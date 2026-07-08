Тихий враг в вашей квартире: чем опасна плесень и как избавиться от нее навсегда

Плесень возвращается, если сделать косметический ремонт и не устранить причину Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Одна из самых неприятных проблем, которую можно найти и в новостройке, и в старой пятиэтажке, — плесень. Затхлый запах, серый налет в швах плитки, черные точки на откосах — это сигналы, что пора что-то предпринимать. Одни пытаются закрасить пятна, другие заливают химией, но это не всегда работает. Разбираемся, почему появляется плесень и как от нее избавиться навсегда.

Откуда берется плесень

Как объясняет инженер-строитель Александр Прокудин, главная причина появления плесени — недостаточный воздухообмен и повышенная влажность. Чтобы споры грибов, которые присутствуют в воздухе, проросли, нужна питательная среда, сырость и тепло. В роли «еды» выступают обои, гипсокартон, дерево или штукатурка.

— Плесень возникает, если во время строительных работ, на этапе ремонта, что-то сделали неправильно или некачественно. Например, плохо обработали или не сделали гидроизоляцию в нужном объеме. Плесень появляется, если в помещении влажность выше 60% и нет движения воздуха, — поясняет строитель.

На практике грибок появляется при промерзании углов и откосов, при протечке межпанельных швов, неправильно установленных пластиковых окнах или при плохой вентиляции в ванной и на кухне. В новостройках еще одним фактором становится ситуация, когда стены не просохли полностью после отделки, а их закрыли финишным покрытием.

Чем опасен грибок

Многие относятся к плесени как просто косметическому дефекту, но на деле она вырабатывает споры и микотоксины. Особенно это влияет на пожилых, детей и тех, у кого есть хронические заболевания дыхательной системы.

Постоянный контакт со спорами плесени снижает иммунитет. Из-за плесени может развиться аллергия, кашель, заложенность носа, а при худшем сценарии — приступы бронхоспазма и астма.

— Если в доме пахнет сыростью — это уже повод что-то предпринимать. Не надо ждать. Грибок может месяцами разрастаться внутри стены, и маленькое наружное пятнышко — лишь вершина айсберга. Поэтому при запахе сырости советую проверить углы тепловизором, — объясняет Александр.

Как правильно убрать плесень

Грибок проникает в структуру материала, поэтому просто покрасить или замазать пятно не поможет. Для начала надо найти и устранить источник влаги, иначе любая обработка станет лишь тратой времени.

— Если промерзает угол, то никакая химия не поможет, пока не утеплить стену снаружи. А если проблема в некачественном межпанельном шве, то нужна герметизация с высотными работами. Это всё — решаемые проблемы, но не за пять минут. По цене, конечно, такие ситуации выходят дороже.

Если грибок поверхностный, например, только в межплиточных швах, можно справиться самостоятельно. Если плесень проникла в гипсокартон, штукатурку или обои — пораженный слой придется удалять полностью.

— Избавиться от плесени помогают два типа средств: хлорсодержащие составы и антисептики на основе фунгицидов. Первые убивают споры на поверхности, но не проникают глубоко. Специализированные биоцидные пропитки эффективнее, особенно если нанести их в два-три слоя с полным высыханием, — отмечает строитель.

Для мелких очагов работают народные средства: перекись водорода 3% или уксусная кислота 9%. А вот медный купорос эксперт не рекомендует — он токсичен и может изменить цвет поверхности.

Важно перед обработкой механически зачистить поверхность: снять налет шпателем или щеткой и хорошо просушить, например, строительным феном. Наносить антисептик нужно только в перчатках, респираторе и очках, а после — проветривать помещение не менее суток.

Александр советует не жалеть времени на просушку и не торопиться заштукатурить или наклеить обои. В идеале стене нужно дать высохнуть в течение суток-двух и при возможности проверить влажность влагомером перед чистовой отделкой.

Если плесень поразила большую площадь, проникла в утеплитель или стяжку — лучше вызвать профессиональную службу с необходимым оборудованием.

Главное правило, чтобы плесень не вернулась, — держать влажность и циркуляцию под контролем. В норме влажность в квартире должна быть в пределах 40–60%. Помогает также регулярное проветривание, даже зимой, и установка принудительной вытяжки в ванной и на кухне.