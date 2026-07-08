Камбэк Аргентины и удачный билет Швейцарии: итоги дня на чемпионате мира

Месси продолжает творить магию Источник: Fifa.сom

На чемпионате мира — 2026 прошли заключительные матчи 1/8 финала. Сборная Аргентины была в шаге от поражения в матче с командой Египта. Рассказываем кратко о главных событиях дня.

Аргентина — Египет 3:2

Источник: Fifa.сom

Голы: Яссер Ибрахим, 15 (0:1). Зико, 67 (0:2). Ромеро, 79 (1:2). Месси, 83 (2:2). Фернандес, 90+2 (3:2).

Сборная Египта, кажется, испугалась собственной прыти. За полчаса до конца матча она вела 2:0 — при этом в первом тайме Лионель Месси не забил пенальти. Аргентинцы в конце матча сотворили настоящее чудо, забив за 15 минут три гола. Действующие чемпионы мира продолжают поход за трофеем.

Швейцария — Колумбия 0:0 (серия пенальти 4:3)

Источник: Fifa.сom

Серия пенальти: Кинтеро — (0:1). Джака — (1:1). Санчес — (1:1). Амдуни — (2:1). Кампас — (2:2). Аканджи — (2:2)(мимо). Эрнандес — (2:2)(вратарь). Иттен — (3:2). Диас — (3:3). Руб. Варгас — (4:3).