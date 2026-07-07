Брюлики, раритеты и секс-игрушки: Светлана Бондарчук показала, что творится у нее в спальне

Светлана Бондарчук обычно охотно демонстрирует квартиру на Патриарших прудах, но спальня долго оставалась территорией без прессы. Для команды The Blueprint она сделала исключение. В итоге зрители увидели не просто интерьерную экскурсию, а маленькую инвентаризацию личных вещей: от семейных памятных предметов до косметики, талисманов и кубиков, которые, прямо скажем, имеют весьма пикантное назначение.
Ведущая шоу «Света вокруг света» (16+) сразу предупредила, что подготовиться идеально не успела. Тумбочку Светлана не разобрала, поэтому версия получилась, по ее же словам, «очень интимная». Начала она с маски для сна: блэкаут-штор в спальне нет, так что этот аксессуар выручает ее, когда хочется нормально отдохнуть. Компанию в этом деле, как выяснилось, ей составляет собачка Пеппи.
В верхнем ящике нашлась коробочка с необычным украшением — брошью, на которой изображена Бондарчук в детстве. Подарил ее примерно семь лет назад фотограф Сергей Табунов, бывший возлюбленный Светланы. Правда, украшение за всё это время так и не дождалось выхода в свет. Бондарчук призналась, что брошь ни разу не надевала, но пообещала наконец исправить эту несправедливость.
Следующий уровень тумбочки оказался ближе к бьюти-ритуалам. Светлана показала крем для зоны вокруг глаз, который ей особенно нравится: средство, по ее словам, одновременно увлажняет и дает подтягивающий эффект. Там же оказался российский коллаген. Бондарчук похвалила состав и заявила, что он не хуже корейских и японских вариантов, а стоит заметно дешевле. Коллаген Светлана пьет по утрам, за полчаса до еды.
Среди личных вещей нашлась и фигурка Ганеши — подарок подруги. Бондарчук не воспринимает ее как религиозный предмет, но считает счастливым символом и иногда цепляет к сумке как брелок.
«Я очень люблю Ганешу, мне просто нравится сама символика, и для меня это просто удача, когда рядом Ганеша. Мне кажется это всегда так мило», — поделилась ведущая.
Рядом хранится вещь куда более семейная — бабушкина шкатулка с рисунком по мотивам сказки «По щучьему веленью». Внутри лежит рубин: когда-то камень выпал из кольца, но не потерялся и теперь живет отдельно как реликвия.
Самой пикантной находкой стали игральные кости Agent Provocateur. Светлана уточнила, что это не обычная настолка, а эротические кубики для взрослых. Подробностями она делиться не стала, но интригу поддержала без лишней скромности.
«Ну, может, мы тут с Сергеем, конечно, играем в какие-то игры, но это мы вам не расскажем», — сказала Бондарчук, оставив зрителям ровно столько информации, сколько нужно для догадок.
Нижний ящик оказался самым личным. В нем Светлана хранит старые телефоны. Она объяснила, что переносить данные с одного устройства на другое ей бывает утомительно, поэтому часть информации так и остается в прежних гаджетах. Недавно Бондарчук еще подумала, что хорошо бы начать печатать фотографии, но до этого дела руки пока не дошли.
Там же лежит хрюшка, которую бабушка Катя берегла всю жизнь. Во время войны эту игрушку ей подарила подруга, тогда девочкам было 11-12 лет. Позже она погибла. Для Светланы хрюшка давно стала не просто старой вещью, а талисманом.
«Представляете, я вся защищена своими предками», — растрогалась она, демонстрируя хрюшку.
В ящике фигурка соседствует с плюшевым медведем без одной руки — его Бондарчук когда-то купила на блошином рынке.
«Вот такую всякую ерунду я очень люблю», — призналась бывшая жена Федора Бондарчука.
Особое место в тумбочке занимает альбом из Рима, любимого города Светланы. Она берет его с собой в поездки вместе с цветными карандашами и просит талантливых друзей оставить внутри рисунок или короткую запись. Среди авторов — художники, режиссеры и сценаристы. Несколько работ в блокноте уже появилось.
«Я беру с собой тетрадь и карандаши в любое путешествие, и, когда я встречаю необычных людей, которым есть что сказать или нарисовать мне, я всегда подсовываю им ее, чтобы они это сделали», — призналась Бондарчук.
Еще одна вещь с личной историей — языческая кукла, которую Светлана привезла из Мандрог или Суздаля. Она купила ее еще до рождения сына Петра и считает, что предмет как-то связан с ним.
«У меня, смотрите, там и иконы, и Ганеша, и какие-то языческие куклы хранятся. И какие-то маленькие свинки как талисманы от бабушки. Такая странная у меня, конечно, тумбочка, я поняла. Ну, ладно, какая есть», — заключила Бондарчук.
После этого Светлана пожелала, чтобы у каждого рядом с кроватью хранились особенные вещи — те, которые радуют, имеют личное значение и помогают сохранять семейные воспоминания. В The Blueprint отметили, что Бондарчук стала новой героиней видеорубрики «Прикроватный столик» (18+).
Сегодня эту спальню Светлана Бондарчук делит с продюсером, музыкантом и управляющим дизайн-агентства Bestinspace Design Сергеем Харченко. Они познакомились в 2018 году на вечеринке у общих друзей, а 15 августа 2020-го сыграли свадьбу в Москве — торжество получилось шумным и звездным, как и положено светской паре. Сергей не только муж Светланы, но и ее творческий партнер: он продюсирует и помогает создавать ее YouTube-шоу «Света вокруг света».
В 2023 году у супругов родился сын Петр, о появлении которого они рассказали публике лишь спустя несколько месяцев. Кроме того, в их семье растет дочь Сергея от прошлых отношений Юнна, а у Светланы есть двое взрослых детей от брака с Федором Бондарчуком — Сергей и Варвара.