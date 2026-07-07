Секретное оружие против колорадского жука: способы, которые спасут ваш урожай картофеля

Колорадские жуки могут серьезно навредить посадкам картофеля Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

В 2026 году дачники столкнулись с небывалым нашествием опасного вредителя — колорадского жука. Из-за теплой и сухой погоды насекомые появились на кустах картофеля раньше обычного. На некоторых участках появились многочисленные личинки.

Колорадский жук прожорлив — вредитель за пару дней уничтожает посадки картофеля. Особенно насекомые любят молодую зелень — они съедают всю листву до побегов. Существует множество способов борьбы с вредителем — от ручного сбора и посадки рядом дурнопахнущих отпугивающих растений до обработки химическими препаратами. Мы спросили у экспертов, чем лучше всего воспользоваться сейчас, чтобы обезопасить грядки.

Обработка химическими препаратами от колорадского жука

Специалисты говорят, что биологические препараты на жуков не действуют Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Для колорадского жука сухая жаркая погода идеальна. Насекомые начали активно размножаться, и через 7–10 дней на кустах появятся личинки. Они начнут активно объедать листву.

«Сейчас стоит та погода, которая обычно наблюдается на родине колорадских жуков в Мексике. Пошла уже яйцекладка по полной программе, затем начнет массово отрождаться личинка первого возраста. Именно сейчас по ней нужно работать химическими препаратами, больше ничего не поможет», — уверяет декан агротехнологического факультета Омского ГАУ Алексей Гайвас.

Чем позже провести обработку, тем менее эффективной она будет, — препараты хуже действуют на взрослых особей. На рынке сейчас есть множество инсектицидов с самыми разными действующими веществами. К их выбору нужно подойти осторожно.

Ранние сорта картофеля лучше не обрабатывать «химией» Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

«Если сорта ранние, то нужно применять контактные препараты, потому что урожай пойдет на еду в середине июля, и остатки химиката не выведутся из растения. Для поздних сортов, которые мы убираем в сентябре, подойдут системные средства — они проникают в растения и действуют долго. Но главное — безопасность, лучше пусть колорадский жук съест картошку, чем вы отравитесь остаточными явлениями от инсектицида», — подчеркнул Алексей Гайвас.

На безальтернативность химических препаратов указал и заведующий отделом картофеля Омского аграрного научного центра Александр Черемисин.

«Сейчас нужно действовать химией. Когда отрождаются личинки, их никакими другими методами не уничтожишь. Взрослых жуков еще можно собрать вручную, личинки почти не соберешь. Обрабатывать нужно при большом заселении — если на каждом кусте или на половине есть вредитель. Обработку проводите вечером — после 20 часов, когда спадает жара», — пояснил Александр Черемисин.

Как избавиться от колорадских жуков без химии

Альтернативный способ борьбы с вредителем картофеля — ручной сбор жуков. Но, по словам экспертов, он эффективен лишь в определенных случаях.

«Если у вас посажено пять кусов картофеля, то целесообразнее, наверное, собрать вручную жуков и личинок, чем покупать препараты и проводить обработку», — объяснил Алексей Гайвас.

Если на участке нет картофеля, колорадский жук может съесть листву у других представителей семейства пасленовых — томатов, перцев и баклажанов.

«Такое бывает. Эти растения лучше не обрабатывать химическими препаратами, потому что уже скоро нужно будет собирать урожай помидоров и баклажанов. В любом случае, если рядом появляются посадки картофеля, то жук переходит на них. Картошку он любит больше».

Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

В качестве альтернативных способов борьбы с вредителем часто дачники называют посадку рядом с сильнопахнущими растениями. В частности, календулой. Агрономы относятся к этому лайфхаку скептически.

«Во-первых, эти растения нужно было посадить. Сейчас уже время прошло. Во-вторых, календула может отпугнуть взрослых особей — имаго, а от личинок она не защитит. На личинок ее запах не действует. Если жуки отложили личинки, они будут развиваться», — заявил Алексей Гайвас.

Александр Черемисин добавил, что у колорадских жуков такое чутье на картошку, что их ничего не отпугивает.

«Жуки слетаются на запах картошки издалека. Мы наблюдаем вредителей на поле, где лет восемь не сажали картофель. Посадки дачников от нас далеко. То есть жук всё равно прилетел. Причем они еще выбирают сорта — некоторые объедают предпочтительнее».

Как сейчас ухаживать за картошкой

Во время цветения картофель особенно нуждается в поливе Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Летом мало защитить посадки картошки от вредителей. Сейчас самое время для прополки грядок и окучивания кустов. И в 30-градусную жару картошку следует поливать.

«Конечно, нужно поливать. Скоро наступит гербакритический период для картофеля — цветение. Если в это время растения будут испытывать дефицит влаги, то урожая не будет. Именно во время цветения картошка больше всего нуждается во влаге. Если нет дождей, то при возможности кусты нужно поливать», — напомнил Александр Черемисин.