В Ярославле ищут перевозчика на обслуживание электробусов за 47 миллионов рублей

Сколько электробусов в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле ищут перевозчика на обслуживание маршрутов электробусов. Такой контракт появился на сайте «Госзакупки» 2 июля. Заказчик — областной «Организатор перевозок Ярославской области».

За обслуживание маршрутов № 50 «Крестобогородская — 15 МКР» и № 60 «Улица Рыкачева — Улица Автозаводская» власти готовы заплатить 47,9 миллиона рублей. Контракт будет действовать с 1 августа по 31 декабря 2026 года. Подать заявку можно до 14 июля.

На маршруте № 50 должны работать 22 электробуса, а на маршруте № 60 — 12. Все рейсы должны выполняться строго по расписанию. Однако есть исключения, при которых маршрут может отставать от графиков:

ДТП не по вине подрядчика;

пробки и неблагоприятные погодные условия;

временные перекрытия дороги.

«Допускается отклонение от установленного расписанием времени отправления с начального остановочного пункта маршрута не более чем на пять минут при опоздании», — отмечено в контракте.

Требования введены и для самих электробусов. Например, они обязательно должны быть оснащены кондиционерами, валидаторами и камерами видеонаблюдения. А водители должны одеваться по форме — рубашки с длинным или коротким рукавами и брюки.