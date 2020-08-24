Что случилось в ярославской квартире, где взорвался газ: версии следователей и жильцов

Следователи и жильцы озвучили версии причин взрыва газа в Ярославле
Ярославль до сих пор живет под впечатлением от трагического происшествия, которое случилось 21 августа. Около 19 часов 20 минут в доме на улице Батова прозвучал взрыв. Его центром, по версии следователей, стала квартира на четвертом этаже. Хозяйка жилища Елена Калошина погибла — взрывной волной ее выкинуло из окна на улицу. Также погибли ее соседи снизу — 8-летний мальчик и его мама, которых придавило обломками. До сих пор все гадают, что могло стать причиной трагедии. Мы собрали версии, которые озвучивают следователи и жильцы пострадавшего дома. И попытались найти ответы на вопросы, которые часто всплывают при обсуждении темы.
Утечка газа или взрыв тепловой пушки
СЮЖЕТ
Сначала официальная информация.
— По версии следствия, хлопок газа произошел в тот момент, когда одна из потерпевших вошла в свою квартиру, расположенную на четвертом этаже. В настоящий момент рассматривается несколько версий случившегося, в качестве основной — утечка бытового газа в квартире четвертого этажа, — прокомментировал Следственный комитет России.
В общем-то к тому, что взорвался именно газ, склоняются почти все. В том числе и жильцы пострадавшего дома.
— Одна из соседок чувствовала запах газа и даже стучала в квартиру, где потом произошел взрыв. Но ей никто не открыл. Почему она не вызвала газовщиков или МЧС, непонятно, — говорит Алена Потёмкина, семья которой жила на третьем этаже пострадавшего подъезда
Видео: Игорь Полюк, «Подслушано в Ярославле» / Vk.com
Откуда именно произошла утечка, пока неясно. Ходили слухи, что в квартире, где прогремел взрыв, шел ремонт и была установлена тепловая пушка для монтажа натяжного потолка, работавшая на газовом баллоне. Якобы именно из него мог вырваться газ. Но жильцы говорят, что это не так.
— Уже выяснили, что ремонт шел в другой квартире, — сказала Елена, которая жила на верхнем этаже.
Есть ли вина газовщиков?
Еще один важный вопрос: почему произошла утечка?
— Мы между собой общаемся и решили, что либо жильцы квартиры сами случайно оставили включенным газ, либо была какая-то неисправность газового оборудования, — говорят жители второго подъезда.
Если первое — чисто человеческий фактор, то второе — уже более страшно, так как не зависит от конкретного человека и может произойти с кем угодно. В Следственном комитете явно не отметают второй вариант, так как возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека». А вот газовщики отчитываются, что с их стороны все проверки в доме были проведены вовремя, нарушений в работе газовой системы не было.
— По закону техническое обслуживание газового оборудования проводится один раз в год. В доме
В управляющей компании Дзержинского района тоже сказали, что до этого жалоб жителей на запах газа не было.
— Мне сейчас не очень удобно говорить, я в прокуратуре, — сказал нам по телефону директор управдома Сергей Сенькичев. — Но, насколько я помню, в 2020 году жалоб на утечки газа или работу вентиляции от жителей данного дома не поступало.
Сколько там было газа
Тем не менее газ откуда-то взялся и в итоге взорвался. Отсюда вытекает еще один волнующий многих вопрос — почему? Летом окна у многих приоткрыты. Сколько должно было скопиться в квартире газа, чтобы он рванул, например, при включении света?
— Если в закрытом помещении наберётся 5–15% природного газа или 2% сжиженного (газ в баллонах) от объёма помещения, то эта газовоздушная смесь становится взрывоопасной. При появлении открытого пламени, даже малейшей искры, произойдёт взрыв. Если окошко открыто, то всё будет зависеть от обстоятельств, какая площадь квартиры, сколько времени прошло с момента начала утечки газа, — пояснили в компании «Газпром газораспределение Ярославль». — При появлении запаха газа в квартире или подъезде нужно перекрыть газовые краны на газовых приборах и перед ними, открыть окна, не включать и не выключать электроприборы, выйти из загазованного помещения, вызвать аварийную газовую службу по телефону 04, с сотового — 104 или 112.
Сейчас вопросов остается пока больше, чем ответов. Мы будем следить за темой дальше. Всю оперативную информацию о ситуации мы даем в нашей онлайн-трансляции.