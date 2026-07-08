Как быстро закрыть кредит — заемщикам дали простые советы

Лучше сокращать срок погашения кредита, а не размер платежа Источник: Леонид Меньшенин / 74.RU

Не нужно копить крупную сумму для разового погашения, оптимальнее делать регулярные небольшие досрочные взносы. При этом необходимо всегда выбирать сокращение срока кредита, а не уменьшение ежемесячного платежа. Об этом рассказала руководитель отдела ипотечного кредитования ГК «Гранель» Наталья Газетдинова.

«Частые платежи немного выгоднее, хотя эффект не такой значительный, как выбор режима погашения. Многие забывают и про текущий ежемесячный платеж перед досрочным взносом — это грозит просрочкой и пенями», — подчеркнула Газетдинова.

Если заемщик готов закрыть кредит полностью, эксперт советует заранее уточнить точный остаток на дату списания. Из-за ежедневного начисления процентов даже после внесения денег на счет может остаться задолженность — иногда на несколько тысяч рублей.

Наталья Газетдинова также отметила, что выгода от досрочного погашения часто теряется из-за технических просчетов. Если перевести деньги позже даты списания, часть суммы может уйти не на основной долг, а на текущие проценты.