С грядки на стол: 8 свежих летних салатов из того, что прямо сейчас растет на даче

Дача — это когда счастье буквально растет под ногами: сорвал пучок зелени, пару овощей — и уже можно собирать обед. В таких салатах нет ничего лишнего — только то, что созрело в этом сезоне, плюс простая заправка, которая не забивает натуральный вкус. Эти рецепты построены так, чтобы использовать именно дачные продукты на пике их свежести — от первой редиски до поздних помидоров.
Салат из молодой редиски, огурца и зеленого лука
Этот салат — про чистый, звонкий вкус: хруст редиски, мягкость огурца и пряность свежей зелени. Он раскрывается лучше всего, если не держать его долго — пусть соки остаются в овощах до самой подачи. Легкая сметанная заправка добавляет нежности, но не утяжеляет.
Ингредиенты:
редис, тонко нарезанный — 200 г;
огурец без кожуры, кубиками — 250 г;
зеленый лук, мелко рубленный — 30 г;
укроп, мелко рубленный — 20 г;
сметана — 3 ст. л.;
соль — щепотка;
черный перец — по вкусу.
Как готовить:
Редис нарезать тонкими кружочками или полукружиями.
Огурец очистить от кожуры и нарезать кубиками.
Зелень промыть, обсушить и мелко порубить.
В миске соединить овощи и зелень, аккуратно перемешать.
Добавить сметану, соль и перец, перемешать еще раз и подавать сразу.
Теплый салат с молодой картошкой и щавелем
Здесь работает контраст температур и вкусов: теплая картошка, чуть рассыпчатая, и свежий щавель с яркой кислинкой. Это почти как воспоминание о даче из детства — простое, но очень уютное. Заправка из масла и горчицы связывает всё в один гармоничный вкус.
Ингредиенты:
молодой картофель, отваренный в мундире — 400 г;
листья щавеля — 100 г;
петрушка, мелко рубленная — 20 г;
подсолнечное масло — 2 ст. л.;
горчица столовая — 1 ч. л.;
соль и перец — по вкусу;
яйцо вареное — 1 шт. (по желанию).
Как готовить:
Картофель отварить до мягкости, остудить и нарезать крупными дольками.
Щавель промыть, обсушить, крупные листья порвать руками.
Для заправки смешать масло, горчицу, соль и перец.
Выложить теплый картофель в миску, добавить щавель и петрушку.
Полить заправкой, аккуратно перемешать и при желании украсить дольками яйца.
Салат с помидорами, базиликом и молодой моцареллой
Классика, которая на даче звучит особенно чарующе: спелые помидоры, душистый базилик и нежная моцарелла. Здесь не нужны сложные соусы — достаточно хорошего масла и щепотки соли, чтобы подчеркнуть то, что и так идеально созрело на солнце.
Ингредиенты:
помидоры спелые, нарезанные крупными дольками — 350 г;
моцарелла (шарики или ломтики) — 200 г;
листья базилика — 15 г;
оливковое масло — 2,5 ст. л.;
бальзамический крем — 1 ч. л. (по желанию);
соль и перец — по вкусу.
Как готовить:
Помидоры нарезать крупными дольками или оставить половинками, если они небольшие.
Моцареллу нарезать ломтиками либо использовать целиком, если это мини-шарики.
На тарелку выложить слоями помидоры и моцареллу, чередуя их.
Сверху разложить листья базилика.
Сбрызнуть маслом, при желании добавить немного бальзамического крема, посолить и поперчить.
Овощной микс с кабачком и молодой морковью
Кабачок здесь не жарят, а используют сырым — тонкими лентами, чтобы сохранить его нежную текстуру. Молодая морковь дает сладковатую ноту, а легкая медово-лимонная заправка собирает всё вместе. Получается свежий, но не пустой салат, который хочется есть, сладко причмокивая.
Ингредиенты:
кабачок молодой, без семян — 300 г;
морковь молодая — 150 г;
микс салатных листьев — 100 г;
мед — 1 ч. л.;
лимонный сок — 1 ст. л.;
оливковое масло — 2 ст. л.;
соль и перец — по вкусу.
Как готовить:
Кабачок нарезать тонкими лентами овощечисткой.
Морковь натереть на терке для корейской моркови или нарезать тонкими брусочками.
В миску выложить салатные листья, сверху — кабачок и морковь.
Смешать мед, лимонный сок, масло, соль и перец до однородности.
Полить салат заправкой, аккуратно перемешать и дать постоять 5 минут перед подачей.
