НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Ярославле
Погода+14°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +13

3 м/c,

ю-в.

 746мм 82%
Подробнее
0 Пробки
USD 76,13
EUR 86,90
Ночная опасность БПЛА
Собака выпала из окна
Какие новостройки будут дорожать
На чем зарабатывает область
Здесь был Пушкин
Эскизы благоустройства Нахимсона
Отменен рейс на север
Перевозчик на электробусы
Переехала в Ярославль
Спорт ЧМ по футболу-2026 Камбэк Аргентины и удачный билет Швейцарии: итоги дня на чемпионате мира

Камбэк Аргентины и удачный билет Швейцарии: итоги дня на чемпионате мира

Лионель Месси не забил пенальти, но спас команду

134
Месси продолжает творить магию | Источник: Fifa.сom Месси продолжает творить магию | Источник: Fifa.сom

Месси продолжает творить магию

Источник:

Fifa.сom

На чемпионате мира — 2026 прошли заключительные матчи 1/8 финала. Сборная Аргентины была в шаге от поражения в матче с командой Египта. Рассказываем кратко о главных событиях дня.

Аргентина — Египет 3:2

Источник: Fifa.сom Источник: Fifa.сom
Источник:

Fifa.сom

Голы: Яссер Ибрахим, 15 (0:1). Зико, 67 (0:2). Ромеро, 79 (1:2). Месси, 83 (2:2). Фернандес, 90+2 (3:2).

Сборная Египта, кажется, испугалась собственной прыти. За полчаса до конца матча она вела 2:0 — при этом в первом тайме Лионель Месси не забил пенальти. Аргентинцы в конце матча сотворили настоящее чудо, забив за 15 минут три гола. Действующие чемпионы мира продолжают поход за трофеем.

Швейцария — Колумбия 0:0 (серия пенальти 4:3)

Источник: Fifa.сom Источник: Fifa.сom
Источник:

Fifa.сom

Серия пенальти: Кинтеро — (0:1). Джака — (1:1). Санчес — (1:1). Амдуни — (2:1). Кампас — (2:2). Аканджи — (2:2)(мимо). Эрнандес — (2:2)(вратарь). Иттен — (3:2). Диас — (3:3). Руб. Варгас — (4:3).

Основное и дополнительное время завершилось со счетом 0:0. Героем серии пенальти стал швейцарский вратарь Грегор Кобель, принесший команде победу. В четвертьфинале Швейцария сыграет с командой Аргентины.

ПО ТЕМЕ
Ренат ДайнутдиновРенат Дайнутдинов
Ренат Дайнутдинов
Корреспондент 161.RU
Футбол Чемпионат мира
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Море с сиренами, пляжи с полицией. К чему надо быть готовым, если собираетесь на отдых в Сочи, — честный рассказ туристки
Мария Токмакова
Мнение
«С малышами можно договориться, а взрослые хуже детей». Какие клиенты бесят аниматора — честный рассказ
Мария
Мнение
«Заправиться можно, но хватит ли у вас терпения?» Водитель рассказал, как охотился за бензином на юге России
читатель 93.RU
Мнение
«Вернулись вымотанными». Туристка объяснила, почему пожалела об отдыхе в Сочи — и дело не в сиренах
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Мнение
«Я изучал не литературу, а экзамен по литературе»: выпускник рассказал, как продал душу ЕГЭ
Демьян Бильданов
Рекомендуем