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Развлечения Тест Справятся 3 из 100: хитрые вопросы этого теста по истории поставят вас в тупик

Справятся 3 из 100: хитрые вопросы этого теста по истории поставят вас в тупик

Проверьте свои силы

142
Некоторым из мифов так много лет, что они пережили не один учебник по истории | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUНекоторым из мифов так много лет, что они пережили не один учебник по истории | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Некоторым из мифов так много лет, что они пережили не один учебник по истории

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Сейчас с нейросетями всё сложнее отличить правду от вымысла. Но если честно, путать факты и красивые легенды мы начали задолго до этого. Многие до сих пор уверены, что Наполеон был коротышкой, Иван Грозный убил собственного сына, а Колумб открыл Америку первым. Самое время проверить, насколько хорошо вы отличаете исторические мифы от реальных событий. Пройдите тест и узнайте, сможете ли вы не попасться на самые популярные заблуждения.

Пройден 42 раза
1 / 10

Первые университеты появились раньше, чем ацтеки построили свою столицу.

  • Правда

  • Миф

2 / 10

На территории России есть поселение, которое старше Древнего Рима.

  • Правда

  • Миф

3 / 10

В древности существовал город, где царил матриархат.

  • Правда

  • Миф

4 / 10

В России был налог на мочу.

  • Правда

  • Миф

5 / 10

Компания Nintendo старше, чем самолеты.

  • Правда

  • Миф

6 / 10

Русские королевы правили в Греции, Нидерландах и Норвегии.

  • Правда

  • Миф

7 / 10

Санкт-Петербург — город, который больше всех в России менял свое название.

  • Правда

  • Миф

8 / 10

Когда строили египетские пирамиды, в мире еще жили мамонты.

  • Правда

  • Миф

9 / 10

Проституция и журналистика — две самые древние профессии.

  • Правда

  • Миф

10 / 10

Император Александр III был настолько силен, что во время крушения поезда голыми руками поднял крышу вагона.

  • Правда

  • Миф

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Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
Тест История
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Комментарии
1
Гость
10 минут
Самая древняя профессия - шашлычник,а уже потом журналисты,шаманы и уборщицы.
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Гость
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