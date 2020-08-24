В одном жить можно: губернатор рассказал, что будет с тремя подъездами взорвавшегося дома

Власти сказали, что будет с 3 подъездами взорвавшегося дома в Ярославле
В третьем подъезде жить можно.
Такие выводы по взорвавшемуся дому озвучил губернатор:
— В субботу поручил в течение трех дней дать заключение о возможности проживания в доме. В рамках поручения специалистами института «Ярославльгражданпроект» проведено детальное обследование конструктивных элементов здания, сделаны предварительные выводы о состоянии дома.
Главное, что мы понимаем на сегодня: третий подъезд дома сохранен в рабочем состоянии и в нем возможно проживание жильцов. Состояние первого — ограниченно-работоспособное, в этом подъезде мы можем только обеспечить доступ людей за личными вещами, это будет сделано в ближайшее время. Сопровождать жильцов в целях безопасности будут сотрудники МЧС и УВД. Второй подъезд поврежден больше всех и находится в аварийном состоянии.
Ограничения на доступ будут сниматься поэтапно, по мере проведения противоаварийных и ремонтно-восстановительных работ. Ожидаем окончательных результатов экспертизы, — сказал Дмитрий Миронов.
В каком состоянии сейчас газо- и водоснабжение в доме, глава региона не сказал.
Вся оперативная информация о ЧП — в нашей хронике.