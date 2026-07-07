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Еда С грядки на стол: 8 свежих летних салатов из того, что прямо сейчас растет на даче

С грядки на стол: 8 свежих летних салатов из того, что прямо сейчас растет на даче

Доза витаминов с ароматом лета — без лишних хлопот

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Дачный урожай легко превращается в быстрый обед без сложных заправок и долгой подготовки | Источник: GPTДачный урожай легко превращается в быстрый обед без сложных заправок и долгой подготовки | Источник: GPT

Дачный урожай легко превращается в быстрый обед без сложных заправок и долгой подготовки

Источник:

GPT

Дача — это когда счастье буквально растет под ногами: сорвал пучок зелени, пару овощей — и уже можно собирать обед. В таких салатах нет ничего лишнего — только то, что созрело в этом сезоне, плюс простая заправка, которая не забивает натуральный вкус. Эти рецепты построены так, чтобы использовать именно дачные продукты на пике их свежести — от первой редиски до поздних помидоров.

Салат из молодой редиски, огурца и зеленого лука

Этот салат — про чистый, звонкий вкус: хруст редиски, мягкость огурца и пряность свежей зелени. Он раскрывается лучше всего, если не держать его долго — пусть соки остаются в овощах до самой подачи. Легкая сметанная заправка добавляет нежности, но не утяжеляет.

Ингредиенты:

  • редис, тонко нарезанный — 200 г;

  • огурец без кожуры, кубиками — 250 г;

  • зеленый лук, мелко рубленный — 30 г;

  • укроп, мелко рубленный — 20 г;

  • сметана — 3 ст. л.;

  • соль — щепотка;

  • черный перец — по вкусу.

Редис лучше сохраняет хруст, если заправлять его прямо перед подачей | Источник: GPTРедис лучше сохраняет хруст, если заправлять его прямо перед подачей | Источник: GPT

Редис лучше сохраняет хруст, если заправлять его прямо перед подачей

Источник:

GPT

Как готовить:

  1. Редис нарезать тонкими кружочками или полукружиями.

  2. Огурец очистить от кожуры и нарезать кубиками.

  3. Зелень промыть, обсушить и мелко порубить.

  4. В миске соединить овощи и зелень, аккуратно перемешать.

  5. Добавить сметану, соль и перец, перемешать еще раз и подавать сразу.

Теплый салат с молодой картошкой и щавелем

Здесь работает контраст температур и вкусов: теплая картошка, чуть рассыпчатая, и свежий щавель с яркой кислинкой. Это почти как воспоминание о даче из детства — простое, но очень уютное. Заправка из масла и горчицы связывает всё в один гармоничный вкус.

Ингредиенты:

  • молодой картофель, отваренный в мундире — 400 г;

  • листья щавеля — 100 г;

  • петрушка, мелко рубленная — 20 г;

  • подсолнечное масло — 2 ст. л.;

  • горчица столовая — 1 ч. л.;

  • соль и перец — по вкусу;

  • яйцо вареное — 1 шт. (по желанию).

Щавель добавляет теплым овощам яркую кислинку и делает вкус более живым | Источник: GPTЩавель добавляет теплым овощам яркую кислинку и делает вкус более живым | Источник: GPT

Щавель добавляет теплым овощам яркую кислинку и делает вкус более живым

Источник:

GPT

Как готовить:

  1. Картофель отварить до мягкости, остудить и нарезать крупными дольками.

  2. Щавель промыть, обсушить, крупные листья порвать руками.

  3. Для заправки смешать масло, горчицу, соль и перец.

  4. Выложить теплый картофель в миску, добавить щавель и петрушку.

  5. Полить заправкой, аккуратно перемешать и при желании украсить дольками яйца.

Салат с помидорами, базиликом и молодой моцареллой

Классика, которая на даче звучит особенно чарующе: спелые помидоры, душистый базилик и нежная моцарелла. Здесь не нужны сложные соусы — достаточно хорошего масла и щепотки соли, чтобы подчеркнуть то, что и так идеально созрело на солнце.

Ингредиенты:

  • помидоры спелые, нарезанные крупными дольками — 350 г;

  • моцарелла (шарики или ломтики) — 200 г;

  • листья базилика — 15 г;

  • оливковое масло — 2,5 ст. л.;

  • бальзамический крем — 1 ч. л. (по желанию);

  • соль и перец — по вкусу.

