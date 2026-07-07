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Дороги и транспорт В Ярославле ищут перевозчика на обслуживание электробусов за 47 миллионов рублей

В Ярославле ищут перевозчика на обслуживание электробусов за 47 миллионов рублей

Рассказываем, что известно о закупке

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Сколько электробусов в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСколько электробусов в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сколько электробусов в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле ищут перевозчика на обслуживание маршрутов электробусов. Такой контракт появился на сайте «Госзакупки» 2 июля. Заказчик — областной «Организатор перевозок Ярославской области».

За обслуживание маршрутов № 50 «Крестобогородская — 15 МКР» и № 60 «Улица Рыкачева — Улица Автозаводская» власти готовы заплатить 47,9 миллиона рублей. Контракт будет действовать с 1 августа по 31 декабря 2026 года. Подать заявку можно до 14 июля.

На маршруте № 50 должны работать 22 электробуса, а на маршруте № 60 — 12. Все рейсы должны выполняться строго по расписанию. Однако есть исключения, при которых маршрут может отставать от графиков:

  • ДТП не по вине подрядчика;

  • пробки и неблагоприятные погодные условия;

  • временные перекрытия дороги.

«Допускается отклонение от установленного расписанием времени отправления с начального остановочного пункта маршрута не более чем на пять минут при опоздании», — отмечено в контракте.

Требования введены и для самих электробусов. Например, они обязательно должны быть оснащены кондиционерами, валидаторами и камерами видеонаблюдения. А водители должны одеваться по форме — рубашки с длинным или коротким рукавами и брюки.

Ранее читатели 76.RU назвали свой любимый городской маршрут общественного транспорта. Победителем по итогам опроса редакции стал электробус № 50. Мы рассказывали, за что ярославцы выбирают этот вид транспорта.

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Комментарии
5
Гость
22 минуты
Отличная новость! Пусть всё работает как надо.
Гость
23 минуты
Хорошо, что электробусы продолжают развивать
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Гость
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