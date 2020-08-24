Что случилось в ярославской квартире, где взорвался газ: версии следователей и жильцов

Утечка газа или взрыв тепловой пушки

СЮЖЕТ Взрыв дома в Ярославле

Сначала официальная информация.



— По версии следствия, хлопок газа произошел в тот момент, когда одна из потерпевших вошла в свою квартиру, расположенную на четвертом этаже. В настоящий момент рассматривается несколько версий случившегося, в качестве основной — утечка бытового газа в квартире четвертого этажа, — прокомментировал Следственный комитет России.



В общем-то к тому, что взорвался именно газ, склоняются почти все. В том числе и жильцы пострадавшего дома.

