Брюлики, раритеты и секс-игрушки: Светлана Бондарчук показала, что творится у нее в спальне

Светлана Бондарчук впервые впустила журналистов в спальню и показала личные вещи из тумбочки Источник: В гостях у Светланы Бондарчук | The Blueprint / YouTube.com

Светлана Бондарчук обычно охотно демонстрирует квартиру на Патриарших прудах, но спальня долго оставалась территорией без прессы. Для команды The Blueprint она сделала исключение. В итоге зрители увидели не просто интерьерную экскурсию, а маленькую инвентаризацию личных вещей: от семейных памятных предметов до косметики, талисманов и кубиков, которые, прямо скажем, имеют весьма пикантное назначение.

Журналистка, как оказалось, хранит у себя все старые телефоны, чтобы не переносить информацию Источник: В гостях у Светланы Бондарчук | The Blueprint / YouTube.com

Ведущая шоу «Света вокруг света» (16+) сразу предупредила, что подготовиться идеально не успела. Тумбочку Светлана не разобрала, поэтому версия получилась, по ее же словам, «очень интимная». Начала она с маски для сна: блэкаут-штор в спальне нет, так что этот аксессуар выручает ее, когда хочется нормально отдохнуть. Компанию в этом деле, как выяснилось, ей составляет собачка Пеппи.

Догадаться непросто, но на этой брошке изображена Бондарчук в детстве Источник: В гостях у Светланы Бондарчук | The Blueprint / YouTube.com

В верхнем ящике нашлась коробочка с необычным украшением — брошью, на которой изображена Бондарчук в детстве. Подарил ее примерно семь лет назад фотограф Сергей Табунов, бывший возлюбленный Светланы. Правда, украшение за всё это время так и не дождалось выхода в свет. Бондарчук призналась, что брошь ни разу не надевала, но пообещала наконец исправить эту несправедливость.

Семейная реликвия — иконка — досталась Светлане по наследству, и она пообещала в ближайшее время ее отремонтировать Источник: В гостях у Светланы Бондарчук | The Blueprint / YouTube.com

Следующий уровень тумбочки оказался ближе к бьюти-ритуалам. Светлана показала крем для зоны вокруг глаз, который ей особенно нравится: средство, по ее словам, одновременно увлажняет и дает подтягивающий эффект. Там же оказался российский коллаген. Бондарчук похвалила состав и заявила, что он не хуже корейских и японских вариантов, а стоит заметно дешевле. Коллаген Светлана пьет по утрам, за полчаса до еды.

Ганеша, по словам Бондарчук, не несет ритуальный характер, но зато притягивает удачу Источник: В гостях у Светланы Бондарчук | The Blueprint / YouTube.com

Среди личных вещей нашлась и фигурка Ганеши — подарок подруги. Бондарчук не воспринимает ее как религиозный предмет, но считает счастливым символом и иногда цепляет к сумке как брелок.

«Я очень люблю Ганешу, мне просто нравится сама символика, и для меня это просто удача, когда рядом Ганеша. Мне кажется это всегда так мило», — поделилась ведущая.

Рядом хранится вещь куда более семейная — бабушкина шкатулка с рисунком по мотивам сказки «По щучьему веленью». Внутри лежит рубин: когда-то камень выпал из кольца, но не потерялся и теперь живет отдельно как реликвия.

Шкатулка — один из нескольких раритетов, доставшихся от бабушки Источник: В гостях у Светланы Бондарчук | The Blueprint / YouTube.com Еще одна частичка памяти о ней — старинный рубин, выпавший из оправы Источник: В гостях у Светланы Бондарчук | The Blueprint / YouTube.com

Самой пикантной находкой стали игральные кости Agent Provocateur. Светлана уточнила, что это не обычная настолка, а эротические кубики для взрослых. Подробностями она делиться не стала, но интригу поддержала без лишней скромности.

