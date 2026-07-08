Белые пятна на листьях томатов: 5 причин, из-за которых можно потерять урожай

Белые пятна на листьях томатов — тревожный сигнал: важно определить причину и вовремя принять меры Источник: GPT

Садоводы часто сталкиваются с тревожной ситуацией: на листьях томатов вдруг появляются белые пятна. Паниковать не стоит — важно понять, что стало причиной, и своевременно принять меры. В этой статье расскажем, откуда берутся белые пятна на листьях томатов, чем они опасны и как правильно действовать, чтобы сохранить здоровье растений и будущий урожай.

Возможные причины появления белых пятен

Белые пятна на листьях томатов могут быть вызваны как неблагоприятными условиями ухода, так и инфекционными заболеваниями или вредителями. Чтобы выбрать правильное лечение, нужно определить источник проблемы. Вот основные причины, которые могут вызвать побеление листьев.

Солнечный ожог

Если высаженная рассада попала под прямые солнечные лучи без предварительного закаливания, на листьях могут появиться обесцвеченные участки — следствие ожога. Такие пятна чаще появляются после пересадки в открытый грунт или теплицу.

Грибковые заболевания

Некоторые болезни, в частности мучнистая роса и септориоз, вызывают появление белых или светло-серых пятен с размытыми краями. В запущенных случаях листья сохнут и опадают.

Вирусные инфекции

Мозаичная болезнь или вирус белой пятнистости томатов могут вызвать появление светлых пятен с изменением формы листа. Обычно сопровождаются задержкой роста и деформацией плодов.

Вредители

Белокрылка, паутинный клещ или трипсы могут повредить листовые ткани, оставляя после себя белые точки или пятна. Вредитель высасывает соки, и лист становится пятнистым, бледным.

Проветривание и свободная посадка снижают риск грибковых болезней Источник: GPT

Дефицит питательных веществ

Недостаток кальция, магния или азота также может вызывать обесцвечивание листьев. В таких случаях пятна светлые, без четкой формы, и затрагивают в основном старые листья.

Как отличить одну проблему от другой

Осмотрите, где именно появились пятна.

При солнечном ожоге чаще страдает верхняя часть куста и сторона, обращенная к солнцу. При септориозе пятна нередко начинаются снизу, на старых листьях: они сероватые, с темной каймой, а во влажную погоду быстро разрастаются. У паутинного клеща следы похожи на мелкие светлые проколы; на обороте листа можно заметить тонкую паутинку или «пыль». Белокрылку проще обнаружить, если слегка потревожить куст: взрослые насекомые взлетают, а личинки остаются на нижней стороне листьев.

Что делать при появлении белых пятен

Когда причина выявлена, пора переходить к действиям. Главное — не медлить, чтобы не потерять растения.

Если это солнечный ожог

После пересадки томаты нужно постепенно приучать к солнцу. Если ожог уже произошел:

притените растения (особенно в полдень);

поливайте утром или вечером, избегая попадания влаги на листья;

поврежденные листья можно аккуратно удалить, если они сильно пострадали.

Если причина — грибковая инфекция

Действовать нужно быстро, чтобы болезнь не распространилась на здоровые растения:

удалите и сожгите пораженные листья;

опрыскайте растения фунгицидом (например, препаратами на основе меди: «Хом», «Оксихом» или «Бордосская смесь»);

уменьшите влажность, проветривайте теплицу;

обработку повторите через 7–10 дней.

Паутинный клещ чаще атакует ослабленные растения в жаркую сухую погоду Источник: GPT

Если подозрение на вирус

С вирусами бороться трудно, но можно предотвратить их распространение:

удалите больные растения с участка;

обеззаразьте инструменты и теплицу;

боритесь с насекомыми-переносчиками (тля, белокрылка);

сажайте устойчивые сорта и не загущайте посадки.

Если замечены вредители

Насекомые часто скрываются на нижней стороне листьев, поэтому осмотрите растения внимательно.

Используйте инсектициды («Фитоверм», «Актара», «Конфидор»);

применяйте мыльный раствор или настой чеснока в качестве натуральной меры;

поддерживайте чистоту в теплице и регулярно проветривайте.

Если дело в нехватке микроэлементов

Подкормки помогут восстановить баланс и укрепить растения:

используйте комплексные удобрения с микроэлементами;

при дефиците кальция подойдут кальциевые селитры или древесная зола;

для профилактики регулярно подкармливайте органикой или настоями трав.

Мульча уменьшает контакт листьев с почвой и помогает сдерживать инфекции Источник: GPT

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