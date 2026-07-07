Бунтарка из Бутырки: как Жанна Агузарова стала королевой рок-н-ролла и где она сейчас

Сейчас Жанна Агузарова дает концерты не так часто, как на пике карьеры, но они неизменно собирают аншлаги Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RU

Марсианка советской эстрады и королева эпатажа. Обычная девушка из сибирской провинции Жанна Агузарова обвела вокруг пальца КГБ, покорила Аллу Пугачеву и навсегда изменила историю отечественного рок-н-ролла. За ее космическим образом скрывается захватывающая судьба, в которой нашлось место и Бутырке, и ссылке на лесозаготовки, и триумфальным аншлагам на стадионах, и провальной эмиграции в США, и осознанному уходу в полное затворничество. Рассказываем подлинную историю главной загадки нашей сцены.

Жанна Агузарова и поддельный паспорт

Жанна Агузарова с юных лет отчаянно мечтала стать актрисой и вырваться из родного тюменского поселка Туртас. Она пыталась поступить в театральные институты Новосибирска, Свердловска и Ростова-на-Дону, но везде получала отказ.

В 1982 году она приехала покорять Москву, но, завалив экзамены в ГИТИС и Гнесинское училище, где ей заявили, что у нее нет голоса, поступила в ПТУ на маляра — только ради того, чтобы у нее была крыша над головой в студенческом общежитии.

Естественно, никаким маляром Агузарова становиться не собиралась. В 1983 году она пришла на прослушивание в группу «Постскриптум», которую собирал Евгений Хавтан, и моментально влюбила в себя всех присутствующих.

Поначалу в Жанне Агузаровой нельзя было рассмотреть «марсианское» происхождение Источник: Владимир Яцина / ТАСС

Попав в круги московской богемы и рок-музыкантов, Жанна быстро поняла, что простая советская биография не вызывает интереса. Потеряв свой паспорт, она раздобыла чужой бланк, исправила в нем имя и придумала образ Иванны Андерс — дочери шведского дипломата. С этим поддельным документом и невероятным скандинавским акцентом она жила и представлялась так несколько лет, и абсолютно вся столичная элита верила в ее легенду. Но этот подложный документ сыграл с ней злую шутку.

В марте 1984 года милиция арестовала музыкантов группы «Браво» прямо на сцене во время подпольного концерта. Всех участников коллектива отпустили, но, когда вскрылся поддельный паспорт Иванны Андерс, Агузарову поместили в Бутырскую тюрьму. Чтобы запутать следствие, на допросах Жанна начала выдавать эксцентричные заявления о том, что она прибыла на Землю с другой планеты. Тогда ее отправили в Институт судебной психиатрии им. Сербского. Но там ее признали абсолютно вменяемой, после чего власти выслали артистку на полуторагодовые принудительные работы в леспромхоз Тюменской области.

Жанна Агузарова и узница Бутырки

Облава на концерте была частью государственной кампании по борьбе с подпольным роком. Власти пытались вменить музыкантам уголовную статью «Частное предпринимательство» за незаконную продажу билетов. Из-за этого Евгения Хавтана немедленно отчислили из Московского института инженеров транспорта, а группу «Браво» внесли в официальный черный список запрещенных коллективов и запретили ей выступать на любых площадках страны.

Несмотря на всё это, музыканты продолжили тайно собираться и писать новую музыку. Понимая, что уникальный голос Иванны Андерс — это половина успеха «Браво», группа не стала искать ей замену на постоянной основе и дождалась вокалистку из сибирской ссылки.

Жанна Агузарова была так экстравагантна в советское время, что в ее марсианское происхождение можно было и поверить Источник: Владимир Яцина / ТАСС

Однако давление властей и спецслужб выдержали не все. Из-за страха перед уголовным преследованием и КГБ некоторые музыканты ушли из группы, чтобы не ломать себе жизнь и карьеру. Евгений Хавтан и барабанщик Павел Кузин остались костяком группы, готовым рисковать.

Позже Хавтан неоднократно заявлял, что именно этот драматичный день, 18 марта 1984 года, он считает официальным днем рождения группы «Браво». По его словам, жесткий арест и последующие гонения не сломали их, а, наоборот, сделали группу знаменитой, создав им культовый статус в рок-андеграунде. В 1985 году, как только Жанна вернулась из ссылки, группа мгновенно воссоединилась в прежнем составе.