«Ну, может, мы тут с Сергеем, конечно, играем в какие-то игры, но это мы вам не расскажем», — сказала Бондарчук, оставив зрителям ровно столько информации, сколько нужно для догадок.

Владелица показала кубики для интимных игр, но правила раскрывать не стала Источник: В гостях у Светланы Бондарчук | The Blueprint / YouTube.com

Нижний ящик оказался самым личным. В нем Светлана хранит старые телефоны. Она объяснила, что переносить данные с одного устройства на другое ей бывает утомительно, поэтому часть информации так и остается в прежних гаджетах. Недавно Бондарчук еще подумала, что хорошо бы начать печатать фотографии, но до этого дела руки пока не дошли.

Компанию Светлане во всех домашних делах составляет ее любимая собачка Пеппи Источник: В гостях у Светланы Бондарчук | The Blueprint / YouTube.com

Там же лежит хрюшка, которую бабушка Катя берегла всю жизнь. Во время войны эту игрушку ей подарила подруга, тогда девочкам было 11-12 лет. Позже она погибла. Для Светланы хрюшка давно стала не просто старой вещью, а талисманом.

«Представляете, я вся защищена своими предками», — растрогалась она, демонстрируя хрюшку.

В ящике фигурка соседствует с плюшевым медведем без одной руки — его Бондарчук когда-то купила на блошином рынке.

«Вот такую всякую ерунду я очень люблю», — призналась бывшая жена Федора Бондарчука.

Бондарчук считает, что маленькая фигурка изображает хрюшку. Эта вещь досталась ей от бабушки Источник: В гостях у Светланы Бондарчук | The Blueprint / YouTube.com

Особое место в тумбочке занимает альбом из Рима, любимого города Светланы. Она берет его с собой в поездки вместе с цветными карандашами и просит талантливых друзей оставить внутри рисунок или короткую запись. Среди авторов — художники, режиссеры и сценаристы. Несколько работ в блокноте уже появилось.

«Я беру с собой тетрадь и карандаши в любое путешествие, и, когда я встречаю необычных людей, которым есть что сказать или нарисовать мне, я всегда подсовываю им ее, чтобы они это сделали», — призналась Бондарчук.

Журналистка показала художественный альбом, в котором хранит скетчи и мысли талантливых людей Источник: В гостях у Светланы Бондарчук | The Blueprint / YouTube.com

Еще одна вещь с личной историей — языческая кукла, которую Светлана привезла из Мандрог или Суздаля. Она купила ее еще до рождения сына Петра и считает, что предмет как-то связан с ним.

«У меня, смотрите, там и иконы, и Ганеша, и какие-то языческие куклы хранятся. И какие-то маленькие свинки как талисманы от бабушки. Такая странная у меня, конечно, тумбочка, я поняла. Ну, ладно, какая есть», — заключила Бондарчук.

Кукла, по мнению хозяйки, пришла к ней еще из языческих времен Источник: В гостях у Светланы Бондарчук | The Blueprint / YouTube.com Она связывает ее с рождением сына Петра, но свой точный «запрос» к талисману вспомнить не может Источник: В гостях у Светланы Бондарчук | The Blueprint / YouTube.com

После этого Светлана пожелала, чтобы у каждого рядом с кроватью хранились особенные вещи — те, которые радуют, имеют личное значение и помогают сохранять семейные воспоминания. В The Blueprint отметили, что Бондарчук стала новой героиней видеорубрики «Прикроватный столик» (18+).

Сегодня эту спальню Светлана Бондарчук делит с продюсером, музыкантом и управляющим дизайн-агентства Bestinspace Design Сергеем Харченко. Они познакомились в 2018 году на вечеринке у общих друзей, а 15 августа 2020-го сыграли свадьбу в Москве — торжество получилось шумным и звездным, как и положено светской паре. Сергей не только муж Светланы, но и ее творческий партнер: он продюсирует и помогает создавать ее YouTube-шоу «Света вокруг света».