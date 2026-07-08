НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+13°C

Сейчас в Ярославле
Погода+13°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +12

3 м/c,

южн.

 747мм 94%
Подробнее
0 Пробки
USD 76,13
EUR 86,90
Собака выпала из окна
На чем зарабатывает область
Какие новостройки будут дорожать
Подавили БПЛА
Здесь был Пушкин
Эскизы благоустройства Нахимсона
Отменен рейс на север
Перевозчик на электробусы
Переехала в Ярославль
Мой дом Тихий враг в вашей квартире: чем опасна плесень и как избавиться от нее навсегда

Тихий враг в вашей квартире: чем опасна плесень и как избавиться от нее навсегда

Рассказываем, как ее появление связано с ремонтом

44
Плесень возвращается, если сделать косметический ремонт и не устранить причину | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUПлесень возвращается, если сделать косметический ремонт и не устранить причину | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Плесень возвращается, если сделать косметический ремонт и не устранить причину

Источник:
Артём Устюжанин / MSK1.RU

Одна из самых неприятных проблем, которую можно найти и в новостройке, и в старой пятиэтажке, — плесень. Затхлый запах, серый налет в швах плитки, черные точки на откосах — это сигналы, что пора что-то предпринимать. Одни пытаются закрасить пятна, другие заливают химией, но это не всегда работает. Разбираемся, почему появляется плесень и как от нее избавиться навсегда.

Откуда берется плесень

Как объясняет инженер-строитель Александр Прокудин, главная причина появления плесени — недостаточный воздухообмен и повышенная влажность. Чтобы споры грибов, которые присутствуют в воздухе, проросли, нужна питательная среда, сырость и тепло. В роли «еды» выступают обои, гипсокартон, дерево или штукатурка.

— Плесень возникает, если во время строительных работ, на этапе ремонта, что-то сделали неправильно или некачественно. Например, плохо обработали или не сделали гидроизоляцию в нужном объеме. Плесень появляется, если в помещении влажность выше 60% и нет движения воздуха, — поясняет строитель.

На практике грибок появляется при промерзании углов и откосов, при протечке межпанельных швов, неправильно установленных пластиковых окнах или при плохой вентиляции в ванной и на кухне. В новостройках еще одним фактором становится ситуация, когда стены не просохли полностью после отделки, а их закрыли финишным покрытием.

Чем опасен грибок

Многие относятся к плесени как просто косметическому дефекту, но на деле она вырабатывает споры и микотоксины. Особенно это влияет на пожилых, детей и тех, у кого есть хронические заболевания дыхательной системы.

Постоянный контакт со спорами плесени снижает иммунитет. Из-за плесени может развиться аллергия, кашель, заложенность носа, а при худшем сценарии — приступы бронхоспазма и астма.

— Если в доме пахнет сыростью — это уже повод что-то предпринимать. Не надо ждать. Грибок может месяцами разрастаться внутри стены, и маленькое наружное пятнышко — лишь вершина айсберга. Поэтому при запахе сырости советую проверить углы тепловизором, — объясняет Александр.

Как правильно убрать плесень

Грибок проникает в структуру материала, поэтому просто покрасить или замазать пятно не поможет. Для начала надо найти и устранить источник влаги, иначе любая обработка станет лишь тратой времени.

— Если промерзает угол, то никакая химия не поможет, пока не утеплить стену снаружи. А если проблема в некачественном межпанельном шве, то нужна герметизация с высотными работами. Это всё — решаемые проблемы, но не за пять минут. По цене, конечно, такие ситуации выходят дороже.

Если грибок поверхностный, например, только в межплиточных швах, можно справиться самостоятельно. Если плесень проникла в гипсокартон, штукатурку или обои — пораженный слой придется удалять полностью.

— Избавиться от плесени помогают два типа средств: хлорсодержащие составы и антисептики на основе фунгицидов. Первые убивают споры на поверхности, но не проникают глубоко. Специализированные биоцидные пропитки эффективнее, особенно если нанести их в два-три слоя с полным высыханием, — отмечает строитель.

Для мелких очагов работают народные средства: перекись водорода 3% или уксусная кислота 9%. А вот медный купорос эксперт не рекомендует — он токсичен и может изменить цвет поверхности.

Важно перед обработкой механически зачистить поверхность: снять налет шпателем или щеткой и хорошо просушить, например, строительным феном. Наносить антисептик нужно только в перчатках, респираторе и очках, а после — проветривать помещение не менее суток.

Александр советует не жалеть времени на просушку и не торопиться заштукатурить или наклеить обои. В идеале стене нужно дать высохнуть в течение суток-двух и при возможности проверить влажность влагомером перед чистовой отделкой.

Если плесень поразила большую площадь, проникла в утеплитель или стяжку — лучше вызвать профессиональную службу с необходимым оборудованием.

Главное правило, чтобы плесень не вернулась, — держать влажность и циркуляцию под контролем. В норме влажность в квартире должна быть в пределах 40–60%. Помогает также регулярное проветривание, даже зимой, и установка принудительной вытяжки в ванной и на кухне.

Обращать внимание нужно и на мебель. Не стоить ставить шкафы или диван вплотную к наружным стенам, особенно угловым. Между задней стенкой мебели и стеной должно оставаться 5–10 сантиметров для циркуляции воздуха. Весной и осенью стоит проверять углы, откосы и места за батареями и, если где-то появился конденсат или темное пятно, сразу принимать меры.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ИльинаАнастасия Ильина
Анастасия Ильина
Редактор
Плесень Ремонт Плесень на стенах
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
ТОП 5
Мнение
«Дети в тупике». Преподаватель — о «секретных материалах» ЕГЭ и ошибках, которые допускает система
Наталья Непомнящих
Мнение
Море с сиренами, пляжи с полицией. К чему надо быть готовым, если собираетесь на отдых в Сочи, — честный рассказ туристки
Мария Токмакова
Мнение
«Было страшно»: ярославна отправилась пешком из центра в Брагино — сколько времени это заняло
Мария
Мнение
«Заправиться можно, но хватит ли у вас терпения?» Водитель рассказал, как охотился за бензином на юге России
читатель 93.RU
Мнение
Архитектурный Диснейленд, «йошкин кот» и механические иконы: как превратить поездку в Поволжье в отпуск мечты — личный опыт
Елизавета Шаталова
Корреспондент отдела новостей
Рекомендуем