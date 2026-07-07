Песков напомнил, что Россия не является источником угрозы для Европы Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о вероятности того, станет ли Москва инициатором масштабного вооруженного конфликта. Заявление он сделал иностранному СМИ.

Сама Россия никогда не начнет третью мировую войну, однако будет защищать свои интересы. Об этом заявил Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.

«Россия — слишком большая и слишком ответственная страна, чтобы стать инициатором третьей мировой войны», — отметил Песков.

Пресс-секретарь президента России напомнил, что Россия никогда не начинала мировых войн. Однако, когда боевые действия начинали против нее, страна отвечала до самого конца.

Песков также подчеркнул, что милитаризация Европы требует от России дополнительных мер для обеспечения собственной национальной безопасности. При этом Россия не является источником угрозы для европейских государств, где налогоплательщикам «промывают мозги», тратя миллиарды евро на нужды обороны и снабжение оружием киевского режима.