12 миллионов россиян вышвырнут на улицу? К чему приведете борьба «по-русски» с самозанятыми

Почему депутату мешают самозанятые, не понятно Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Соцсети взорвались после того, как один из депутатов Госдумы Николай Арефьев предложил упразднить в России статус самозанятых. Причин, по депутатскому мнению, две: якобы самозанятые уклоняются от уплаты налогов, что приводит к потере доходов для бюджета. Арефьев заявил даже, будто бы «ни в одной стране мира никаких самозанятых нет».

И вот тут-то сразу и понятно, что матчасть хромает. Самозанятые есть в десятках стран, причем не только европейских. Скажем, в Финляндии таким статусом давным-давно пользуются представители многих популярных профессий: это строители, парикмахеры, косметологи, юристы. В Австрии это — бухгалтеры, программисты, журналисты, веб-дизайнеры, психотерапевты, художники и писатели. А в Японии могут регистрироваться в качестве самозанятых представители даже таких экзотичных (с точки зрения европейца) профессий, как профессиональные игроки в го, гадалки и каллиграфы.

Правда, во многих странах есть такая же проблема, о которой заявляет Арефьев: компании заставляют работников получать статус самозанятых, а потом заключают с ними договоры, чтобы фиктивно снижать налоги. Например, в Гонконге такие скандалы были с некоторыми сервисами доставки, где курьеров заставляли регистрироваться как самозанятых.

Доля самозанятых в России также не сильно отличается от общемировой. Если в России официально самозанятых — 12 миллионов, это 16% от занятых лиц, то в Израиле это 12%, а в Польше — более 20%.

Абсолютно все опрошенные MSK1.RU уверены, что статус самозанятых в России нужно не бездумно ликвидировать, а совершенствовать.

«Миллионы людей платят налоги и не боятся проверок»

— Предложение о ликвидации статуса самозанятых — это шаг назад, причем резкий и совершенно нелогичный. Упразднить одну из самых удачных налоговых инициатив последнего десятилетия — всё равно что выстрелить себе в ногу, прикрываясь лозунгом борьбы с «теневой занятостью», — говорит президент Ассоциации инвестиционных советников Юлия Кузнецова. — Статус самозанятых дал миллионам людей возможность легально работать, платить налоги и не бояться проверок. Причем в бюджет с 2020 года регулярно поступают доходы от налога на профессиональный доход (НПД), и эта категория демонстрирует рекордную добровольную фискальную дисциплину. Люди идут в «белую» зону добровольно — и таких уже более 9 миллионов. Это и фрилансеры, и репетиторы, и мастера на все руки, и даже начинающие предприниматели.

— Представим самое страшное: статус самозанятых, как требует депутат Арефьев, всё же ликвидируют. А что тогда произойдет с теми 12 миллионами россиян, у которых он есть?

— Если убрать статус самозанятых, люди либо уйдут в тень, либо будут работать нелегально, а значит — доходы бюджета не вырастут, а снизятся. Плюс — резко вырастет нагрузка на судебную систему и на те же налоговые органы. Что, собственно, и называется «борьба с тенью по-русски»: уничтожить легальную форму и получить больше нелегальной.

Вопрос не в том, чтобы отменять режим, а в том, чтобы его развивать — давать больше возможностей для перехода на ИП, снижать административные барьеры и укреплять доверие.

«Депутаты словно живут в параллельной вселенной»

— Очень интересно, конечно, чем думают люди в Государственной Думе. Но такое ощущение, что некоторые из них живут в параллельной вселенной, — возмущен профессор РЭУ имени Плеханова Юрий Ляндау. — Если убрать статус самозанятого, то поступления в бюджет не увеличатся, а уменьшатся! Те, кто был готов заплатить 4% или 6%, перестанут платить вообще. Наоборот, когда появился специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход», многие люди поняли, что лучше набрать официально и платить небольшой налог. Кроме того, самозанятыми могут становиться начинающие предприниматели с 14 лет с согласия родителей. Такой подход позитивно влияет на экономическое развитие страны, так как способствует развитию предпринимательства в стране.

Нужно ужесточение контроля за налогами

— Несмотря на некоторые недостатки действующего законодательства о самозанятых, его отмена вряд ли решит проблемы теневой занятости и снижения доходов в бюджет, — делится доцент РЭУ имени Плеханова Елизавета Селезнева. — Отмена института самозанятых приведет к негативным последствиям. Значительная часть граждан вновь перейдет в нелегальную сферу экономики, уменьшится количество поступающих налогов, снизятся возможности социального страхования и пенсионного обеспечения.

— Но ведь проблема того, что работодатели пытаются уйти от налогов, фиктивно заключая договоры с самозанятыми, есть. Как ее решить?

— Нужно повышение эффективности контроля, прозрачности налогообложения, упрощения администрирования налоговых платежей. Плюс поддержка легальной предпринимательской активности граждан.

«Люди просто перестанут верить государству»

— Безработный не имеет работы, а самозанятый работает и платит налог. О какой теневой занятости говорит Николай Арефьев, не понимаю. Только за первый год введения режима из «серой зоны» вышли почти 400 тысяч человек, 85% из которых ранее вообще не декларировали доходы, что принесло в бюджет более 1 миллиарда рублей. Благодаря самозанятости зарегистрировали 4,3 триллионов доходов, что дает нам в среднем 215 млрд налогов, а это 43 млрд налогов в среднем в год, — приводит расчеты член Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека Игорь Ким. — Когда вводили режим самозанятых, многие не спешили регистрироваться в этом статусе. Люди не доверяли властям и полагали, что сначала всех «посчитают», а потом увеличат налоги. Если отменят самозанятость, государству после этого верить перестанут вообще и уйдут в тень на веки вечные и никакой уже «морковкой» из этой тени будет не выманить.