Абитуриентам на заметку: адреса приемных комиссий вузов Ярославля

Поступающим в вузы удаленно все равно потребуется прийти в комиссию лично — ниже публикуем адреса Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Продолжается приёмная кампания в университетах Ярославля, стартовавшая 20 июня 2026 года. Приём документов на бюджет заканчивается к середине июля. Для абитуриентов, поступающих на платной основе, обычно увеличивают сроки до конца лета-начала осени.

Вчерашние выпускники могут подать документы лично, через госуслуги или отправить почтой. Однако после зачисления абитуриенту в любом случае потребуется лично подойти в приёмную комиссию университета.

В этом материале собрали адреса и телефоны приемных комиссий университетов Ярославля.

ЯрГУ

Ярославский государственный университет имени П. Г. Демидова много лет принимает документы от студентов по адресу: улица Кирова, 8/10.

График работы: с понедельника по пятницу с 09:00 до 16:00; в субботу: 10:00–13:00.

Телефон: 8 (4852) 78-85-32, 8 (4852) 78-85-33.

ЯГМУ

Ярославский государственный медицинский университет принимает студентов по улице Чкалова, 6/7. Обратите внимание, что приемная комиссия находится не в основном корпусе вуза.

График работы: с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00, в субботу с 09:00 до 13:00.

Телефон: +7 (4852) 32-29-75, +7(910) 973-04-45 (короткий 33-04-45), +7-930-100-01-07.

ЯГПУ

Приемная комиссия ярославского государственного педагогического университета им. К. Д. Ушинского находится по адресу: Которосльная набережная 46В, аудитории 203, 114.

График работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00, суббота — с 9:00 до 13:00.

Телефон: +7 (4852) 728-728.

ЯГТУ

Приемная комиссия технического университета располагается на Московском проспекте, 84, корпус «А», 2 этаж, А-219.

График работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, суббота — с 9:00 до 14:00.

Телефон: +7 (4852) 44-17-39, +7-800-250-76-77.

ЯрГАУ

Ярославский государственный аграрный университет принимает документы от абитуриентов на Тутаевском шоссе, д.58.

График работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00, суббота — с 9:00 до 13:00.

Телефон: +7 (4852) 59-35-33 Факс: +7 (4852) 51-41-96.

ЯГТИ

Поступающим в ярославский государственный театральный институт имени Фирса Шишигина необходимо обращаться на улицу Депутатская, д. 15/43. Однако вуз уже начал прослушивания абитуриентов, на которые необходима предварительная запись (подробности на сайте).

Телефон: +7 (4852) 31-41-14.

Академия МУБиНТ

Международная академия бизнеса и новых технологий работает и принимает документы от студентов по одному адресу: ул. Советская, д. 80, кабинет 106.

Телефон: 8 800-700-16-00.

Ярославский филиал Финуниверситета

Приемная комиссия филиала Финансового университета при Правительстве Российской Федерации принимает документы не в основном здании, а на улице Большие Полянки, дом 3.

Телефон: +7 (4852) 23-28-78

Филиал МФЮА в Ярославле

Ярославский филиал Московского финансово-юридического университета МФЮА принимает поступающих на ул. Кузнецова, д. 1.

Телефон: +7 (4852) 25-25-51, +7 (4852) 74-48-91, +7-968-593-08-28

ЯВВУ ПВО

Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны принимает на обучение по строгому своду правил. Поступить в военный вуз можно с 16 лет.

Адрес: г. Ярославль, Московский проспект, д.28.

Телефон: 8-980-741-78-35.

Ранее мы публиковали обзор направлений в ярославских вузах, куда проще всего поступить на бюджет. А ешё список недорогих платных специальностей.