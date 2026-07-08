На чемпионате мира определились все четвертьфиналисты — когда состоятся матчи

Сборная Норвегии впервые в своей истории дошла до 1/4 финала Источник: Fifa.com

На чемпионате мира по футболу определились все четвертьфинальные пары. На этой стадии сыграют 6 европейских команд, по одной сборной представят Южную Америку и Африку. Делимся подробностями.

Источник: Fifa.com

9 июля в 23:00 (здесь и далее по московскому времени) в Бостоне сыграют сборные Франции и Марокко. Четыре года назад обе команды дошли до полуфинала — на этот раз до этой стадии доберется лишь одна команда.

10 июля в 22:00 в Лос-Анджелесе встретятся сборные Испании и Бельгии. Испанцы — фавориты этой встречи, но бельгийцы удивили многих, уверенно обыграв команду США в 1/8 финала.

12 июля в 00:00 в Майами сыграют команды Норвегии и Англии. В этот же день в 04:00 встретятся сборные Аргентины и Швейцарии.