Справятся 3 из 100: хитрые вопросы этого теста по истории поставят вас в тупик

Сейчас с нейросетями всё сложнее отличить правду от вымысла. Но если честно, путать факты и красивые легенды мы начали задолго до этого. Многие до сих пор уверены, что Наполеон был коротышкой, Иван Грозный убил собственного сына, а Колумб открыл Америку первым. Самое время проверить, насколько хорошо вы отличаете исторические мифы от реальных событий. Пройдите тест и узнайте, сможете ли вы не попасться на самые популярные заблуждения.
Первые университеты появились раньше, чем ацтеки построили свою столицу.
Правда
Миф
На территории России есть поселение, которое старше Древнего Рима.
Правда
Миф
В древности существовал город, где царил матриархат.
Правда
Миф
В России был налог на мочу.
Правда
Миф
Компания Nintendo старше, чем самолеты.
Правда
Миф
Русские королевы правили в Греции, Нидерландах и Норвегии.
Правда
Миф
Санкт-Петербург — город, который больше всех в России менял свое название.
Правда
Миф
Когда строили египетские пирамиды, в мире еще жили мамонты.
Правда
Миф
Проституция и журналистика — две самые древние профессии.
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Миф
Император Александр III был настолько силен, что во время крушения поезда голыми руками поднял крышу вагона.
Правда
Миф