МОК восстановил членство Олимпийского комитета России и рекомендовал снять санкции со спортсменов

С 2022 года российские спортсмены могли участвовать в соревнованиях только в нейтральном статусе Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

Международный олимпийский комитет временно восстановил членство Олимпийского комитета России. Информацию об этом опубликовали на сайте МОК.

«Исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) временно отменил приостановку деятельности ОКР, действовавшую с 12 октября 2023 года», — говорится в сообщении организации.

Решение об этом приняли после тщательного анализа, проведенного комиссией комитета по правовым вопросам. Вместе с этим МОК рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов.

Все спортсмены, вновь возвращающиеся к международным соревнованиям, должны пройти многократное тестирование перед возвращением на основе оценки рисков для здоровья. По информации комитета, международные спортивные организации должны обеспечить равные условия для российских спортсменов, которые хотят участвовать в квалификационных соревнованиях на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе.

Также это касается и проверки на допинг. Если Российское агентство по борьбе с допингом не восстановят до начала Олимпиады-2028, то проверкой российских спортсменов будет заниматься Международное агентство по тестированию на допинг (ITA).

Это стало возможным благодаря слаженной юридической и дипломатической деятельности Минспорта и Олимпийского комитета России. Об этом заявил министр спорта России Михаил Дегтярев.

«Возвращение нашей страны в олимпийскую семью — это зеленый свет для международных федераций по восстановлению в правах всех наших атлетов», — цитирует министра спорта Telegram-канал «Пулемет Дегтярева».

По его словам, предстоит еще большая работа по реализации решений МОК в международных организациях. Однако комитет дает четкий сигнал: олимпийское движение должны быть вне политики».

Далее МОК утвердит решение о демонстрации российского флага и гимна на Олимпийских играх в «подходящее время». Однако организация откажется от проведения мероприятий под своей эгидой в России и не станет приглашать российских государственных чиновников на свои события.

Ограничения МОК действовали с 2022 года, когда международным федерациям рекомендовали не допускать россиян и белорусов к соревнованиям. Позже на некоторых мероприятиях им разрешили выступать в нейтральном статусе.