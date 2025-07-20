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Работа Берут пенсионеров: в Ярославле назвали денежные подработки для возрастных сотрудников

Берут пенсионеров: в Ярославле назвали денежные подработки для возрастных сотрудников

Публикуем варианты вакансий от «Авито»

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5 комментариев
В Ярославле ищут пенсионеров на подработку | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле ищут пенсионеров на подработку | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле ищут пенсионеров на подработку

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

По данным государственной службы занятости населения на 1 июля 2025 года количество безработных в регионе составляло всего 0,5%. Это очень низкая цифра. Но у такого явления есть и обратная сторона — нехватка кадров. В таких условиях работодатели начали лояльно относиться к приему на вакансии таких сотрудников, которым раньше могли отказать. В том числе, гораздо охотнее стали брать людей старшего поколения.

В «Авито» сделали подборку денежных вакансий для подработки пенсионеров. Смотрим, что предлагают.

Сотрудник склада

11 500 рублей за 12-часовую смену и 5800 рублей за 5 часов работы обещают платить сотруднику склада. Он может выходить на работу по гибкому графику, но не менее 20 часов в неделю. Как отмечено в вакансии, для сотрудника склада предусмотрена почасовая оплата работы и возможность выбрать удобное место ближе к дому. Начало работы — после 16 часов. Платить обещают даже в том случае, если работы нет. Медкнижка кандидату не понадобится.

Хаусмастер

Хаусмастера или сотрудника для выполнения мелких ремонтных работ ищет компания по предоставлению жилья в посуточною аренду. От кандидата требуются соответствующие навыки, а инструментом и расходными материалами его обеспечат, как и рабочим местом в собственной мастерской. Хаусмастер может выбирать смены по удобному гибкому графику. Оплата в месяц составит 60 000-90 000 рублей.

Автомойщик

Сотруднику автомоечного комплекса предлагают от 55 000 рублей в месяц и работу в ночные смены с 21.00 до 9.00 часов. Желателен опыт работы, но готовы принять ответственного и аккуратного новичка, чтобы обучить его технологиям и процессу автомойки. Сотрудник займется мойкой и химчисткой автотранспорта, будет работать в удобных боксах, где есть комната для комфортного отдыха. Работать можно от 4 до 15 часов в сутки.

Продавец в ресторане

В ресторан быстрого питания требуется продавец. Компания готова рассмотреть и кандидатуры людей старше 45 лет. Подработка возможна сменами от четырех часов. Работодатель обещает обучение, корпоративный тариф на мобильную связь, скидки у партнеров и зарплату в размере 30000 — 35000 pублей в мecяц.

Упаковщик

В компанию требуется упаковщик. В задачи работника будет входить упaoвка ручным и машинным метoдом (сбоp кopoбoчeк, подаpoчныx набоpoв, упaкoвкa игpушек, бpелкoв, знaчков в индивидуaльную упaковку). Опыт не требуется. Подрабатывать можно днем (с 8 до 20 часов) или ночью (с 20 до 8 часов). Оплата сразу после смены — 3000 рублей.

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Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Вакансии Работа Пенсионеры
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Комментарии
5
Гость
35 минут
И как вы представляете себе пенсионера, человека за 60 лет в качестве, скажем, работника склада по 12 часов тягающего коробки?
Гость
11 минут
В эсс-корт ещё можно.
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