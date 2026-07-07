«Ниже груди ничего не чувствовала»: спортсменка вышла замуж и родила, несмотря на перелом позвоночника

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В 18 лет Екатерина оказалась в коляске, но не потеряла веру в себя. Ее история — в видео

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Екатерина считает, что у нее замечательная семья

Источник:

Никита Егоров / Городские медиа

Для Екатерины Головизниной всё перевернулось в 2004 году. Тогда ей было всего 18. Только что получен диплом бухгалтера в Скопинском техникуме, хорошая специальность, красота, здоровье, грандиозные планы. Казалось, всё только начинается.

Но в начале зимы случился несчастный случай, который разделил жизнь девушки на до и после. Страшный диагноз — компрессионный перелом позвоночника — прозвучал как приговор.

Она не сломалась. И во многом благодаря родным, которые оказались рядом. Екатерина не только не потеряла веру в себя, но и научилась жить заново.

Ее стремление помогло частично возвратить двигательную активность и начать передвигаться с помощью ходунков, а еще стать успешной спортсменкой, выйти замуж, родить двух прекрасных дочерей. Также Екатерина научилась вязать и открыла свое небольшое дело.

Как ей всё это удалось, смотрите в видео выше.

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Светлана Коновалова
журналист YA62.RU
Перелом позвоночника Инвалидная коляска Спорт Муж Ребенок Инвалидность
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