Близнецы скончались после вакцинации — их матери грозит казнь в США

Американку обвинили в убийстве своих детей Источник: cnn.com

В США предъявили обвинение матери двух близнецов. Дети женщины скончались весной прошлого года. Она уверяет, что причиной смерти стали прививки, однако у полиции другая версия.

Жительницу штата Айдахо Андреу Шоу арестовали на прошлой неделе. Ей инкриминируют два убийства первой степени из-за смерти ее полуторагодовалых близнецов. Если суд признает женщину виновной, ей грозит пожизненное заключение или смертная казнь, сообщает CNN.

Адвокат женщины настаивает на том, что «она не сделала ничего, что могло бы стать причиной смерти двух детей». По его версии, организмы малышей не выдержали побочных реакций на вакцинацию. Близнецы родились недоношенными. Они провели 77 дней в отделении интенсивной терапии для новорожденных. Юрист также указал на то, что мать заметила реакцию своих детей на укол и показывала их врачу.

Обвиняемая, когда еще была на свободе, пришла на телевизионное ток-шоу. Она плакала, описывая состояние своих детей после плановых прививок от гепатита А, дифтерии, столбняка, коклюша и гриппа. Женщина нашла их тела в кроватке, где они лежали неподвижно на животах.

Полицейские выдвигают свой вариант развития событий. Они предположили, что смерть детей произошла из-за удушения. Причиной мог стать послеродовой обморок, из-за которого Андреа Шоу причинила травмы своим младенцам.