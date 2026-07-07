Зеленая кровь: зачем все вокруг пьют хлорофилл и правда ли он так полезен

Звёзды задали моду на зеленые капли — что об этом думают врачи? Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU

В соцсетях снова оживление — на этот раз зеленый бум. Блогеры, модели и мировые звёзды один за другим начинают добавлять в воду ярко-изумрудные капли и обещают подписчикам чистую кожу, детокс и даже исчезновение неприятного запаха тела. Хлорофилл — тот самый зеленый пигмент, который отвечает за фотосинтез в растениях, — неожиданно стал главным бьюти-допингом 2026 года. Но что за этим стоит — реальная польза или очередной вирусный трюк маркетологов? NGS.RU разбирается вместе с экспертами, откуда взялся тренд, кто из звезд его поддерживает и стоит ли бежать за заветным флакончиком.

Откуда взялся тренд

Первая волна популярности хлорофилла захлестнула соцсети еще в 2021 году, когда TikTok заполонили видео с обещаниями чистой кожи и детокса. Но по-настоящему вирусным тренд стал гораздо позже — когда к нему присоединились мировые знаменитости.

Одними из первых моду на хлорофилловую воду ввели Гвинет Пэлтроу и Кортни Кардашьян-Баркер — обе продвигают зеленый напиток через собственные бренды. Затем к ним присоединилась и актриса Риз Уизерспун, которая тоже включила хлорофилл в свой ежедневный рацион.

Не отстают и модели: Джиджи и Белла Хадид начинают свой день со стакана минеральной воды с хлорофиллом и цинком — так называемого «напитка для сияния». А совсем недавно о своем интересе к тренду заявила рэперша Карди Би. Из российских селебрити хлорофиллом публично увлекаются Виктория Боня и Алена Водонаева.

Что такое хлорофилл

Валерия Гладышева Нутрициолог, автор телеграм-канала «Антихрупкость» Личный сайт

Нутрициолог Валерия Гладышева напомнила, что хлорофилл — это зеленый пигмент, содержащийся в растительных клетках, который отвечает за процесс фотосинтеза. У него действительно есть полезные свойства: антибактериальный эффект и улучшение качества желчи, но уповать только на добавку — большая ошибка.

«Если бы мы ели достаточное количество зелени, то мы бы получали эту пользу из нее. Но обычно мы съедаем огурец, помидор, пару листиков салата — этого мало. Зелень должна быть разной и нескольких видов сразу: петрушка, кинза, шпинат, рукола и так далее, около 100–300 граммов в день, в зависимости от ваших потребностей в клетчатке, микроэлементах и калориях», — объяснила нутрициолог.

Жидкий хлорофилл — не замена зелени (это важно) Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Валерия Гладышева акцентирует внимание на том, что жидкий хлорофилл — это не замена зелени. В нем не содержится достаточного количества клетчатки: хлорофилловые добавки не содержат пищевых волокон, которые важны для пищеварения.

В хлорофилле также ограниченный состав витаминов и минералов: листовая зелень содержит магний, калий, витамин К1, фолаты и антиоксиданты, а хлорофилл дает только антиоксидантную поддержку.

«Если вы хотите получать пользу хлорофилла, лучше есть свежую зелень и добавлять спирулину и хлореллу, которые дают больше питательных веществ, чем синтетический хлорофилл», — резюмирует нутрициолог.

Ирина Барчукова Врач — дерматолог-косметолог, стаж 13 лет Личный сайт

Что касается приема внутрь в виде БАДов, здесь еще строже: что хорошо одному, может быть плохо для другого. Врач — дерматолог-косметолог Ирина Барчукова рекомендует отдавать предпочтение люцерне, а не синтетическому хлорофиллу.

«Дозировка рассчитывается индивидуально. Нельзя применять на постоянной основе, нужно делать перерывы после курса — от 6 месяцев до года. Чрезмерное употребление приводит к аллергическим реакциям, расстройствам желудка и диарее. Перед применением нужно проконсультироваться с врачом-дерматологом, терапевтом и гастроэнтерологом. Прежде чем чиститься и восстанавливаться, нужно провериться на наличие паразитов как внутри, так и снаружи — это уже определяет врач», — наставляет Ирина Барчукова.

А что насчет косметики?

Хлорофилл популярен не только как пищевая добавка, но и как компонент уходовой косметики. Ирина Барчукова считает это оправданным: зеленый пигмент работает как детокс.

«Он нейтрализует и выводит из организма токсины, обладает мощнейшими стимулирующими и укрепляющими свойствами: поддерживает и стимулирует кроветворение (гемопоэз), обновление тканей и быстрое заживление ран, стимулирует иммунную систему, помогает защитить клетки организма от воспалительных реакций, восстанавливает естественные волокна коллагена и эластина как при наружном приеме косметических средств, так и при приеме внутрь, обладая заживляющими свойствами», — перечисляет плюсы косметолог.

Косметика с хлорофиллом работает как детокс Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU

По словам Ирины Барчуковой, косметика с хлорофиллом решает сразу несколько задач: во-первых, она обладает противовоспалительным эффектом благодаря бактерицидным свойствам, так что ее можно рекомендовать при акне. Во-вторых, является действенным антиоксидантом, предотвращает окислительный стресс, замедляя процесс старения.

«Косметика с хлорофиллом также обладает увлажняющими и регенераторными свойствами, она питает и восстанавливает, укрепляет стенки сосудов», — подытоживает косметолог.

Хлорофилл добавляют практически во все косметические средства: маски, сыворотки, кремы, тоники, лосьоны, гели для умывания, пенки.

«Это хороший бережный подход в базовом уходе, чтобы выровнять тон, успокоить кожу», — отмечает Ирина Барчукова.

Топовые по составу производители косметики с хлорофиллом — американские марки Healthis и Now Foods. Хороши варианты с арктической ламинарией, то есть водорослями в составе, а также Maxler, Swanson, Nature's sunshine products и «Архангельский Водорослевый Комбинат».

Есть ли противопоказания? Да, но их не много. Ирина Барчукова предупреждает об индивидуальной непереносимости компонента и фотосенсибилизации (повышенной чувствительности организма к ультрафиолету).

«Производное хлорофилла — хлорофиллин — повышает чувствительность кожи к солнцу, поэтому обязательно нужно применять SPF-кремы», — предупреждает дерматолог и добавляет, что не стоит сочетать хлорофилл с ретинолом и пилингами.

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