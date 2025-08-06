Почему ярославцы не могут найти работу и на какую зарплату рассчитывают? Репортаж из центра занятости

Мы поговорили с людьми из центра занятости населений Источник: Варвара Киселева / 76.RU

В жизни многих бывают ситуации, когда приходится искать новую работу. Одни предпочитает сайты с вакансиями, другие — центры занятости населения. Как сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев, процент безработицы в регионе такой же, как и по всей России — 0,4%.

Плюсом для тех, кто встает на биржу труда, является выплачиваемое ежемесячное пособие. Максимально оно составляет 15 044 рублей, минимально — 1764.

Мы отправились в центр занятости населения Ярославской области, чтобы узнать, какую работу ищут ярославцы и на какую зарплату рассчитывают.

Семья в поиске работы

Центр занятости находится в Кировском районе на улице Свободы, 62б. В разгар рабочего дня в фойе оказалось немноголюдно — очереди ждали человек пять.

Пожилая Людмила пришла поддержать 35-летнего сына Константина. Он отказался от самозанятости и решил искать новую работу. Как рассказала его мать, Константина не устраивал график. Сейчас ярославец рассматривает вакансии инженера.

«Он поставил [в анкете] 50 тысяч рублей. Я ему говорю: начнешь помаленьку работать, понравится, а там и повышение. И новое место, люди новые, коллектив. Это же всё нервное, на работе освоиться надо, если ничего не знаешь», — объяснила Людмила.

Смотреть вакансии Константин будет по месту жительства. Его мать сама не против найти работу на бирже и для себя. У нее медицинское образование, поэтому в идеале — работать в пансионате. Сейчас Людмила на пенсии, и ей уже трудно работать в поликлиниках. Женщина призналась, что собирается также узнать о вакансиях для отца Константина.

В центр занятости люди начали приходить ближе к обеденному времени Источник: Варвара Киселева / 76.RU

Ушла из-за начальства

Анастасия находилась на бирже труда около двух месяцев. В итоге она нашла работу на складе одного из маркетплейсов. Во время поиска рассматривала вакансии схожие по задачам бухгалтера или кассира-оператора.

«С последнего места работы ушла, потому что не задались отношения с начальством, потом пробовала быть менеджером по работе с клиентами, но это не мое», — объяснила Анастасия.

В центре занятости изучили прошлый опыт Анастасии. Она рассказала, что сотрудники центра слушают предпочтения, пожелания по графику и зарплате, а потом печатают лист с подходящими вакансиями. Если что-то заинтересовало, то нужно позвонить и договориться о собеседовании.

«Если не подошли друг к другу, отмечаешь на листе, потом приходишь с ним к инспектору. Это всё отслеживается, потом связываются с работодателем», — сообщила Анастасия.

Девушка решила встать на биржу труда, потому что там предоставляют сборку вакансий с разных сайтов по поиску работы.

Осталась без работы после декрета

Посетительница центра Ирина рассказала, что осталась без работы после выхода из декретного отпуска. На ее место взяли другого сотрудника. На бирже труда ярославна находится два месяца.

«Я работала помощником повара, ищу подобные места. Какую зарплату хотелось бы? Около 20 тысяч. Будет поменьше — хотя бы что-то, — рассказала Ирина. — Мне надо конкретно за Волгой. Там мало мест, куда можно устроиться».

На биржу за новыми вакансиями Ирина заглядывает раз в месяц.

Не устраивают зарплаты

Ярославна Светлана в разговоре с 76.RU призналась, что не может найти работу из-за неподходящих зарплат.

«Эти заработанные платы меня не особо устраивают: 22 тысячи, 14 тысяч. Просто ищу, чтобы побольше платили», — рассказала Светлана.

Ярославна объяснила, что нацелена минимум на 60 тысяч. Вопрос, кем конкретно хотела бы работать, сочла сложным. Светлана объяснила, что всю жизнь проработала в торговле, была индивидуальным предпринимателем. Появление маркетплейсов привело к проблемам на предыдущем месте работе: торговые точки стали закрываться. Возвращаться в сферу торговли не хочет.

В центре были и те, кто находится на бирже уже несколько месяцев. Ярославец Владимир рассказал, что присматривался к вакансиям в ремонтно-строительной сфере, и уже собирается устраиваться. На бирже труда он пробыл около пяти месяцев, хочет найти работу с доходом от пятидесяти тысяч рублей. Про прошлое место работы Владимир говорить не захотел, уточнил, правда, что уволился из-за низкой зарплаты.

«По возрасту не сильно много найдешь [вакансий]», — объяснил Владимир, и добавил, что он предпенсионер.