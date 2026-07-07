Выплаты хотят увеличить на 20%: для кого. Новости 7 июля

Срок выплаты детских пособий хотят продлить Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 7 июля.

В Сирии прогремели взрывы рядом с отелем, где остановился Макрон

Несколько взрывных устройств сработало у отеля в Дамаске. Там остановился президент Франции Эммануэль Макрон.

«Его там не было <…>. Макрон находится на переговорах с коллегой Ахмедом аш-Шараа в президентском дворце», — пишет издание Paris Match.

В МВД Сирии отметили, что во время происшествия пострадали 18 человек, среди них четверо полицейских. Две бомбы силовики обнаружили во время проверки района: одну — в припаркованном автомобиле, вторую — в мусорном контейнере. Устройства сдетонировали до того, как их деактивировали.

«Взрывы прогремели за пределами периметра безопасности, установленного вокруг отеля французского президента. Они никоим образом не представляли непосредственной угрозы программе визита», — подчеркнули в ведомстве.

Макрон приехал в Дамаск на переговоры накануне вечером. Это его первый визит в Сирию с 2008 года.

Ученые разработают лекарство против гепатита B

Сеченовский университет и фармацевтическая компания «Р-Фарм» получили грант на производство препарата для лечения гепатита В на основе технологии генного редактирования CRISPR-Cas9. Подробнее об этом рассказали в пресс-службе вуза.

«Грант позволит перейти от лабораторной разработки к опытно-промышленному прототипу лекарственного препарата для удаления вируса гепатита В из инфицированных клеток печени наночастицами с CRISPR-Cas9 комплексами», — отметили в вузе.

Там уточнили, что в основу проекта вошел разработанный в Сеченовском университете прототип препарата, базирующийся на комплексах CRISPR-Cas9, в состав которых входят биосовместимые наночастицы.

«CRISPR-Cas9 — это технология таргетного редактирования генома, известная также как „молекулярные ножницы“. Она основана на действии высокоточного белка-нуклеазы Cas9, который разрушает вирусную ДНК, не действуя на геном человека», — пояснили в пресс-службе РИА Новости.

В перспективе новый препарат против заболевания должен полностью устранять вирусный геном из инфицированных клеток.

Одна процедура перед ЭКО стала бесплатной

Генетическое исследование эмбрионов перед ЭКО теперь можно пройти бесплатно по полису ОМС. Об этом сообщил председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин.

«Для повышения шансов на рождение здорового ребенка в тариф экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) включены затраты на предимплантационное генетическое исследование эмбрионов», — пояснил он в разговоре с РИА Новости.

ЭКО по ОМС доступно в стране с 2013 года. Перед этим пациентке нужно пройти обследования, получить врачебное направление и подать пакет документов в специальную комиссию, которая принимает решение о проведении процедуры. Если первая попытка будет неудачной, то можно воспользоваться новой.

Порядок назначения пенсий изменился

С 7 июля вступили в силу новые правила назначения пенсий. Минтруд РФ объединил требования для страховых, накопительных пенсий и пенсий по государственному обеспечению.

Для оформления пенсии людям нужно предоставить удостоверение личности, подтверждение возраста, места жительства и регистрации в системе обязательного пенсионного страхования. Иностранцы должны подтвердить постоянное проживание в России.

Для пенсии по инвалидности требуются медицинские документы и сведения о трудовой деятельности. Для пенсии по случаю потери кормильца для детей нужны свидетельство о смерти кормильца, документы о его трудовой деятельности, родстве ребенка, индивидуальном пенсионном коэффициенте и возрасте.

Военные, проходившие службу по призыву, должны предоставить данные о сроках службы и подтверждение статуса инвалида.

Социальный фонд самостоятельно подтверждает часть сведений, включая страховой стаж и заработную плату, используя цифровые платформы и межведомственный обмен. Заявителю требуется предоставить только отсутствующие в реестрах документы.

Изменены правила выплаты социальной пенсии детям, родившимся в течение 300 дней после смерти отца. Для ее получения необходимы свидетельство о рождении и свидетельство о браке (если есть), а также подтверждение отцовства и намерений иметь детей. Заявление можно подать через «Госуслуги», пенсионный фонд или МФЦ.

Что грозит экономике из-за укрепления рубля

Глава РСПП Александр Шохин на сессии «Иннопрома» заявил о текущем укреплении курса рубля. Он объяснил, чем такая ситуация грозит экономике.