Жанна Агузарова и орден Аллы Пугачевой

Спасительную роль в судьбе группы «Браво» сыграла Алла Пугачева, которая в 1986 году фактически вытащила коллектив из подполья и черных списков КГБ, подарив им официальный статус и всесоюзную легализацию.

Началось всё с того, что, освободившись в 1985 году, Жанна Агузарова искала любые выходы на влиятельных людей. Через общих знакомых кассету с записями «Браво» передали Алле Пугачевой. Услышав уникальный голос Агузаровой, главная певица СССР была потрясена и пригласила группу к себе домой, чтобы лично познакомиться с музыкантами и вживую послушать их репертуар.

У Пугачевой и Агузаровой был многолетний тандем, но договориться у них так и не получилось Источник: Сергей Карпов / ТАСС

Первым серьезным шагом к легализации стал май 1986 года, когда в Москве проходил первый официальный рок-фестиваль «Рок-панорама-86». Пугачева тогда лично приехала на мероприятие и использовала весь свой авторитет перед советскими чиновниками и Минкультом, чтобы группу «Браво» вообще допустили до участия, несмотря на их недавнее криминальное прошлое и запреты. Именно на этом фестивале под крылом Примадонны группа завоевала приз зрительских симпатий, а Агузарову официально признали лучшей вокалисткой.

Решающий удар по советской цензуре Пугачева нанесла в мае 1986 года на популярнейшей телепередаче «Музыкальный ринг». В те годы группам из черного списка КГБ путь на телевидение был закрыт, но Пугачевой отказать не могли. Она пришла в студию как официальный представитель и защитник группы «Браво», чуть ли не за руку вывела Жанну Агузарову и музыкантов на сцену и представила многомиллионной аудитории Советского Союза.

Когда консервативные критики и зрители в студии начали атаковать Агузарову каверзными вопросами о ее странном внешнем виде и манерах, Пугачева жестко и бескомпромиссно защищала музыкантов в прямом эфире, призывая оценивать чистый талант, а не штампы.

После феноменального успеха «Музыкального ринга» скрывать группу в андеграунде стало невозможно. Пугачева помогла Евгению Хавтану пробить бюрократические стены всесоюзной фирмы грамзаписи «Мелодия». Благодаря ее поручительству в 1987 году вышла первая официальная пластинка группы «Браво», которая разошлась многомиллионным тиражом по всему СССР.

Так группа «Браво» превратилась из «неблагонадежных преступников с поддельными паспортами» в легальных, высокооплачиваемых и любимых звезд эстрады.

В дальнейшем отношения Аллы Пугачевой и Жанны Агузаровой строились как сложный союз двух больших творческих людей, в котором периоды тесного продюсерского сотрудничества чередовались с громкими конфликтами, борьбой амбиций и слухами о жесткой конкуренции. Эти отношения продолжились и после того, как Агузарова ушла из «Браво».

Жанна Агузарова и тайны ухода из «Браво»

Жанна Агузарова ушла из группы «Браво» в 1988 году на пике популярности из-за творческого кризиса внутри коллектива и своего стремления к полной творческой независимости. Официальной точкой разрыва стал крупный скандал во время гастролей в Ростове-на-Дону, после которого певица собрала вещи и уехала в Москву, но этому способствовали несколько причин.

Во-первых, Агузарова устала от рамок рок-н-ролла. Группа «Браво» строго придерживалась эстетики стиля стиляг, ретромузыки и классического рок-н-ролла 1950–1960-х годов, тогда как Жанне эти рамки стали слишком тесны — она увлеклась авангардом, электронной музыкой и эксцентричным стилем, которые никак не вписывались в формат группы.

Во-вторых, Агузарова осознала, что стала главным лицом, голосом и локомотивом группы. Публика шла именно на нее, а не просто на коллектив. Певица хотела сама писать музыку и тексты, полностью контролировать свой образ и не зависеть от решений Евгения Хавтана.

С Агузаровой у Хавтана получилось сделать суперпопулярную группу Источник: Юрий Самолыго / ТАСС

В-третьих, в 1987–1988 годах группа давала по несколько концертов в день. Напряженная работа на износ привела к колоссальной психологической усталости музыкантов. В коллективе начались постоянные бытовые конфликты и споры, которые Жанна с ее сложным и бескомпромиссным характером больше не хотела терпеть.

