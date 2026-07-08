5 самых вкусных грибов июля: где их искать

Настало время уходить из леса не с пустыми руками Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Июль — время, когда в лесах России начинается первая по-настоящему массовая волна грибов. А чтобы не набрать полные корзины всего подряд, мы решили составить список самых вкусных грибов середины лета и указать точные маркеры, где их нужно искать.

Белый гриб

Самый ценный, ароматный и желанный трофей. Июльские белые грибы очень плотные и идеально подходят для жарки, супов и сушки.

В чаще леса вы белые грибы сейчас не найдете, так что далеко не заходите Источник: Юлия Тимохина / 72.RU

Где искать : белые любят свет и тепло, поэтому в глубине чащи их сейчас нет. Ищите их на опушках, лесных полянах, заброшенных лесных дорогах и в молодых березовых рощах.

Ориентир: поляны, заросшие низкой травой или мхом, неподалеку от дубов, берез или сосен.

Лисички

Яркие, ароматные, с легким фруктовым запахом. Лисички в июле растут огромными семьями. Их главное преимущество — они почти никогда не бывают червивыми благодаря особому веществу хиноманнозе, которое уничтожает паразитов.

Лисичек, конечно, и вдоль трасс полно, но настоящие грибники так не покупают! Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Где искать : во влажных местах, но с хорошим доступом света. Любят смешанные и хвойные леса (сосна, ель, береза).

Ориентир: часто прячутся под опавшей хвоей, в прошлогодней листве или во мху после сильных июльских дождей. Если нашли одну — смотрите под ноги, рядом гарантированно сидит целая «семья».

Подосиновики

Быстрорастущие мясистые грибы. Подосиновики (их еще называют красноголовиками) ценятся за плотную ножку и яркую шляпку.

Не нашли подосиновики в лесу — ищите их на рынке Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Где искать : подосиновики любят молодые осинники, перелески и мелколесье.

Ориентир: густые заросли высокой травы или папоротника рядом с молодыми деревьями.

Подберезовики

Подберезовики чуть мягче подосиновиков, но невероятно вкусны в жарке с картошкой.

Главное — донести подберезовики до дома, с их-то мягкостью Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Где искать : ищите подберезовики в светлых березняках и на окраинах болот.

Ориентир: естественно, главный ориентир для поиска подберезовиков — береза. Так что ваша цель — березовые рощи, хорошо прогреваемые солнцем опушки, поляны и пространство вдоль лесных дорог с достаточно влажной почвой.

Маслята

Небольшие грибы с характерной маслянистой и липкой шляпкой. Жюльены и маринады из июльских маслят получаются потрясающими.

Грибники! Маслята вас уже заждались Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Где искать : строго в сосновых лесах, особенно в молодых посадках. На открытых, хорошо прогреваемых солнцем местах.

Ориентир: песчаная почва, обочины лесных просек среди молодых сосенок.

Главные правила июльского сбора грибов

Отправляясь в лес по грибы, не забывайте несколько важных правил. Если погода сухая и жаркая, грибы уходят в тень, ищите их в низинах, во мху и густой траве. Если июль выдался дождливым, грибы «выходят» на открытые поляны и пригорки, где теплее.

Из-за тепла летние грибы (особенно подберезовики и маслята) растут стремительно и так же быстро червивеют. Идеальное время для похода — через 2–3 дня после теплого затяжного дождя, рано утром, пока роса не высохла (в мокрой траве шляпки грибов блестят и их легче заметить).

Ну а главное правило грибника: не уверен — не бери. В июле активизируются ложные лисички и желчные грибы (горчаки), которые маскируются под белые.