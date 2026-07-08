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Страна и мир Как быстро закрыть кредит — заемщикам дали простые советы

Как быстро закрыть кредит — заемщикам дали простые советы

Важно выбрать четкую стратегию

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Лучше сокращать срок погашения кредита, а не размер платежа | Источник: Леонид Меньшенин / 74.RUЛучше сокращать срок погашения кредита, а не размер платежа | Источник: Леонид Меньшенин / 74.RU

Лучше сокращать срок погашения кредита, а не размер платежа

Источник:
Леонид Меньшенин / 74.RU

Не нужно копить крупную сумму для разового погашения, оптимальнее делать регулярные небольшие досрочные взносы. При этом необходимо всегда выбирать сокращение срока кредита, а не уменьшение ежемесячного платежа. Об этом рассказала руководитель отдела ипотечного кредитования ГК «Гранель» Наталья Газетдинова.

«Частые платежи немного выгоднее, хотя эффект не такой значительный, как выбор режима погашения. Многие забывают и про текущий ежемесячный платеж перед досрочным взносом — это грозит просрочкой и пенями», — подчеркнула Газетдинова.

Если заемщик готов закрыть кредит полностью, эксперт советует заранее уточнить точный остаток на дату списания. Из-за ежедневного начисления процентов даже после внесения денег на счет может остаться задолженность — иногда на несколько тысяч рублей.

Наталья Газетдинова также отметила, что выгода от досрочного погашения часто теряется из-за технических просчетов. Если перевести деньги позже даты списания, часть суммы может уйти не на основной долг, а на текущие проценты.

Однако досрочное погашение подходит не всем. Например, если у семьи нет финансовой подушки, тратить все свободные деньги на ипотеку рискованно: при неожиданных расходах придется брать дорогой потребительский кредит, что сведет выгоду на нет. Поэтому на поздних этапах ипотеки, когда основная часть процентов уже выплачена, лучше рассмотреть вклад вместо досрочного взноса, пишет РИА Новости.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Кредит Досрочное погашение Долг Банк
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Комментарии
1
Гость
1 час
Нормальные советы. Я вот все хочу закрыть досрочно, но накопить не могу. Попробую мелкими платежами
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Гость
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