на объект. В Wildberries же заявили, что заявления бизнесмена действительности не соответствуют, да и вообще, ни он, ни его сотрудники, не имеют права находиться на объекте. Всё закончилось приездом силовиков.

Произошедшее еще долго обсуждали между собой жители соседних деревень, рядом с которыми строят склады. Некоторые из них живут без газа и водопровода, а кто-то и вовсе собрался продавать дорогущий дом из-за нового соседства с распределительными центрами. Мы делали большой репортаж, в котором рассказывали о волнениях людей. А вот здесь рассказывали обо всех деталях развода Татьяны Ким и Владислава Бакальчука, спровоцировавшего дележку прибыльного бизнеса.

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Комментарии
8
Гость
2 часа
Перестал пользоваться услугами WB и всем советую 👍 Криминал и южные это не мой выбор
Гость
2 часа
Голосуйте Рублём хотя бы на это силы воли хватит? не тратьте свои деньги на тех кто вас унижает и презирает
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