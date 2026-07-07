Абитуриентам на заметку: адреса приемных комиссий вузов Ярославля

Продолжается приёмная кампания в университетах Ярославля, стартовавшая 20 июня 2026 года. Приём документов на бюджет заканчивается к середине июля. Для абитуриентов, поступающих на платной основе, обычно увеличивают сроки до конца лета-начала осени.
Вчерашние выпускники могут подать документы лично, через госуслуги или отправить почтой. Однако после зачисления абитуриенту в любом случае потребуется лично подойти в приёмную комиссию университета.
В этом материале собрали адреса и телефоны приемных комиссий университетов Ярославля.
ЯрГУ
Ярославский государственный университет имени П. Г. Демидова много лет принимает документы от студентов по адресу: улица Кирова, 8/10.
График работы: с понедельника по пятницу с 09:00 до 16:00; в субботу: 10:00–13:00.
Телефон: 8 (4852) 78-85-32, 8 (4852) 78-85-33.
E-mail: abitur@uniyar.ac.ru, priem@uniyar.ac.ru
ЯГМУ
Ярославский государственный медицинский университет принимает студентов по улице Чкалова, 6/7. Обратите внимание, что приемная комиссия находится не в основном корпусе вуза.
График работы: с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00, в субботу с 09:00 до 13:00.
Телефон: +7 (4852) 32-29-75, +7(910) 973-04-45 (короткий 33-04-45), +7-930-100-01-07.
E-mail: : ysmupriem@mail.ru.
ЯГПУ
Приемная комиссия ярославского государственного педагогического университета им. К. Д. Ушинского находится по адресу: Которосльная набережная 46В, аудитории 203, 114.
График работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00, суббота — с 9:00 до 13:00.
Телефон: +7 (4852) 728-728.
E-mail: priem@yspu.org
ЯГТУ
Приемная комиссия технического университета располагается на Московском проспекте, 84, корпус «А», 2 этаж, А-219.
График работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, суббота — с 9:00 до 14:00.
Телефон: +7 (4852) 44-17-39, +7-800-250-76-77.
E-mail: priem@ystu.ru
ЯрГАУ
Ярославский государственный аграрный университет принимает документы от абитуриентов на Тутаевском шоссе, д.58.
График работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00, суббота — с 9:00 до 13:00.
Телефон: +7 (4852) 59-35-33 Факс: +7 (4852) 51-41-96.
E-mail: info@yarcx.ru.
ЯГТИ
Поступающим в ярославский государственный театральный институт имени Фирса Шишигина необходимо обращаться на улицу Депутатская, д. 15/43. Однако вуз уже начал прослушивания абитуриентов, на которые необходима предварительная запись (подробности на сайте).
Телефон: +7 (4852) 31-41-14.
E-mail: ygti.pk@mail.ru
Академия МУБиНТ
Международная академия бизнеса и новых технологий работает и принимает документы от студентов по одному адресу: ул. Советская, д. 80, кабинет 106.
Телефон: 8 800-700-16-00.
E-mail: priem@mubint.ru.
Ярославский филиал Финуниверситета
Приемная комиссия филиала Финансового университета при Правительстве Российской Федерации принимает документы не в основном здании, а на улице Большие Полянки, дом 3.
Телефон: +7 (4852) 23-28-78
E-mail: MOErmolenko@fa.ru
Филиал МФЮА в Ярославле
Ярославский филиал Московского финансово-юридического университета МФЮА принимает поступающих на ул. Кузнецова, д. 1.
Телефон: +7 (4852) 25-25-51, +7 (4852) 74-48-91, +7-968-593-08-28
E-mail: Skopin.A@mfua.ru; Yaroslavl@mfua.ru
ЯВВУ ПВО
Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны принимает на обучение по строгому своду правил. Поступить в военный вуз можно с 16 лет.
Адрес: г. Ярославль, Московский проспект, д.28.
Телефон: 8-980-741-78-35.
E-mail: yavvu_umo@mil.ru.
Ранее мы публиковали обзор направлений в ярославских вузах, куда проще всего поступить на бюджет. А ешё список недорогих платных специальностей.
Поступаете в этом году?