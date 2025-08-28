НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Пенсионеры штурмуют рынок? Почему ярославцы стали выбирать подработки вместо полного дня

Люди заинтересованы в мобильности

566
3 комментария
Количество безработных в Ярославской области, как и в среднем по России, составляло всего 0,5% на 1 июля 2025 года. Показатель крайне низкий. Однако у этой ситуации есть и другая сторона — острая нехватка специалистов. В результате работодатели стали мягче относиться к требованиям при приёме и начали принимать на должности тех, кому раньше могли бы отказать. В частности, значительно возросла готовность брать на работу сотрудников старшего возраста.

По данным сервиса «Авито подработка» в регионе вырос интерес к подработкам. В среднем в Ярославле за час можно получить от 300 до 800 рублей. А за день  — от 3000 до 5000 рублей.

«На 40% вырос интерес к подработкам среди жителей Ярославля. Это сравнимо со среднероссийскими трендами. Порядка 52 тысяч в месяц можно заработать путем подработки в Ярославской области» — отметил директор сервиса «Авито. Подработки» Сергей Яськин.

В основном подработками интересуются студенты, матери в декрете и пенсионеры. Временные исполнители ищут подработку с гибким графиком и быстрой скоростью выплат. Часто соискатели обращают внимание на прозрачность условий и репутацию компании.

В Ярославской области у исполнителей в основном популярны подработки продавцом-кассиром, фасовщиком, курьером, разнорабочим и оператором колл-центра. А по предложениям от работодателей водители такси, водители-экспедиторы, курьеры, уборщики и мерчендайзеры. Ранее мы публиковали обзор подобных вакансий.

Бум самозанятости

Летом 2025 года в России предложили упразднить статус самозанятых. При этом статистика показывает, что число людей, оформленных как самозанятые, растет от года к году. Работодатели стали чаще обращаться к временным работникам: такая мера помогает оперативно справиться с дефицитом кадров.

«Кто-то заболел, график сместился — нужна замена. Иногда требуются сотрудники только на какие-то пики или определенный период», — добавил он. На складах, например, работников зачастую ищут осенью, когда начинается «горячий» сезон.

За последний год количество таких предложений по России от компаний увеличилось на 43%. По данным «Авито. Подработки» чаще всего к услугам самозанятых сотрудников прибегают в сферах ритейла и логистики, красоты и здоровья.

Ранее 76.RU побывал в центре занятости населения Ярославской области, чтобы узнать, какую работу ищут ярославцы и на какую зарплату рассчитывают.

