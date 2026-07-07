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Политика Спецоперация на Украине Россия начнет третью мировую войну? Песков дал четкий ответ

Россия начнет третью мировую войну? Песков дал четкий ответ

В Кремле озвучили твердую позицию

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Песков напомнил, что Россия не является источником угрозы для Европы | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUПесков напомнил, что Россия не является источником угрозы для Европы | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Песков напомнил, что Россия не является источником угрозы для Европы

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о вероятности того, станет ли Москва инициатором масштабного вооруженного конфликта. Заявление он сделал иностранному СМИ.

Сама Россия никогда не начнет третью мировую войну, однако будет защищать свои интересы. Об этом заявил Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.

«Россия — слишком большая и слишком ответственная страна, чтобы стать инициатором третьей мировой войны», — отметил Песков.

Пресс-секретарь президента России напомнил, что Россия никогда не начинала мировых войн. Однако, когда боевые действия начинали против нее, страна отвечала до самого конца.

Песков также подчеркнул, что милитаризация Европы требует от России дополнительных мер для обеспечения собственной национальной безопасности. При этом Россия не является источником угрозы для европейских государств, где налогоплательщикам «промывают мозги», тратя миллиарды евро на нужды обороны и снабжение оружием киевского режима.

Специальная военная операция превратилась в настоящую войну, так как за Украиной стоят западные страны, сказал ранее пресс-секретарь президента. Страны Запада помогают Украине наводить зарубежное вооружение на российские цели с использованием спутниковой инфраструктуры. Он отметил, что в таких условиях Киев «способен на всё».

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Дмитрий Песков СВО Спецоперация США Россия Украина
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Комментарии
14
Гость
9 минут
Пусть чего хотят начинают, народ тут своего мнения не имеет всёравно
Гость
22 минуты
Кто-то ещё сомневается, что надо срочно продавать бетонную квартиру в Брагино и покупать избу в Любимском крае?
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Гость
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