Наконец, в тот момент Агузарова всерьез решила оставить эстраду ради театра и кино. Сразу после ухода из группы в 1988 году она поступила в Музыкально-педагогический институт имени Гнесиных, чтобы получить официальное высшее образование.

Уйдя из группы, Агузарова осталась под крылом Пугачевой и официально устроилась солисткой в ее музыкальный Театр песни. Это был период самого тесного сотрудничества. Пугачева и Илья Резник написали для Жанны лирический хит «В городе моем», а в декабре 1989 года Пугачева вывела Агузарову на сцену своих легендарных «Рождественских встреч». На банкете после шоу они пели дуэтом песню «Вот и всё».

Но эта идиллия длилась недолго. Агузарова с ее бескомпромиссным характером и авангардными амбициями не захотела подчиняться жесткой дисциплине театра и в 1991 году со скандалом покинула Театр песни и эмигрировала в Лос-Анджелес.

Жанна Агузарова и дорога домой

Американский период в жизни Жанны Агузаровой длился с 1991 по 1996 год и обернулся творческим и коммерческим провалом. Несмотря на колоссальный талант, покорить Лос-Анджелес ей не удалось, и она была вынуждена подрабатывать не по профессии.

Агузарова устроилась певицей в известный русский ресторан Black Sea на бульваре Сансет. Но из-за сложного характера и постоянных споров с дирекцией из-за репертуара (она отказывалась петь стандартные ресторанные хиты и блатные песни) ее быстро уволили.

Чтобы выжить в Лос-Анджелесе, звезда советского рок-н-ролла окончила курсы и работала водителем лимузина, катая знаменитостей, а также подрабатывала диджеем.

Пытаясь обустроить за границей, Агузарова всё больше понимала, что слушатель ждет ее в России Источник: Евгений Стукалин / ТАСС

Вместе с уехавшим из СССР рок-музыкантом Василием Шумовым (лидером группы «Центр») она записала экспериментальный альбом Nineteen Ninety's (1993 год), состоящий из ремейков песен «Центра», но широкая публика проект не заметила.

Американскому рынку нужен был безупречный английский язык без сильного акцента, которым Агузарова на тот момент не владела в достаточной степени для большой индустрии. Кроме того, музыкальный стиль Жанны и ее эксцентричный образ были уникальным феноменом именно для перестроечного СССР, но в США конца 80-х и начала 90-х эпатажем удивить кого-то было крайне сложно.

Да и никто в США знать не знал о культовом статусе Агузаровой в России. Без огромных финансовых вложений, профессионального менеджмента и связей с крупными американскими лейблами пробиться в топ было невозможно.

Так и не добившись успеха, в 1996 году Жанна Агузарова вернулась в Россию, где у нее остался главный и самый преданный слушатель. Здесь артистка активно включилась в российскую музыкальную жизнь, начала сотрудничать со старыми коллегами и с главными звездами альтернативной и рок-сцены того времени.

Да и Алла Пугачева, забыв былые обиды, вновь протянула ей руку помощи и повторно пригласила Жанну принять участие в «Рождественских встречах», что помогло «марсианке» быстро напомнить о себе российской публике и вернуться в телеэфиры.

Несмотря на старания, певица так и не смогла вернуть себе былую популярность. Первое время после эмиграции Агузарова активно пыталась встроиться в российский шоу-бизнес, принимала участие в предвыборной кампании Бориса Ельцина, снялась в популярнейшем новогоднем телепроекте «Старые песни о главном — 2» (16+). Но постепенно Жанна начала всё больше уходить в андеграунд.

В 2003 году она выпустила диск Back2Future, в 2020 году представила сборник архивных записей «Королева рок-н-ролла». Певица практически перестала гастролировать, сосредоточившись на редких сольных концертах в клубах и выступлениях на частных закрытых мероприятиях. При этом организаторы жаловались на ее тяжелый райдер и требование 100%-й предоплаты.

Где сегодня Жанна Агузарова

В редкие выходы в свет Агузарова продолжала шокировать публику, но ее «космический» образ трансформировался. На смену футуристическим нарядам пришли строгие классические костюмы.

Жанна Агузарова стала выглядеть несколько сдержанней Источник: Сергей Карпухин / ТАСС

При этом внимание прессы сместилось на радикальные изменения в ее внешности: поклонники и журналисты регулярно обсуждают последствия ее пластических операций. На премии МУЗ-ТВ в 2024 году она удивила всех, появившись в очках с пластырем, на котором был нарисован глаз.