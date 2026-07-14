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Страна и мир Когда наступят длинные выходные — календарь праздничных дат и сокращенных рабочих недель

Когда наступят длинные выходные — календарь праздничных дат и сокращенных рабочих недель

Продолжительный отдых придется ждать долго

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Две сокращенных рабочих недели ждут людей в конце 2026 года | Источник: Артём Рамазани-Зубов / MSK1.RUДве сокращенных рабочих недели ждут людей в конце 2026 года | Источник: Артём Рамазани-Зубов / MSK1.RU

Две сокращенных рабочих недели ждут людей в конце 2026 года

Источник:

Артём Рамазани-Зубов / MSK1.RU

В этом году больше не будет трехдневных выходных, так как последние прошли в июне, когда отмечали День России. Продолжительный отдых придется ждать еще полгода. Публикуем календарь праздничных дат и сокращенных рабочих недель.

Еще один выходной в 2026 году среди рабочей недели ждет россиян на День народного единства. Его будут отмечать 4 ноября в среду. Но праздник будет без трехдневного отдыха.

Однако в конце года будет еще две сокращенных рабочих недели. В ноябре трудиться будем со 2 по 3 ноября, и с 5 по 6 ноября.

Еще одна трехдневная рабочая неделя ждет россиян в конце года. Она продлится с 28 по 30 декабря, а с 31 декабря (четверга), начнутся длинные новогодние праздники. Они продлятся 11 дней. Отдыхать будем по 10 января 2027 года.

После этого продолжительные выходные у россиян на пятидневке наступят уже в феврале 2027 года, в честь Дня защитника Отечества, а потом весной в честь Международного женского дня и майских праздников. О том, как будем работать и отдыхать в 2027 году, можно узнать здесь.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Работа Отдых Выходной Праздник Минтруд
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