Справятся 3 из 100: хитрые вопросы этого теста по истории поставят вас в тупик

Некоторым из мифов так много лет, что они пережили не один учебник по истории

Сейчас с нейросетями всё сложнее отличить правду от вымысла. Но если честно, путать факты и красивые легенды мы начали задолго до этого. Многие до сих пор уверены, что Наполеон был коротышкой, Иван Грозный убил собственного сына, а Колумб открыл Америку первым. Самое время проверить, насколько хорошо вы отличаете исторические мифы от реальных событий. Пройдите тест и узнайте, сможете ли вы не попасться на самые популярные заблуждения.