«В последнее время растет доля импорта. Этому, безусловно, способствует и крепость рубля. Рубль переукрепленный, по оценке не только экспертов, но и промышленных компаний. И это ведет к нарастанию импорта», — сообщил Шохин на сессии «Иннопрома».

По его словам, слишком крепкий рубль негативно влияет на несколько аспектов: ухудшается ситуация с экспортом, сокращаются поступления в бюджет, а инвесторы, вложившие средства в импортозамещение, не видят ожидаемой прибыли. В то же время, по его мнению, важно обеспечить равные возможности для бизнеса посредством технического регулирования и борьбы с подделкой продукции.

Для создания равных условий для бизнеса, по словам Шохина, необходимо усилить техническое регулирование и борьбу с фальсифицированной продукцией. Оптимальным курсом рубля на осенне-зимний период он назвал диапазон 80–85 рублей за доллар, считая, что Центральный банк и Министерство финансов обладают инструментами для стабилизации валютных колебаний, включая валютные интервенции. Год назад РСПП рассматривал коридор 90–95 рублей как комфортный, но сейчас бизнес готов к более умеренным ожиданиям, как отметил Шохин в интервью ТАСС.

Одной из основных проблем, по мнению главы РСПП, является конкуренция с китайскими товарами. Преимущество китайских производителей заключается в их низкой цене, что создает дополнительные трудности для российских компаний. Шохин подчеркнул, что импортозамещение должно не только замещать импорт, но и обеспечивать конкурентоспособность отечественной продукции на международном уровне, как он отметил в беседе с ИС «Вести».

В правительстве признали напряженной ситуацию с топливом

В России на внутреннем рынке топлива ситуация остается напряженной на фоне летнего пика спроса и внеплановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на совещании в ситуационном центре правительства.

«Текущая ситуация с учетом летнего пика спроса и внеплановых ремонтов НПЗ остается напряженной», — сказал Новак.

Правительство рассматривает дополнительные меры по насыщению внутреннего рынка нефтепродуктов. В числе приоритетов — баланс производства и потребления, исполнение ранее данных поручений.

Особое внимание планируют уделить поставкам в Иркутскую область, Забайкальский край и южные регионы. В этих субъектах сейчас идут активные сельскохозяйственные работы, поэтому потребность в горючем особенно высока.

На 8 июля запланировано совещание президента Владимира Путина с правительством по видеосвязи. Основной темой станет работа транспортного и топливного комплекса в текущих условиях. С докладами выступят вице-премьер Александр Новак и министр транспорта Андрей Никитин.

Детские сим-карты начнут блокировать

Минцифры предлагает ввести автоматическую блокировку детских сим-карт при нулевом балансе. Как это будет функционировать, разъясняется в документе, размещенном на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно предложенному регламенту, если номер оформлен на лицо моложе 18 лет или на совершеннолетнего, но сим-картой пользуется ребенок, оператор связи приостановит обслуживание при исчерпании средств на счете. Блокировка затронет не только звонки и СМС, но и мобильный интернет, а также все дополнительные услуги.

«Для несовершеннолетних, как и для всех остальных, сохраняется возможность бесплатного круглосуточного вызова по номеру 112 и иным номерам экстренных оперативных служб, а также возможность получения иных бесплатных услуг, включая входящие вызовы. Проектом постановления в случае нулевого баланса предлагается приостановление только платных услуг», — объяснил представитель министерства.

Цель автоблокировки — предотвратить покупку ребенком подписок, превышающих баланс на лицевом счете, без согласия родителей. Также на таких сим-картах будет полностью отключен роуминг, входящие звонки с иностранных номеров и рекламные сообщения, за исключением СМС-кодов для доступа к государственным информационным системам.

Для активации автоблокировки официальный представитель ребенка должен уведомить оператора о том, что сим-картой пользуется несовершеннолетний. Это можно сделать лично в салоне связи, через личный кабинет на сайте оператора или направив электронный документ с электронной подписью.

Важно отметить, что по закону родитель или опекун не обязаны информировать оператора о том, что взрослый номер используется несовершеннолетним. В Минцифры подчеркнули, что это добровольная мера, направленная на защиту детей от телефонных мошенничеств.