Спелые помидоры раскрываются лучше всего с маслом, солью и свежей зеленью | Источник: GPTСпелые помидоры раскрываются лучше всего с маслом, солью и свежей зеленью | Источник: GPT

Спелые помидоры раскрываются лучше всего с маслом, солью и свежей зеленью

Источник:

GPT

Как готовить:

  1. Помидоры нарезать крупными дольками или оставить половинками, если они небольшие.

  2. Моцареллу нарезать ломтиками либо использовать целиком, если это мини-шарики.

  3. На тарелку выложить слоями помидоры и моцареллу, чередуя их.

  4. Сверху разложить листья базилика.

  5. Сбрызнуть маслом, при желании добавить немного бальзамического крема, посолить и поперчить.

Овощной микс с кабачком и молодой морковью

Кабачок здесь не жарят, а используют сырым — тонкими лентами, чтобы сохранить его нежную текстуру. Молодая морковь дает сладковатую ноту, а легкая медово-лимонная заправка собирает всё вместе. Получается свежий, но не пустой салат, который хочется есть, сладко причмокивая.

Ингредиенты:

  • кабачок молодой, без семян — 300 г;

  • морковь молодая — 150 г;

  • микс салатных листьев — 100 г;

  • мед — 1 ч. л.;

  • лимонный сок — 1 ст. л.;

  • оливковое масло — 2 ст. л.;

  • соль и перец — по вкусу.

Сырой молодой кабачок сохраняет нежную текстуру, если нарезать его тонкими лентами | Источник: GPTСырой молодой кабачок сохраняет нежную текстуру, если нарезать его тонкими лентами | Источник: GPT

Сырой молодой кабачок сохраняет нежную текстуру, если нарезать его тонкими лентами

Источник:

GPT

Как готовить:

  1. Кабачок нарезать тонкими лентами овощечисткой.

  2. Морковь натереть на терке для корейской моркови или нарезать тонкими брусочками.

  3. В миску выложить салатные листья, сверху — кабачок и морковь.

  4. Смешать мед, лимонный сок, масло, соль и перец до однородности.

  5. Полить салат заправкой, аккуратно перемешать и дать постоять 5 минут перед подачей.

Зеленый салат с крапивой, снытью и яйцом

Для любителей «загадочных» вкусов: молодая крапива и сныть дают травянистую, чуть дикую ноту, которая отлично сочетается с нейтральным яйцом и сметаной. Главное — брать только самые молодые побеги и обязательно обдать их кипятком, чтобы убрать жгучесть.

Ингредиенты:

  • молодые побеги крапивы — 50 г;

  • молодые листья сныти — 50 г;

  • яйца вареные — 2 шт.;

  • сметана — 2,5 ст. л.;

  • зеленый лук — 20 г;

  • соль и перец — по вкусу.

Молодую крапиву нужно обдать кипятком, чтобы убрать жгучесть и сохранить травяной вкус | Источник: GPTМолодую крапиву нужно обдать кипятком, чтобы убрать жгучесть и сохранить травяной вкус | Источник: GPT

Молодую крапиву нужно обдать кипятком, чтобы убрать жгучесть и сохранить травяной вкус

Источник:

GPT

Как готовить:

  1. Крапиву и сныть промыть, залить кипятком на 1 минуту, затем откинуть на сито и остудить.

  2. Листья слегка отжать и порвать руками на кусочки.

  3. Яйца очистить и нарезать кубиками.

  4. Зеленый лук промыть, обсушить и мелко нарезать.

  5. В миске соединить зелень, яйца и лук, заправить сметаной, посолить и поперчить, перемешать.

Салат с клубникой, руколой и козьим сыром

В этом салате прячется маленькая дачная интрига: сладкая клубника, пряная рукола и солоноватый козий сыр создают игру контрастов, где каждый вкус по очереди выходит на первый план. Легкая медово‑горчичная заправка связывает всё в единую историю — и получается блюдо, в котором есть и свежесть, и глубина.

