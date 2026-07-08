Как быстро закрыть кредит — заемщикам дали простые советы

Не нужно копить крупную сумму для разового погашения, оптимальнее делать регулярные небольшие досрочные взносы. При этом необходимо всегда выбирать сокращение срока кредита, а не уменьшение ежемесячного платежа. Об этом рассказала руководитель отдела ипотечного кредитования ГК «Гранель» Наталья Газетдинова.
«Частые платежи немного выгоднее, хотя эффект не такой значительный, как выбор режима погашения. Многие забывают и про текущий ежемесячный платеж перед досрочным взносом — это грозит просрочкой и пенями», — подчеркнула Газетдинова.
Если заемщик готов закрыть кредит полностью, эксперт советует заранее уточнить точный остаток на дату списания. Из-за ежедневного начисления процентов даже после внесения денег на счет может остаться задолженность — иногда на несколько тысяч рублей.
Наталья Газетдинова также отметила, что выгода от досрочного погашения часто теряется из-за технических просчетов. Если перевести деньги позже даты списания, часть суммы может уйти не на основной долг, а на текущие проценты.
Однако досрочное погашение подходит не всем. Например, если у семьи нет финансовой подушки, тратить все свободные деньги на ипотеку рискованно: при неожиданных расходах придется брать дорогой потребительский кредит, что сведет выгоду на нет. Поэтому на поздних этапах ипотеки, когда основная часть процентов уже выплачена, лучше рассмотреть вклад вместо досрочного взноса, пишет РИА Новости.