Как добраться до Крыма после сокращения маршрута поездов

Пассажирам, планирующим поездки в Крым, теперь нужно покупать билеты на автобусы до места назначения за свой счет. Всё потому, что поезда «Таврия» с недавних пор ходят лишь до Керчи.

По новым требованиям талоны на общественный транспорт с 8 августа надо покупать отдельно всем, кто сейчас купит билеты до Керчи. Если ж/д билеты были куплены до Симферополя, Севастополя и так далее раньше, то автобусы отвозят этих пассажиров бесплатно.

На станции Керчь-Южная продажа билетов на автобусы организована следующим образом:

Керчь — Симферополь — 1500 рублей (3,5 часа в пути);

Керчь — Севастополь — 2100 рублей (5 часов);

Керчь — Евпатория — 1800 рублей (5 часов);

Керчь — Владиславовка, пригород Феодосии — 700 рублей (2 часа);

Керчь — Саки — 1800 рублей (4 часа);

Керчь — Бахчисарай — 2100 рублей (4 часа).

Правила авиаперелетов обновят

С 1 сентября вступают в силу новые правила авиаперевозок, затрагивающие обслуживание пассажиров с ограниченными возможностями и семей с детьми. Об этом сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин.

«[Требования] надо менять. У людей они растут. Страна у нас большая, великая. И почему мы должны останавливаться на требованиях 70-х или 80-х годов?» — отметил он.

По словам министра, новые правила запрещают авиакомпаниям размещать детей в салоне самолета отдельно от сопровождающих их взрослых. Кроме того, Минтранс намерен улучшить качество услуг в детских зонах, семейных помещениях и комнатах матери и ребенка в аэропортах.

Для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены два нововведения. С 1 сентября они смогут бесплатно выбирать места в самолете, а также перевозить протезы и другие специализированные средства ухода.

В школах отменили домашние задания

Школьникам больше не будут задавать домашние задания. Однако повезло в этом вопросе далеко не всем ученикам. Освободят от домашней работы с 1 сентября 2026 года только первоклассников. Такое решение приняло Минпросвещения России.

«В первом классе обучение проводится без домашних заданий (позиция о суммарном объеме домашнего задания по всем предметам для первого класса продолжительностью выполнения один час исключена)», — говорится в документе.

По методическим рекомендациям домашнее задание в первом классе допускалось, но введение должно было быть постепенным, а время на выполнение — не более одного часа. Программа обучения может быть скорректирована с целью уменьшения учебной нагрузки для младших школьников и облегчения их адаптации к учебному процессу.

Правила поступления в вузы хотят упростить

В Госдуме предложили изменить порядок учета результатов ЕГЭ и других вступительных экзаменов при поступлении в высшие учебные заведения. Депутаты направили обращение министру просвещения РФ Сергею Кравцову.

«Суть инициативы — предоставить поступающим право выбора формы вступительных испытаний: либо по результатам ЕГЭ, либо по итогам внутренних экзаменов вуза, но не одновременно по двум формам по одному и тому же предмету», — цитируют «Известия» автора инициативы и депутата Александра Аксененко.

По его словам, некоторые вузы открывают для абитуриентов дополнительные вступительные испытания. Он считает, что они создают для школьников неравные условия, так как им приходится тратить дополнительное время и деньги на подготовку.

Для абитуриентов из других городов это может стать серьезной проблемой. Также сдача двух экзаменов означает, что у ученика будут два раза проверять одни и те же знания.

Срок выплаты детских пособий хотят продлить

Срок выплаты пособия по уходу за ребенком предлагают продлить с нынешних 1,5 года до достижения им возраста 3 лет. Также пособие хотят увеличить до 60% от среднего заработка. С такой инициативой выступил заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.

«Считаю, что необходимо продлить выплату пособия по уходу за ребенком с нынешних полутора лет до трех лет, а саму выплату увеличить с нынешних 40% хотя бы до 60% от среднего заработка», — сказал он в разговоре с ТАСС.

В отпуск по уходу за ребенком может уйти не только мать, но и отец или другой родственник и опекун. Сделать это можно по очереди.

Отпуск предоставляется до достижения ребенком 3 лет, но пособие в 40% от среднего заработка выплачивается в настоящее время только до 1,5 года. С 2024 года можно выйти на работу (в том числе на неполный день, удаленно или к другому работодателю) и сохранить право на пособие до 1,5 года.