Ингредиенты:

  • клубника спелая, нарезанная дольками — 200 г;

  • рукола — 100 г;

  • козий сыр раскрошенный — 120 г;

  • кедровые орешки, слегка обжаренные — 30 г;

  • мед — 1 ч. л.;

  • горчица дижонская — ½ ч. л.;

  • оливковое масло — 2 ст. л.;

  • лимонный сок — 1 ст. л.;

  • соль и перец — по вкусу.

Клубника хорошо сочетается с солоноватым сыром и пряной зеленью | Источник: GPTКлубника хорошо сочетается с солоноватым сыром и пряной зеленью | Источник: GPT

Клубника хорошо сочетается с солоноватым сыром и пряной зеленью

Источник:

GPT

Как готовить:

  1. Клубнику промыть, обсушить и нарезать дольками.

  2. В большой миске соединить руколу, клубнику и раскрошенный козий сыр.

  3. Для заправки взбить мед, горчицу, лимонный сок и оливковое масло до однородной эмульсии, добавить соль и перец.

  4. Полить салат заправкой и аккуратно перемешать, чтобы не помять ягоды.

  5. Посыпать сверху кедровыми орешками и подавать сразу — так лучше всего раскрывается контраст текстур и вкусов.

Салат со стручковой фасолью, молодой морковью и чесноком

Теплый, пряный и очень уютный: фасоль остается слегка хрустящей, морковь — сочной, а чеснок и петрушка добавляют яркий аромат. Этот салат хорош и как самостоятельная закуска, и как гарнир к запеченной курице или рыбе.

Ингредиенты:

  • стручковая фасоль — 300 г;

  • морковь молодая — 150 г;

  • чеснок — 2 зубчика;

  • петрушка — листья, 20 г;

  • оливковое масло — 3 ст. л.;

  • сок лимона — 1 ст. л.;

  • соль и перец — по вкусу.

Фасоль остается слегка хрустящей после короткой варки и быстрого охлаждения | Источник: GPTФасоль остается слегка хрустящей после короткой варки и быстрого охлаждения | Источник: GPT

Фасоль остается слегка хрустящей после короткой варки и быстрого охлаждения

Источник:

GPT

Как готовить:

  1. Фасоль отварить в кипящей подсоленной воде 3–4 минуты до состояния аль денте, затем сразу переложить в ледяную воду на 1–2 минуты и откинуть на сито.

  2. Морковь нарезать тонкими брусочками или натереть на терке для корейской моркови.

  3. Чеснок измельчить, петрушку мелко порубить.

  4. В большой миске соединить фасоль, морковь, чеснок и петрушку.

  5. Смешать масло и лимонный сок, заправить салат, посолить и поперчить, аккуратно перемешать. Подавать теплым или комнатной температуры.

Салат из молодой капусты с зеленым горошком и укропом

В этом салате — чистая июньская свежесть: хрустящая молодая капуста, сладкий горошек прямо с грядки и душистый укроп. Чтобы капуста стала мягче и лучше впитала заправку, ее стоит слегка помять руками — это маленький дачный секрет. Заправка на основе кефира делает вкус легким и чуть освежающим.

Ингредиенты:

  • капуста молодая, тонко нашинкованная — 300 г;

  • горошек зеленый, свежий или бланшированный — 150 г;

  • укроп, мелко рубленный — 20 г;

  • кефир 1% — 3 ст. л.;

  • лимонный сок — 1 ч. л.;

  • соль и перец — по вкусу.

Молодая капуста становится мягче, если слегка помять ее руками перед заправкой | Источник: GPTМолодая капуста становится мягче, если слегка помять ее руками перед заправкой | Источник: GPT

Молодая капуста становится мягче, если слегка помять ее руками перед заправкой

Источник:

GPT

Как готовить:

  1. Капусту нашинковать тонкой соломкой, переложить в миску и слегка помять руками до появления легкого сока.

  2. Горошек при необходимости бланшировать 1–2 минуты в кипящей воде, затем сразу охладить в ледяной воде и откинуть на сито.

  3. Укроп промыть, обсушить и мелко порубить.

  4. Соединить капусту, горошек и укроп в миске.

  5. Смешать кефир, лимонный сок, соль и перец, заправить салат и аккуратно перемешать. Подавать сразу, пока капуста сохраняет хруст.

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Мария ДжанлыМария Джанлы
Мария Джанлы
корреспондент эвергрин-редакции
Салат Рецепт
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