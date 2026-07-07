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Бизнес Строят склады под Ярославлем Михаил Евраев рассказал, на чем зарабатывает Ярославская область

Михаил Евраев рассказал, на чем зарабатывает Ярославская область

И анонсировал сроки открытия складов "

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Губернатор Михаил Евраев рассказал, на чем зарабатывает Ярославская область | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUГубернатор Михаил Евраев рассказал, на чем зарабатывает Ярославская область | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Губернатор Михаил Евраев рассказал, на чем зарабатывает Ярославская область

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Губернатор Михаил Евраев рассказал, на чем зарабатывает Ярославская область. По его словам, инвестиции несут промышленность, агропром, строительство жилья и отелей, туризм.

«Драйвером экономики на сегодняшний день являются частные инвестиции, как и всегда. <…> У нас сейчас в работе 425 млрд инвестиций. Не в разговорах — в работе, — прокомментировал губернатор в интервью RTVI 6 июля. — Для меня важны все инвесторы, и маленькие, и средние, и большие. И в любом направлении».

Он также отметил, что в регионе строятся логистические центры популярных сетей, работа которых нацелена не только на Ярославскую область, но и на соседние регионы.

«У нас недавно открылся Ozon, огромные склады, 120-130 тысяч квадратных метров. Сейчас еще 30 тысяч коллеги открывают. Wildberries занимается строительством. Скоро будем вводить первую очередь. Надеюсь, в конце августа — начале сентября, мы это сделаем. В общей сложности — это будет порядка 120 тысяч „квадратов“. <…> Это на весь Северо-Восток. Это огромные логистические центры, который либо уже построены, либо будут строиться», — прокомментировал Михаил Евраев.

Как ранее рассказывали 76.RU в пресс-службе компании Wildberries & Russ, компания находится на завершающей стадии реализации первого этапа проекта по строительству логистического комплекса. После завершения строительно-монтажных работ начнется получение необходимых документов и ввод объекта в эксплуатацию.

К слову, компания собирается реализовать в регионе еще один проект. Глава Wildberries Татьяна Ким анонсировала, что пункты выдачи заказов Wildberries в Ярославской области будут использоваться для централизованного сбора отработанных батареек.

Мы делали репортаж из деревень, рядом с которыми стоят склады. Местные жители по-разному отнеслись к перспективе соседства с логистическими центрами.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Wildberries и Russ Склад Ozon Михаил Евраев Логистический центр
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Комментарии
29
Гость
12 минут
Ну и все-таки об источниках дохода, может ???
Гость
16 минут
Дак на чём зарабатывает? Инвестиции это не доход. В интервью больше интересно про дефицит бензина, а то в начале рассказывали, что всё нормально и не надо паники, а оказывается есть озвученная им причина.
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Гость
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