Зеленый салат с крапивой, снытью и яйцом
Для любителей «загадочных» вкусов: молодая крапива и сныть дают травянистую, чуть дикую ноту, которая отлично сочетается с нейтральным яйцом и сметаной. Главное — брать только самые молодые побеги и обязательно обдать их кипятком, чтобы убрать жгучесть.
Ингредиенты:
молодые побеги крапивы — 50 г;
молодые листья сныти — 50 г;
яйца вареные — 2 шт.;
сметана — 2,5 ст. л.;
зеленый лук — 20 г;
соль и перец — по вкусу.
Как готовить:
Крапиву и сныть промыть, залить кипятком на 1 минуту, затем откинуть на сито и остудить.
Листья слегка отжать и порвать руками на кусочки.
Яйца очистить и нарезать кубиками.
Зеленый лук промыть, обсушить и мелко нарезать.
В миске соединить зелень, яйца и лук, заправить сметаной, посолить и поперчить, перемешать.
Салат с клубникой, руколой и козьим сыром
В этом салате прячется маленькая дачная интрига: сладкая клубника, пряная рукола и солоноватый козий сыр создают игру контрастов, где каждый вкус по очереди выходит на первый план. Легкая медово‑горчичная заправка связывает всё в единую историю — и получается блюдо, в котором есть и свежесть, и глубина.
Ингредиенты:
клубника спелая, нарезанная дольками — 200 г;
рукола — 100 г;
козий сыр раскрошенный — 120 г;
кедровые орешки, слегка обжаренные — 30 г;
мед — 1 ч. л.;
горчица дижонская — ½ ч. л.;
оливковое масло — 2 ст. л.;
лимонный сок — 1 ст. л.;
соль и перец — по вкусу.
Как готовить:
Клубнику промыть, обсушить и нарезать дольками.
В большой миске соединить руколу, клубнику и раскрошенный козий сыр.
Для заправки взбить мед, горчицу, лимонный сок и оливковое масло до однородной эмульсии, добавить соль и перец.
Полить салат заправкой и аккуратно перемешать, чтобы не помять ягоды.
Посыпать сверху кедровыми орешками и подавать сразу — так лучше всего раскрывается контраст текстур и вкусов.
Салат со стручковой фасолью, молодой морковью и чесноком
Теплый, пряный и очень уютный: фасоль остается слегка хрустящей, морковь — сочной, а чеснок и петрушка добавляют яркий аромат. Этот салат хорош и как самостоятельная закуска, и как гарнир к запеченной курице или рыбе.
Ингредиенты:
стручковая фасоль — 300 г;
морковь молодая — 150 г;
чеснок — 2 зубчика;
петрушка — листья, 20 г;
оливковое масло — 3 ст. л.;
сок лимона — 1 ст. л.;
соль и перец — по вкусу.
Как готовить:
Фасоль отварить в кипящей подсоленной воде 3–4 минуты до состояния аль денте, затем сразу переложить в ледяную воду на 1–2 минуты и откинуть на сито.
Морковь нарезать тонкими брусочками или натереть на терке для корейской моркови.
Чеснок измельчить, петрушку мелко порубить.
В большой миске соединить фасоль, морковь, чеснок и петрушку.
Смешать масло и лимонный сок, заправить салат, посолить и поперчить, аккуратно перемешать. Подавать теплым или комнатной температуры.
Салат из молодой капусты с зеленым горошком и укропом
В этом салате — чистая июньская свежесть: хрустящая молодая капуста, сладкий горошек прямо с грядки и душистый укроп. Чтобы капуста стала мягче и лучше впитала заправку, ее стоит слегка помять руками — это маленький дачный секрет. Заправка на основе кефира делает вкус легким и чуть освежающим.
Ингредиенты:
капуста молодая, тонко нашинкованная — 300 г;
горошек зеленый, свежий или бланшированный — 150 г;
укроп, мелко рубленный — 20 г;
кефир 1% — 3 ст. л.;
лимонный сок — 1 ч. л.;
соль и перец — по вкусу.
Как готовить:
Капусту нашинковать тонкой соломкой, переложить в миску и слегка помять руками до появления легкого сока.
Горошек при необходимости бланшировать 1–2 минуты в кипящей воде, затем сразу охладить в ледяной воде и откинуть на сито.
Укроп промыть, обсушить и мелко порубить.
Соединить капусту, горошек и укроп в миске.
Смешать кефир, лимонный сок, соль и перец, заправить салат и аккуратно перемешать. Подавать сразу, пока капуста сохраняет хруст.