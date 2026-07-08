США нанесли мощные авиаудары по Ирану — что случилось

Три танкера получили урон от выпущенных снарядов Источник: Amirhosein Khorgooi / Associated Press

В ночь на среду военно-воздушные силы США начали серию авиаударов по объектам на юге Ирана. Обострение отношений между Тегераном и Вашингтоном случилось после инцидента в Ормузском проливе.

В Центральном командовании американских войск (CENTCOM) заявили, что Иран нарушил условия режима прекращения огня. Операция стала ответом на недавние удары иранских сил по трем коммерческим судам в Ормузском проливе.

Президент США Дональд Трамп отдал приказ о нанесении ударов по Ирану во время саммита НАТО в Анкаре. Об этом написал в социальной сети X журналист Axios Барак Равид. Пока неясно, как долго будут идти военные действия: их длительность будет зависеть от результатов переговоров.

Американские военные атаковали несколько ключевых объектов в прибрежных районах — системы ПВО, склады ракет, пусковые установки беспилотников, береговые радары и объекты портовой инфраструктуры. Эти удары не стали пропорциональным ответом, а носят характер наказания, сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника США.

Иранские СМИ сообщили о взрывах в нескольких населенных пунктах, включая Бендер-Аббас, Сирик и остров Кешм. Телеканал Press TV уточнил, что в ходе ударов пострадали несколько человек. На кадрах, распространяемых в соцсетях, видны столбы дыма и вспышки от взрывов в ночном небе.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил в соцсети X, что нападения США нарушили временное соглашение.

В ответ на удары Соединенных Штатов иранское Министерство иностранных дел обвинило США в несоблюдении Исламабадского меморандума о взаимопонимании. В ведомстве предупредили, что Тегеран примет все необходимые меры для защиты своих интересов и безопасности.

Ранее США отменили часть послаблений в санкциях против Ирана. Соединенные Штаты отозвали временную лицензию на экспорт иранской нефти. С 7 июля действует запрет на новые сделки с иранским нефтяным сектором, старые контракты компании должны завершить до 17 июля. Это привело к росту мировых цен на нефть.